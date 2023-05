Šéf vagnerovcov Prigožin šokuje: Pripustil prehru Ruska, varoval pred revolúciou a vystrúhal poklonu Ukrajincom

Zakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin poskytol prokremeľskému politickému technológovi Konstantinovi Dolgovovi interview, v ktorom hodil rukavicu ruským elitám. V 77– minútovom šokujúcom rozhovore pripustil porážku Ruska na Ukrajine, ak nepodriadi všetko vojne a nezmení sa na Severnú Kóreu, varoval pred revolúciou ako v roku 1917 a vystrúhal poklonu ukrajinským ozbrojeným silám. Pravda prináša kľúčové citáty z rozhovoru:

O priebehu a cieľoch „špeciálnej operácie“

Prišli sme ako arogantní neokrôchanci, v čižmách sme sa pri hľadaní nacistov prešli po celom území Ukrajiny. Kým sme hľadali nacistov, nasrdili sme všetkých, koho sa dalo. Priblížili sme sa ku Kyjevu – po rusky to poviem: pos*ali sme sa a stiahli sa. Ďalej do Chersonu – pos*ali sme sa, stiahli sme sa. A akosi nám to všetko nevychádza.

„Špeciálna vojenská operácia“ sa robila kvôli „denacifikácii“ a my sme spravili z Ukrajiny národ, ktorý je známy po celom svete. Sú ako Gréci alebo Rimania z čias rozkvetu. Čo sa týka „demilitarizácie“: ak na začiatku „špeciálnej operácie“ mali približne 500 tankov, teraz ich majú päťtisíc. Ak vtedy dovedna vedelo bojovať 20-tisíc bojovníkov, tak teraz 400-tisíc. Ako sme ju demilitarizovali? Teraz sa ukazuje, že my sme, naopak, čert vie ako, Ukrajinu militarizovali.

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo zábery vozidiel USA, ktoré podľa neho použili ruskí partizáni pre vpád do Belgorodskej oblasti

O ukrajinskej armáde

Dnes je Súkromná Vagnerova spoločnosť najlepšou armádou na svete. Samozrejme, musím pre korektnosť povedať, že nasledujúca je ruská armáda, ale myslím si, že Ukrajinci sú dnes jednou z najsilnejších armád. Majú vysokú úroveň organizácie, vysokú úroveň výcviku, vysokú úroveň rozviedky, majú rôzne zbrane. Pracujú rovnako úspešne s akýmikoľvek systémami – či už sovietskymi, alebo z NATO. Robia všetko pre dosiahnutie najvyššieho cieľa, ako sme to robili my vo Veľkej vlasteneckej vojne.

O bachmutskom mlynčeku na mäso

V Afganistane bolo zabitých oveľa menej ľudí ako teraz v Arťomovsku [Bachmute]. Niekedy som mal na fronte 30– až 35– tisíc ľudí. Počas operácie som nabral 50-tisíc trestancov, z ktorých asi 20 percent zahynulo. Zomrelo ich presne toľko, ako tých, ktorí k nám prišli na základe kontraktu. Približne ďalších 20 percent sú tí, ktorí boli zranení. Zničili sme 50-tisíc bojovníkov Ozbrojených síl Ukrajiny.

Rusi priniesli skazu. Čo zostalo z Bachmutu?

O deťoch ruskej elity

Šojguov zať sa prechádza, riťou trasie a jeho dcéra otvára kronštadské pevnosti. Zarobila si si na tieto pevnosti? Míňaš svoje peniaze na tieto pevnosti? Míňaj, ku*va, na muníciu. Keď minister obrany sa natriasa so svojou dcérenkou a nejakým je*ákom, ktorý je bloger a ešte sa naparuje, že sa mu „špeciálna operácia“ nepáči…

Nie my sme túto špeciálnu operáciu vymysleli. Ale zasalutovali sme a povedali, že ak sa dedina dostane do srabu, ak sa ideme je*ať so susedmi, treba sa je*ať až do konca. A ukázalo sa, že chlapi sa bijú, ale niekoho jednoducho baví tupo si užívať.

Deti elity v lepšom prípade zavreli chlebárne a niektoré si doprajú verejný, tučný, bezstarostný život. Je dôležité, že nielen elita má deti. A kým sa deti elity natierajú krémami, ukazujú to na internete, zatiaľ deti obyčajných ľudí prichádzajú v zinkových rakvách, roztrhané na kusy, a matky plačú nad svojími synmi.

