Biden a McCarthy sa dohodli na zvýšení limitu dlhu USA

Americký demokratický prezident Joe Biden a republikánsky šéf Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy sa v zásade dohodli na zvýšení limitu pre zadlženie Spojených štátov, čo americkej vláde umožní vyhnúť sa platobnej neschopnosti. Po telefonickom rokovaní oboch politikov to podľa agentúry AP uviedol McCarthy.

Ak by demokrati a republikáni nenašli zhodu, hrozila by USA platobná neschopnosť už 5. júna, čo by malo vážne dopady na celosvetovú ekonomiku.

Demokrati aj republikáni podľa televízie CNN ešte počas noci na nedeľu predbežnú dohodu svojich špičiek posúdia. Niektorí republikáni dopredu pohrozili zablokovaním akéhokoľvek návrhu, ktorý by nesplnil ich očakávania, vrátane ostrých škrtov vo výdavkoch. Progresívni demokrati zase nechcú dohodu, ktorá by sa dotkla federálnych programov proti chudobe.

Podľa AP kompromis počíta s tým, že dlhový strop sa zvýši na dva roky, a znovu sa tak bude navyšovať až po budúcoročných prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia na jeseň 2024. Výdavky netýkajúce sa obrany by mali v budúcom roku zostať zhruba na súčasnej úrovni. Súčasťou dohody sú aj prísnejšie podmienky pre ľudí, ktorí dostávajú potravinové známky.

McCarthy by podľa agentúry AFP chcel, aby o kompromise Snemovňa reprezentantov hlasovala v stredu. Schvaľovanie v Kongrese však podľa agentúry Reuters nemusí byť jednoduchou záležitosťou aj preto, že v Snemovni reprezentantov majú republikáni a v Senáte zase demokrati pomerne tesné väčšiny.

Limit pre zadlženie je suma, ktorú schvaľuje Kongres a ktorá určuje, koľko si federálna vláda môže požičať peňazí na bežnú prevádzku, a teda na platby vládnych účtov. Patria tam napríklad platy štátnych zamestnancov, financovanie armády, platby na sociálne zabezpečenie a štátnu zdravotnú starostlivosť, ako aj platby úrokov zo štátnych dlhopisov. Desiatky rokov bolo zvýšenie tohto limitu rutinnou záležitosťou, v posledných rokoch sa z neho ale stalo politikom.

Na súčasný limit 31,4 bilióna dolárov vláda narazila už v januári. Ministerstvo financií však využilo mimoriadne opatrenia, aby vláda mohla čerpať viac peňazí.