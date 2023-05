Rodičia v Poľsku nechali dospievajúcim synom odkaz a zmizli. Môžu byť na Slovensku

„Chlapci, ste šikovní. V živote si poradíte. Sme na vás hrdí,“ napísali Aneta a Adam Jaglovci svojim synom, ktorí majú 14 a 17 rokov. Zmizli v noci na 21. máj. Ich príbuzní o veci hneď 21. mája informovali políciu.

Polícia v Zakopanom v stredu uviedla, že manželia z pondelka na utorok prespali v jednej z horských chát, spoznali ich jej zamestnanci. Povedali, že sa správali normálne a rovnako ako iní hostia sa večer prihlásili na nocľah a ráno odišli. Kam sa vydali, ale nie je jasné. Po Jaglovcoch pátrala horská služba, keď sa však objavili informácie, že prešli na Slovensko, akciu prerušila.

Majiteľ jedného penziónu v Ždiari na slovenskej strane Tatier portálu onet.pl povedal, že manželia u neho prenocovali z utorka na stredu. V stredu ráno chcel, aby zaplatili a ukázali mu doklady, aby si ich mohol zaznamenať. Dali mu peniaze a povedali mu, že majú strašný hlad a že si najskôr musia zájsť do obchodu pre niečo k jedlu a formality vybavia potom. Už sa ale nevrátili. Keď si majiteľ penziónu na internete prečítal o pátraní po ľuďoch, ktorí vyzerali ako jeho hostia z Poľska, informoval poľskú aj slovenskú políciu.

Podľa neoficiálnych informácií onetu Jaglovci v Ždiari nasadli do autobusu idúceho do Popradu. Polícia ich zatiaľ z ničoho neobvinila. Nie je však vylúčené, že sa mohli dopustiť trestného činu, keď nechali bez starostlivosti syna mladšieho ako 15 rokov, píše onet.pl. Za to v Poľsku hrozí až tri roky odňatia slobody.