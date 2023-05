Danilov: Ukrajina je pripravená na ofenzívu. Môže sa začať kedykoľvek

„Môže sa začať zajtra, pozajtra alebo o týždeň,“ povedal ohľadom protiútoku Danilov. „Bolo by čudné, keby sme oznamovali dátumy, kedy má začať tá alebo iná udalosť. Takto sa to nerobí… Naša krajina má pred sebou veľmi zodpovednú úlohu. A my chápeme, že nemáme právo urobiť chybu,“ dodal.

Spôsobili to Rusi. Porovnajte si Bachmut pred a po invázii Video

Tajomník bezpečnostnej rady hovoril tiež o situácii v Bachmute, o ktorom zvádzajú ukrajinské a ruské jednotky tvrdé boje už niekoľko mesiacov. „Bachmut patrí našej krajine, je to naše územie a my ho musíme brániť. Keby sme začali opúšťať každú obec, tak by sme mohli skončiť na západnej hranici, presne ako chcel (ruský prezident Vladimir) Putin od prvých dní vojny, "uviedol.“ Máme pod kontrolou iba malú časť mesta, to pripúšťame. Ale treba si pripomínať, akú veľkú úlohu Bachmut v tejto vojne hrá," doplnil.

Ukrajinská vojenská rozviedka v piatok varovala, že Rusi pred blížiacou sa ukrajinskou protiofenzívou pripravujú provokačnú akciu v Záporožskej jadrovej elektrárni, kde údajne chcú simulovať jadrovú haváriu. Podľa rozviedky sa chystajú informovať o úniku rádioaktívnych látok, a vynútiť si tak vyšetrovanie, čo by potom mohlo ruským silám poskytnúť dôležitý čas na preskupenie jednotiek.