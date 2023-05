Prichádza mini Trump. Zaujme DeSantis v boji o Biely dom iba kultúrnymi vojnami?

Twitterová debata

DeSantis chcel o svojich plánoch informovať prostredníctvom sociálnej siete Twitter, keď mal o nich debatovať s jej majiteľom Elonom Muskom. No technológie zlyhali a mnohí záujemcovia sa včera k diskusii nemohli pripojiť. DeSantisova kampaň sa to, samozrejme, usilovala vykresliť tak, že ľudí, ktorí si chceli rozhovor vypočuť, bolo tak veľa, že Twitter ich žiadosti nestíhal spracovať.

Ron DeSantis oznámil prezidentskú kampaň Video Zdroj: ronsantis.com

Je to asi príliš optimistické vysvetlenie. Agentúra Reuters uviedla, že v istom momente diskusia prilákala 600-tisíc twitterových účtov, ale v závere ich bolo už menej ako 300-tisíc. Ale na druhej strane sa predsa len podarilo DeSantisovej kampani počas debaty vyzbierať milión dolárov.

Prieskumy verejnej mienky v tejto chvíli ukazujú, že floridský guvernér je jediným republikánskym politikom, ktorý by mohol ohroziť pozíciu bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Populistický miliardár stále šíri klamstvá a konšpirácie, že mu v roku 2020 víťazstvo v súboji o Biely dom ukradol demokrat Joe Biden.

Napriek tomu je však Trump medzi republikánskymi voličmi najpopulárnejším kandidátom. V tejto chvíli sa k nemu prikláňa až 54,3 percenta z nich. DeSantisa favorizuje 20,6 percenta republikánov. Vyplýva to z analýzy prieskumov portálu FiveThirtyEig­ht.com.

"Myslím si, že šanca floridského guvernéra na víťazstvo v primárkach je menšia ako 10 percent. A to som k nemu veľkorysý. Napriek neustálym právnym problémom, ktorým Donald Trump čelí, sa zdá, že to neovplyvnilo jeho základňu v rámci republikánov. Dokonca to vyzerá tak, že jeho podpora rastie,“ uviedol pre Pravdu Timothy Galsworthy, expert na históriu Republikánskej strany z Juhowaleskej univerzity.

Podľa odborníka sa DeSantis pokúša ponúknuť trumpizmus bez Trumpa. "Keďže však bývalý prezident nikam neodišiel, nie som si istý, či je floridský guvernér príťažlivý pre republikánskych voličov, ktorí sa zúčastnia na primárkach. V skutočnosti si myslím, že DeSantis by mal lepšiu šancu vyhrať, keby sa prepracoval k prezidentským voľbám. Jeho vek by umožnil republikánom vytvoriť kontrast medzi ním a prezidentom Bidenom. Ale, ako som povedal, nepredpokladám, že v primárkach má DeSantis veľkú nádej na úspech,“ uviedol Galsworthy.

Stranícke primárky aj prezidentské primárky sa v USA konajú na budúci rok. Guvernér Floridy má 44 rokov, Biden 80 a Trump 76. DeSantis by tak naozaj mohol staviť na to, že je mladší a dynamickejší. No zatiaľ robí všetko pre to, aby sa najmä zapáčil najkonzervatív­nejšej skupine republikánskych voličov, a do istej miery napodobňuje Trumpov absolútne populistický prístup. Dokonca to vyzerá tak, že bývalého prezidenta politicky vykráda.

"Kandidujem na prezidenta Spojených štátov, aby som viedol náš veľký americký návrat,“ vyhlásil DeSantis.

"Urobme Ameriku opäť veľkou,“ bolo politické heslo Trumpa v roku 2016.

Bývalý prezident na DeSantisa, samozrejme, okamžite zaútočil. "Môj červený gombík je väčší, lepší, silnejší a funguje,“ odkázal Trump floridskému guvernérovi na svojej sociálnej sieti Truth Social. Použil pritom podobné slová, aké v minulosti adresoval severokórejskému diktátorovi Kim Čong-unovi, keď porovnával „gombíky“ na odpálenie jadrových zbraní. V roku 2018 Trump podporil DeSantisa, keď ten úspešne po prvý raz kandidoval za guvernéra Floridy.

Najväčšia slabina

Prístup republikánov k politike prirovnal komentátor magazínu Atlantic Tom Nichols k praktikám „šmejdov“. "Byť prezidentom je práca pre seriózneho človeka. No v dnešnej Republikánskej strane sa seriózni ľudia nemusia hlásiť. Zdá sa, že DeSantis tomu rozumie,“ napísal Nichols.

Floridský guvernér jednoznačne stavia agendu na témach kultúrnych vojen. Podporuje obmedzenia interrupcií, uvoľnenie práva na nosenie zbraní, kritiku sexuálnych menšín, konzervatívny prístup k vzdelávaniu, dokonca zákazy kníh, ktoré republikáni označujú za pornografické. A vyťahuje aj konšpirácie týkajúce sa Georgea Sorosa.

"DeSantis stelesňuje rozpory, a niekto by mohol povedať, že priam pokrytectvo, modernej Republikánskej strany. Jeho popularita na Floride, o čom svedčí ohromujúce znovuzvolenie v roku 2022, môže mať korene v jeho libertariánskej reakcii na covidovú pandémiu a obmedzenia, teda jeho kritiku očkovania a nosenia rúšok. Teraz však DeSantis vedie najmä v školách kultúrne vojny týkajúce sa rasy, pohlavia a sexuality. Konzervatívni republikáni milujú slobodu, okrem prípadov, keď porušujú slobodu iných. Asi pred desiatimi rokmi vrcholní predstavitelia republikánov v Kongrese ako Mitch McConnell a Paul Ryan chceli, aby sa strana zamerala na ekonomické otázky, na ekonomický konzervativizmus. Politici ako Trump a DeSantis tento prístup zničili. Floridský guvernér sa preto v kampani bude zaoberať otázkami kultúrnych vojen,“ povedal Galsworthy.

DeSantis má však problém. "Jeho najväčšou slabinou je, že si ľudia myslia, že nie je autentický. Nech si o Trumpovi niekto myslí čokoľvek, a ja si o ňom nemyslím nič dobré, nikto nemôže pochybovať o tom, že je sám sebou. Mnohí Američania vrátane republikánskych voličov ešte nie sú presvedčení, či sa DeSantis dokáže vymaniť z Trumpovho tieňa a či ukáže, že je viac než len prázdna nádoba,“ dodal Galsworthy.