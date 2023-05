Blamáž ochranky. Muž sa autom zaradil do kolóny a neskôr objal kancelára Scholza

Blamáž v stredu zažili členovia ochrany nemeckého kancelára Olafa Scholza, keď sa do kolóny s vozidlami vezúcimi tohto politika pripojil so svojim autom istý muž bez toho, aby si to niekto všimol. Na ploche letiska vo Frankfurte nad Mohanom potom predsedu spolkovej vlády objal, píše dnes denník Bild.