Táto rozpoltenosť sa môže skončiť ako v roku 1917 revolúciou, keď najprv povstanú vojaci a potom povstanú ich blízki. A je márne si myslieť, že sú ich stovky, teraz sú po zabitých desaťtisíce pozostalých a zrejme ich budú státisíce. Od tohto nikam neutečieme. A všetko sa skončí tým, čo v istom okamihu bude Bartolomejská noc. Tučnota detí elity sa skončí tým, že ich ľudia vezmú na vidly. Odporúčam elite Ruskej federácie, suky, vezmite svoj dorast a pošlite ho do vojny. A keď pôjdete na pohreby, keď ich začnete pochovávať, ľudia si povedia, teraz je všetko fér.

O vagnerovcoch

Vo Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti je dnes šesťtisíc ľudí, ktorí sú schopní veliť rote. To znamená, že môžu riadiť minimálne 600-tisíc ľudí. Ak by nám dali, ako som žiadal, 200-tisíc ľudí, posunuli by sme front o 50 – 150 kilometrov rôznymi smermi, prevzali by sme kontrolu nad celým Donbasom. Sme plnohodnotná armáda. Prečo nám to nedovolili? Stalo sa to kvôli intrigám, kvôli strachu, že keď nejaká štruktúra vyrastie, môže začať diktovať podmienky a prípadne prísť do Moskvy v tankoch.

O ruskom ministerstve obrany

Ak je systém postavený na tom, že je potrebné niekomu lízať zadok, tak Vagnerova súkromná vojenská spoločnosť toto robiť nebude. Hlavný problém je v [ministrovi obrany] Šojguovi a [náčelníkovi generálneho štábu] Gerasimovovi. Sú to tí dvaja ľudia, ktorí nám svojím rozhodnutím všetko zablokovali aj napriek vyjadreniu prezidenta, že munícia je.

Ak sa dnes Mizincev [odvolaný námestník ministra obrany, ktorý prijal veliteľský post vo Vagnerovej súkromnej armáde] stane ministrom obrany a Surovikin [zástupca veliteľa ruských jednotiek na Ukrajine blízky Prigožinovi] náčelníkom generálneho štábu, potom by to bola normálna štruktúra.

Moje politické krédo je: Milujem vlasť, poslúcham Putina, Šojguho do starého železa, budeme ďalej bojovať.

O scenároch vývoja vojny

Existujé optimistický a pesimistický scenár. Tomu prvému príliš neverím. Európa a Amerika sa unavia od ukrajinského konfliktu. Čína posadí všetkých za rokovací stôl. Dohodneme sa, že všetko, čo sme už uchňapli, je naše a všetko, čo sme si neuchňapli, nie je naše. Tento scenár je sotva reálny.

Pesimistický scenár: Ukrajinci dostanú rakety, pripravujú vojská, bezpodmienečne budú pokračovať v ofenzíve, pokúsia sa o protiútok. Tá protiofenzíva možno niekde dopadne úspešne, budú obnovovať hranice spred roku 2014 a to sa pokojne môže stať. Budú útočiť na Krym, pokúsia sa vyhodiť do vzduchu Krymský most, prerušiť zásobovacie trasy. Preto sa musíme pripraviť na tvrdú vojnu.

USS Gerald R. Ford: najväčšia bojová loď sveta sa priblíži k Rusku

O tom, ako nepres*ať Rusko

Teraz sme v stave, keď môžeme Rusko jednoducho pres*ať. Preto musíme zaviesť vojnový stav, musíme vyhlásiť nové vlny mobilizácie, musíme presunúť všetkých, čo sa dá, na výrobu munície. Musíme prestať tučnieť, prestať stavať nové cesty, novú infraštruktúru a pracovať len na vojnu.

Rusko musí istý počet rokov prežiť podľa obrazu Severnej Kórey, zavrieť všetky hranice, prestať sa maznať, stiahnuť všetkých svojich mladých zo zahraničia a tvrdo zapriahnuť. Potom dospejeme k nejakému výsledku.

O vyhliadkach na jadrový konflikt

My sme vyvolali túto bitku. Máme susedov a oni sa pohádali. Prídeš k susedovi, môžeš mu rozbiť papuľu, môžeš rozbiť riad. Ale ak ťa sused poslal do pi*e a ty si vzal sekeru a je*ol ho po kotrbe, tak toto je už nejaká čudná situácia. Jadrová bomba je sekera. Netreba behať za susedom so sekerou. Musí to byť čestné, buď mu prije*ať, alebo priznať, že vás premohol. Svoje právo musíte dokázať priamo na bojisku.