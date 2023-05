ONLINE: Zelenskyj: Zostreľujeme takmer všetky iránske drony

6:00 Ukrajina od začiatku vojny zostrelila takmer 900 bezpilotných lietadiel Šáhed z celkovo približne 1 160, ktoré proti nej boli namierené. V pravidelnom nočnom prejave to v stredu uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň apeloval na obyvateľov Iránu, verejnosti i politikov, aby prestali Rusku dodávať tieto bezpilotné lietadlá, ktoré po dopade vybuchujú. Irán si týmito dodávkami privodí podľa Zelenského len väčšiu medzinárodnú izoláciu a väčšie problémy.

„Zostrelili sme ich takmer všetky. Stále sa ale pozeráme po nástrojoch, vďaka ktorým by bola úspešnosť zostrelov iránskych Šáhedov 100 percent,“ uviedol Zelenskyj. Rusko útočí aj na civilné ciele a používa na to rakety a tiež drony, ktoré ste im poskytli vy, Iránci, uviedol Zelenskyj. „Som si istý, že musíte byť na druhej strane dejín, teda nie na strane zla,“ uviedol prezident krajiny, ktorá už viac ako rok vzdoruje ruskej agresii.

Prvú časť prejavu Zelenskyj venoval nádej, ktorú vkladá v stíhačky F-16. Washington nedávno umožnil európskym spojencom dodávky týchto lietadiel na Ukrajinu. Ukrajinská armáda podľa Zelenského robí všetko pre to, aby ukrajinské nebo čo najskôr bránili tamojší piloti v moderných bojových strojoch. Stroje F-16 nielen posilnia obranu krajiny, ale boli by aj silným signálom, že Rusko so svojou agresiou neuspeje, povedal Zelenskyj.