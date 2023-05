Čo by sa stalo, keby Lukašenko zomrel? Cichanovská má plán

Stále viac sa špekuluje o zdravotnom stave Alexandra Lukašenka. Viete o ňom niečo? Zaujíma vás to vôbec?

Zaujíma nás to. Stačilo, že na päť dní zmizol, a v bieloruskej občianskej spoločnosti sa o tom zdvihla vlna debaty. Začala sa diskusia o tom, čo robiť, na čo sme pripravení, aké máme plány a ako čo najlepšie koordinovať všetky iniciatívy. Lukašenka to vystrašilo. O niekoľko dní sa na 15 minút objavil, aby ukázal, že žije. Nevieme nič o jeho diagnóze, ale vidíme, ako vyzerá a rozpráva. Sme si istí, že nie je zdravý. Ľudia v Bielorusku vtipkujú, že napriek všetkej snahe lekárov Lukašenko stále žije. Usilujeme sa zistiť, aký plán má režim, ale to závisí aj od toho, ako sa situácia vyvinie. Hlavným faktorom je ruská vojna proti Ukrajine.

Prečo?

Závisí od nej veľa, lebo podľa vývoja sa ukáže, aká silná bude pozícia Kremľa. Keby Lukašenko takpovediac zmizol, určite v rámci režimu existujú ľudia, ktorí by ho chceli nahradiť. No bieloruská ústava v tom nie je jasná, nehovorí, čo by sa malo stať, keby Lukašenko nedokázal plniť svoje povinnosti. Rusko by v prípade jeho odchodu zo scény podľa mňa chcelo do Minska niekoho poslať. Ale bez ohľadu na to, kto by to bol, bieloruská verejnosť by ho neakceptovala. Samozrejme, uvedomujeme si, že v Bielorusku sú tisíce ruských vojakov. Nebolo by jednoduché zorganizovať demonštrácie v uliciach, lebo ľudí by mohli pozabíjať. Stať sa môže čokoľvek. Ako som však už povedala, keby sa Rusko usilovalo dosadiť nového bieloruského lídra, viedlo by to k turbulenciám. A nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi príslušníkmi súčasného režimu. Oni nechcú, aby prišiel niekto z Ruska. Bez ohľadu na to, aký režim v Bielorusku vládne, pre veľa jeho predstaviteľov je nezávislosť krajiny dôležitá. Chápu, aké dôsledky by malo, keby sa ešte prehĺbila ruská okupácia Bieloruska. Takže keby Lukašenko skončil, bola by to zložitá chvíľa, ale zároveň by to znamenalo príležitosť.

Ako by ste opísali vzťah Lukašenka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom?

Závisia od seba. Lukašenko potrebuje Putinovu ekonomickú a politickú podporu. Vie, že bez Kremľa by po voľbách v roku 2020 neprežil. Ale aj Putin potrebuje Lukašenka, ktorý sa stal najproruskejším politikom. Moskve dal k dispozícii všetko, čo je pre ňu dôležité z hľadiska vojenských potrieb. Priateľstvo Putina a Lukašenka, ak sa to tak dá nazvať, však vždy bolo čudné. Boli časy, keď Lukašenko proti Kremľu vystupoval. No dnes je najproruskejším či najprosovietskejším prezidentom. Lukašenko dovolil Moskve, aby Bielorusko okupovala.

Takto to vnímate?

Je to hybridná okupácia. Nie je vždy viditeľná. Na čele krajiny je diktátor, ktorý koná proti vôli ľudu. No s pomocou Putina Lukašenko naďalej vládne.

Rusko rozmiestňuje v Bielorusku jadrové zbrane. Čo to znamená pre vašu krajinu?

Rusko si takto poisťuje, že na veľa rokov bude mať vplyv na Bielorusko, aj keby sa zmenila vláda. Lebo v žiadnom prípade nebude jednoduché zbaviť sa jadrových zbraní. Lukašenko sa usiluje ľudí presvedčiť, že ich atómovky vraj ochránia pred nepriateľmi, ako sú Ukrajina, Poľsko či Litva. Niektorí ľudia zvnútra režimu nám dávajú informácie. Sú to aj technokrati, ktorí by mohli bez väčších problémov pracovať pre demokratickú vládu. Ruska sa však boja, je pre nich hrozbou. Ľudia v demokratických krajinách si len ťažko vedia predstaviť, ako rozmýšľajú občania v diktatúrach. Už 29 rokov Lukašenko hovorí, že Rusko je jediným spojencom Bieloruska. Mnohí ľudia postupne uverili, že Moskva je ako náš veľký brat či sestra. Ale faktom je aj to, že Bielorusi nikdy nedostali jasný signál, že sú súčasťou európskej rodiny. V podstate to bolo pre Európu jasné, že Bielorusko patrí do veľmocenskej sféry Ruska. No moja krajina sa mení. Prišla nová generácia, ktorá nezažila Sovietsky zväz a necíti za ním nostalgiu. Lukašenko ťahá krajinu do minulosti. Zaujímavé je, že vyzval prezidenta Kazachstanu Kasyma-Žomarta Tokajeva, aby sa pridal k Bielorusku a Rusku, aby bol vraj bol pod ochranou jadrových zbraní. No kazašská hlava štátu si z neho v podstate za to len uťahovala.

