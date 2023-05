Útok dronov na Kremeľ zrejme zorganizovali ukrajinské jednotky

Útok bezpilotných lietadiel na moskovský Kremeľ na začiatku tohto mája pravdepodobne zorganizovali ukrajinské zvláštne vojenské alebo spravodajské jednotky. Napísal to denník The New York Times s odvolaním sa na amerických predstaviteľov a na hodnotenie amerických spravodajských služieb založenom na odpočúvaní ruskej a ukrajinskej komunikácie. Na správu denníka reagoval Kremeľ, podľa ktorého Moskva od začiatku tvrdila, že za útokom stála Ukrajina.