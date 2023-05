Aj 500-kilový „obor“. Rusi nasadili bomby z čias sovietov. Kyjev má problém

Ukrajinskí a americkí činitelia i nezávislí analytici si všímajú, že ruské sily čoraz častejšie k útokom na Ukrajinu využívajú bomby zo sovietskych čias, uviedol dnes denník The New York Times (NYT). Tieto letecké bomby, z ktorých niektoré sú upravené, aby mohli dlho kĺzať vzduchom, je podľa neho takmer nemožné zostreliť.

Ukrajinské mestá a dediny nielen v blízkosti frontu čelia neustálemu bombardovaniu, v posledných týždňoch však Kyjev hlási, že takmer všetky balistické strely a útočné drony sa ukrajinskej protivzdušnej obrane darí likvidovať. Pri vlne ostreľovania v minulom týždni Ukrajinci oznámili aj zničenie šiestich nadzvukových striel Kinžal.

Podľa zistení NYT ale teraz silnie hrozba v podobe starších bômb, ktoré síce majú isté nedostatky, ale ukazujú sa byť ťažším terčom pre protivzdušnú obranu ako moderné zbrane. „Letecké bomby sú iné. Nemajú vlastný pohon ako strely s plochou dráhou letu a nezostávajú tak dlho vo vzduchu ako drony. Sú vo vzduchu len 70 sekúnd alebo menej a pre ukrajinskú obranu je oveľa ťažšie ich sledovať,“ uvádza denník.

Čítajte aj Ruské jadrové zbrane bližšie k Európe. Moskva a Minsk podpísali dôležitú dohodu

Ukrajinskí a americkí činitelia uviedli, že Rusi niektoré bomby vylepšili navigačnými systémami a krídelkami, ktoré zo staromódnych zbraní robia modernejšie „plachtiace“ bomby. Nemenovaný zdroj z amerického ministerstva obrany opísal, že bomby zhadzujú ruskí piloti zo stíhačiek Su-34 a Su-35. Vypúšťa ich nad okupovaným územím a nálože potom pokračujú aj dlhšie ako 30 kilometrov a zasahujú ciele za frontovou líniou.

„Toto je evolúcia vo vzdušnej vojne,“ povedal dôstojník ukrajinského letectva Denys Smažnyj. „Najskôr skúsili strely s plochou dráhou letu a my sme ich zostrelili. Potom skúsili drony a my sme ich zostrelili. Neustále hľadajú spôsob, ako nás zasiahnuť a my hľadáme spôsob, ako ich zastaviť,“ dodal.

Čítajte aj Ešte sme neskončili. Šéf ruských partizánov varuje Putina: Opäť zaútočíme

NYT vo svojom článku opisuje aj konkrétny prípad zo začiatku mája, keď neďaleko frontu pri rieke Dneper podľa Ukrajincov dopadla 500-kilogramová upravená bomba. Mladá miestna žena Maryna Ivanovová vylíčila, že počuť výbuchy už pre ňu nie je nič nezvyčajné, ale tento bol oveľa desivejší. „Mala som pocit, že niečo spadlo priamo na nás,“ uviedla.

Raketové útoky. Rusko na Ukrajine zase zabíjalo civilistov. Video

O niekoľko minút neskôr počula vonku krik a zbehla k prístavisku. Tam našla svojho brata zaliateho krvou a vedľa neho svojho snúbenca, ktorý pri výbuchu prišiel o časť tváre. Obaja boli mŕtvi. „Nemohla som uveriť svojim očiam,“ povedala Ivanovová.