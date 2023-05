Tisíce britských študentov žalujú univerzitu pre uzávery počas pandémie

Viac ako 3 000 súčasných a bývalých študentov, ktorí platili najmenej 9 250 libier (10 600 eur) ročne, chce zažalovať UCL za porušenie zmluvy. Ak im to vrchný súd umožní, mohli by nasledovať podobné spory aj proti ďalším britským univerzitám. UCL tvrdí, že zmluvu so študentmi neporušila. Uvádza, že mohla zmeniť alebo zrušiť akúkoľvek časť svojich hodín kvôli okolnostiam, ktoré nemohla ovplyvniť, ako bola pandémia a následné uzávery.

Právnici, ktorí vedú konanie proti UCL, tvrdia, že približne 100 000 študentov z 18 univerzít vrátane UCL prejavilo záujem začať voči vysokým školám právne kroky.

Univerzity v celom Spojenom kráľovstve prešli počas pandémie na on-line výučbu a študentom bol tiež odmietnutý prístup do výukových priestorov, ako sú knižnice.

Právnička Anna Boaseová, ktorý študentov zastupuje, v utorok uviedla, že študentom bola podľa zmluvy s UCL prisľúbená „osobná výučba na akademickej pôde“, ale „nedostali to, čo si dojednali“. Hodiny ovplyvnili aj protestné akcie v rokoch 2017 až 2022, kedy bolo v dôsledku štrajkov „odpísaných“ celkom 47 vyučovacích dní, uviedla Boaseová.

Žiadny rozdiel

„Chcú spravodlivosť,“ povedala Boaseová. „Prichádzajú na súd, aby sa domohli rozdielu medzi do očí bijúcimi čiastkami, ktoré zaplatili, a skutočnou hodnotou služieb, ktoré UCL poskytla,“ dodala.

Právnici UCL tvrdia, že medzi „trhovou hodnotou“ prezenčnej a on-line výučby nie je žiadny rozdiel. UCL žiada vrchný súd, aby žaloby odložil, aby študenti mohli prejsť jej interným procesom sťažností.