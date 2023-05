Ruské jadrové zbrane v Bielorusku? Veľmi málo pravdepodobné, tvrdí expert OSN

Bieloruský vodca Alexander Lukašenko nebude disponovať ruskými jadrovými zbraňami rozmiestnenými v Bielorusku, hoci verejne tvrdil opak, a tieto jadrové zbrane sa napriek verejným vyhláseniam do Bieloruska v skutočnosti zrejme vôbec nedostanú. Tvrdí to expert Pavel Podvig z Ústavu OSN pre výskum odzbrojenia (UNIDIR), ktorého citoval bieloruský opozičný server Zerkalo.

Lukašenko na konci marca v parlamente vyhlásil, že Bielorusko bude mať kontrolu nad ruskými jadrovými zbraňami rozmiestnenými v krajine. „V Bielorusku nie sú a nemôžu byť žiadne nekontrolované zbrane. Preto budeme ovládať všetko, čo je v Bielorusku,“ vyhlásil.

Minulý týždeň následne ohlásil, že presun jadrových zbraní už začal. V ten istý deň ministri obrany Ruska a Bieloruska podpísali príslušné dokumenty, šéf ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu však pri tejto príležitosti upozornil, že nestrategické jadrové zbrane v Bielorusku budú naďalej pod kontrolou Moskvy, ktorá si tiež vyhradzuje právo rozhodovať o ich prípadnom použití. To isté už predtým uviedol ruský prezident Vladimír Putin a potvrdilo to aj bieloruské ministerstvo zahraničia, pripomenul server Zerkalo.

Expert Podvig, ktorý je autorom knihy o ruských jadrových zbraniach a svojho času pôsobil na Stanfordskej univerzite v Spojených štátoch, si myslí, že zbrane zostanú výlučne v ruských rukách.

„Ruská prax je taká, že všetka jadrová munícia je pod ustavičnou kontrolou jednotiek 12. hlavnej správy ruského ministerstva obrany. Jedinou výnimkou sú hlavice rozmiestnené na medzikontinen­tálnych raketách či na raketách na ponorkách,“ povedal.

Uvedené typy zbraní sa ale v Bielorusku rozmiestňovať nebudú. „Znamená to, že aj v prípade, že jadrová munícia sa ocitne v Bielorusku, tak jej ochranu a obranu budú zabezpečovať ruské jednotky. Žiaden iný variant neexistuje,“ dodal Podvig.

Technicky by to podľa odborníka malo vyzerať tak, že pred použitím je nutné jadrovú bombu či hlavicu umiestniť na nosič, teda bombardér či raketu vo vypúšťacom zariadení. Na to je nutné ju vyzdvihnúť zo skladu, naložiť ju na špeciálny prepravný prostriedok, dopraviť k nosiču a potom bombu zavesiť alebo nasadiť hlavicu na raketu.

Všetky tieto operácie sa plnia výlučne silami jednotiek 12. hlavnej správy. Medzitým dôjde k odblokovaniu munície, brániacej jej nepovolenému použitiu, teda sa zadajú kódy umožňujúce tieto zbrane odistiť, ale hlavná ochrana spočíva práve v tom, že až do poslednej chvíle sú tieto zbrane v rukách špecialistov z 12. správy. Bomby sú odovzdané pilotom až v okamihu, keď je bombardér pripravený vyraziť, aby splnil rozkaz.

Foto: SITA/AP, Konstantin Zavrazhin Vladimir Putin, Alexandr Lukašenko Vľavo ruský prezident Vladimir Putin a jeho bieloruský náprotivok Alexandr Lukašenko počas stretnutia v Minsku

Najpravdepodobnejší variant

Podľa Podviga okrem toho existujú aj ďalšie bezpečnostné opatrenia. Napríklad bojová hlavica rakety nesmie explodovať, pokiaľ jej systémy nezaznamenali, že raketa letela po určenej dráhe. Teda pri štarte by hlavica vybuchnúť nemala, vysvetlil expert.

Upozornil tiež, že zatiaľ sa hovorilo len o výcviku bieloruských pilotov Su-25 na použitie jadrových bômb, hoci nie je jasné, nakoľko je možné dôverovať správam, že tento výcvik podstúpili aj bieloruské obsluhy rakiet Iskander. A možno tiež predpokladať, že ešte v 90. rokoch boli definitívne zničené jadrové náboje pre delostrelectvo.

"Zatiaľ nie je jasné, kde by (sa jadrové zbrane) mali uchovávať. Stopy príprav na vybudovanie špeciálneho skladu zatiaľ nikto nezistil. Je úplne možné, že aj v prípade, že tento sklad postaví, tak zostane prázdny a jadrové zbrane zostanú na ruskom území. To je najpravdepodobnejší variant,“ myslí si Podvig.

Konzervatizmus 12. správy ruského rezortu obrany

Pre tento predpoklad je podľa neho mnoho dôvodov, počnúc tým, že z politických dôvodov je dôležitá predovšetkým sama možnosť rozmiestnenia a výcviku obsluhy ako ukážka toho, že aj Rusko si môže dovoliť prax, aká existuje v Severoatlantickej aliancii.

NATO má program, v rámci ktorého USA majú svoje jadrové zbrane v niekoľkých európskych krajinách. Samo fyzické rozmiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku preto podľa Podviga nie je nutné.

Foto: Shutterstock Iskander-M / Nukleárna zbraň / Atómová zbraň / Ruské raketové systémy Iskander-M, ktoré dokážu niesť jadrové aj konvenčné bojové hlavice

Z praktického hľadiska sa podľa experta možno spoliehať na konzervatizmus 12. správy, ktorej ľudia sú tradične zodpovední a najskôr vymyslia spôsob, aby jadrové zbrane nemuseli prepraviť do Bieloruska.

Napríklad pod zámienkou, že patričný sklad nemožno rýchlo vybudovať. Navyše možno predpokladať, že jadrové zbrane by sa v Bielorusku ocitli len krátko pred rozhodnutím o ich použití. Tak to roky bývalo v prípade Kaliningrade. Úplne sa podľa odborníka možnosť rozmiestnenia skutočných jadrových zbraní v Bielorusku vylúčiť nedá, ale táto pravdepodobnosť je „veľmi malá“.

Podvig považuje za prakticky vylúčenú možnosť, že by o použití jadrových zbraniach mohol rozhodnúť sám Lukašenko. Nejde pritom len o kódy, ale o celú ochranu a obranu, ktorá má toľko vrstiev, že je prakticky nemožné ju prekonať.

Dôvodom, prečo sa jadrové zbrane do Bieloruska možno vôbec nedostanú, je podľa Podviga aj ich ochrana. Je totiž pravidlom nerozmiestňovať zbrane tam, kde by sa mohli ocitnúť v nejakom, hoci len teoretickom ohrození, dodal expert.