GLOBSEC: Slovensko je na frontovej línii dezinfo vojny

Na trojdňové podujatie, ktoré sa začalo včera, zavítajú aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či francúzsky prezident Emmanuel Macron. Celkovo na konferenciu prídu hostia zo 63 krajín. „Privítame desať premiérov a prezidentov, 20 ministrov zahraničných vecí, obrany, ale aj digitalizácie, lídrov medzinárodných inštitúcií a ďalších významných hostí,“ uviedol šéf GLOBSEC-u Róbert Vass, ktorý hovorí, že vzhľadom na ruskú vojnu proti Ukrajine sa o budúcnosti Západu rozhoduje v strednej a vo východnej Európe.

Čaputová na GLOBSEC-u: Čas aj pravda sú na strane demokracie Video Zdroj: TA 3

Pomoc pre Slovensko, pomoc pre Ukrajinu

Konferencia je najväčším podujatím svojho druhu v strednej Európe. Príhovorom ho včera otvorila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Pripomenula, aká dôležitá je podpora pre Ukrajinu. Hlava štátu povedala, že pomoc pre Kyjev je dôkazom medzinárodnej solidarity, ale aj nástrojom vlastnej obrany. "Tým, že Ukrajine pomáhame, ruský agresor zostane čo najďalej od našich hraníc a pomáhame tým aj sebe,“ skonštatovala Čaputová, podľa ktorej Rusko kontroluje menej ukrajinského územia ako pred rokom. Prezidentka však zdôraznila, že boj nie je vyhratý. Západ stojí pred výzvou, aby si v pokračujúcej vojne udržal jednotu.

Čítajte viac Šéf diplomacie: Keby Slovensko nebolo v NATO, boli by sme pre Rusko ďalší na rane

"Naši oponenti sa nádejajú, že pri predlžovaní náročného obdobia v spojitosti s masívnou dezinformačnou kampaňou sa im podarí zmeniť verejnú mienku a politickú moc, ktorá sa už k ruskej agresii proti Ukrajine nebude stavať principiálne,“ povedala Čaputová na GLOBSECU-u. Jej slová zapadajú do kontextu slovenskej politiky. Pred septembrovými voľbami sa viaceré strany vrátane Smeru, ktorý vedie v prieskumoch verejnej mienky, netaja tým, že by rady obmedzili podporu pre Ukrajinu.

Podľa prieskumu GLOBSEC Trends 2023 40 percent Slovákov vníma Rusko ako pôvodcu vojny. No spolu 51 percent respondentov viní Západ (34 percent) alebo Ukrajinu (17 percent). GLOBSEC tvrdí, že Slovensko je na frontovej línii dezinformačnej voj­ny.

"Je veľmi dobré, že to prezidentka povedala, lebo o tom hovoria veľmi dlho mnohí ľudia, ktorí to sledujú zblízka, a pripomínajú nám to aj naši partneri zo zahraničia,“ reagoval pre Pravdu na slová o dezinformáciách sociológ Michal Vašečka. "Rusko sa na mnohé krajiny zameralo, ale ukazuje sa, že na Slovensko už dávnejšie a veľmi intenzívne. Okrem toho môžeme povedať, že sme sa v minulosti nebránili tak, ako sme mali. Zanedbali sme to. Neverili sme, že takzvane bezvýznamné Slovensko by mohlo byť cieľom takýchto útokov. Ukázalo sa však, že nie sme až takí bezvýznamní,“ uviedol expert.

Šéf diplomacie: Sorosovské konšpirácie patria k hybridnej vojne Video Zdroj: TV Pravda

Vašečka tvrdí, že na Slovensku dezinformácie padajú na úrodnú pôdu. "Teraz, niekoľko mesiacov pred voľbami, je skutočne najvyšší čas, aby sme povedali, že to, čo sa tu deje, nie je len výsledkom nejakej prirodzenej dynamiky spoločnosti. Je to vlastne umelo vyvolaná panika, hnev a niekedy aj nenávisť, ktorá má krajinu roztrhnúť na niekoľko častí. Poďme si uvedomiť, že síce môžeme mať nejaké aj z minulosti nevyriešené problémy medzi sebou, no to, čo sa deje, nás už úplne vykĺbilo. Toto už nie sme my,“ povedal na adresu šíriacich sa dezinformácií sociológ.

Problém Trumpa

Nie je to však len problém Slovenska. Bývalý americký minister obrany Mark Esper na GLOBSEC-u priznal, že z rôznych dôvodov sa môže znížiť aj podpora USA pre Ukrajinu.

Čítajte viac Rusi tancujú v ruinách Bachmutu. Je to naozaj víťazstvo Moskvy?

"Demokracie bývajú chaotické. Aj Slovensko prejde výzvami, ale to je daň za to, že dávame občanom hlas. Sme v súboji s autokratickými krajinami, ako sú Rusko a Čína. Amerika môže byť lídrom, ale potrebuje spojencov,“ vyhlásil Esper, ktorý zároveň varoval pred návratom Donalda Trumpa do Oválnej pracovne. "Dúfam, že sa nestane prezidentom. Nepatrí do Bieleho domu,“ povedal Esper o Trumpovi, hoci bol v rokoch 2019 až 2020 jeho ministrom obrany.