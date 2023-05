Peruánska polícia zabavila 58 kíl kokaínu s nacistickou vlajkou a nápisom Hitler

Polícia kontraband objavila vo štvrtok v prístave v meste Paita na severe Peru blízko hraníc s Ekvádorom. Kokaín bol ukrytý v chladiacom systéme na palube nákladnej lode prevážajúcej náklad špargle.

Kontajner mal byť vyložený v jednom z belgických prístavov. Polícia teraz pokračuje v prehľadávaní ďalších viac ako 80 kontajnerov na lodi.

Peruánske úrady už skôr informovali o zabavenom kokaíne v balíčkoch pokrytých rôznymi symbolmi, ale ešte nikdy medzi nimi nebola vlajka nacistického Nemecka.

Podľa odhadov peruánskych úradov sa v tejto juhoamerickej krajine ročne vyprodukuje asi 100 ton drog. Väčšina z tohto množstva odvezú loďami do Európy, no omamné látky sa z Peru prevážajú napríklad aj do Bolívie na palube malých lietadiel.

Podľa údajov OSN je Peru druhým najväčším pestovateľom koky a druhým najväčším producentom kokaínu na svete po Kolumbii.