Predstavte si, že teraz by ste dostali správu, že Lukašenko zomrel. Čo by ste urobili ako prvé?

Začali by sme volať ľuďom v rámci režimu, ktorých máme na zozname. Hovorili by sme im, že musíme vyriešiť politickú krízu a že keby len niekoho vymenili za Lukašenka, nebolo by to správne. Ľudia totiž budú akceptovať len slobodné a spravodlivé voľby. Spojili by sme sa aj so všetkými bieloruskými iniciatívami. Máme stratégiu a plán, ale museli by sme brať do úvahy aj to, čo by sa dialo. Ako som už vravela, veľa závisí od Ruska a či by napríklad malo kapacity poslať nejaké ďalšie jednotky do Bieloruska. Politické vákuum by sme vnímali ako príležitosť. Ale môže sa aj stať, že ľudia, ktorí by zostali na čele režimu, by sa v obave pred protestami usilovali zosilniť represívne opatrenia. Mohlo by to závisieť aj od toho, či by boli pri moci vojaci, alebo civilisti.

Bol by to veľký rozdiel?

Vojaci sa od roku 2020 podieľali na zločinoch proti Bielorusom. A my potrebujeme, aby sa za to zodpovedali. Musela by to byť súčasť zmien, ktoré plánujeme pre našu krajinu. S bežnými civilistami, ktorí síce pracovali pre režim, ale nenesú vinu za represálie, by sme mohli Bielorusko doviesť k voľbám.

Akú podporu by ste očakávali od západných partnerov?

V prvom rade by sme chceli, aby si zachovali jednotné postoje. Ak niekto nahradí Lukašenka, nebudeme to vnímať ako zmenu. Tú môžu priniesť iba slobodné a spravodlivé voľby. Preto hovorím, že naši demokratickí partneri by nemali len tak akceptovať, keď niekto vymení Lukašenka. V prípade, že by sa Rusko pokúsilo úplne ovládnuť Bielorusko, naši partneri by mali byť pripravení prijať tvrdé sankcie, ktoré zasiahnu Moskvu a režim v Minsku. Jednou z vecí, ktorú je možné urobiť, je uzavretie hraníc tak, aby cez ne mohli prechádzať ľudia, ale nie tovar. Aj v súvislosti s odstrihnutím krajín od SWIFT-u sa dá urobiť viac. A je potrebné počúvať Ukrajincov. Lebo Lukašenko zradil aj ich, nielen Bielorusov. Úspechy Ukrajiny by nám pomohli, ale nie je to tak, že len sedíme a čakáme na to, čo sa stane. Samozrejme, nemôžeme dať Kyjevu HIMARS-y či iné zbrane. Ale usilujeme sa mu pomáhať tak, ako je to len možné.

Akým spôsobom?

Máme spravodajské informácie a naši partizáni či kybernetickí bojovníci sa usilujú pomáhať Ukrajine. Robíme to na politickej a vojenskej úrovni. Hovoríme, že Ukrajina musí dostať všetky zbrane, ktoré potrebuje, aby sa mohla brániť. Bojujeme už tri roky a musíme tvrdo pracovať, aby si nás ľudia stále všímali. Po ruskej invázii ustúpila otázka Bieloruska do úzadia. Začali nás vnímať ako ľudí, ktorí pomáhajú Rusku. Trvalo nám istý čas, kým sme naše pozície vysvetlili najmä Ukrajincom. Pred inváziou sme si boli istí, že Kyjev sleduje, čo sa deje v Bielorusku, ale ukázalo sa, že veľmi nie. Ukrajina riešila vlastné problémy. Ale naše vzťahy sú už oveľa lepšie. V rôznych krajinách spolupracujeme s Ukrajincami a robíme zbierky pre obete vojny a vojakov.

Máte nejaké spojenie s manželom, ktorý je vo väzení?

Režim zakázal akúkoľvek komunikáciu s najprominen­tnejšími politickými väzňami. Päť advokátov môjho manžela Siarheja prišlo o právnické licencie. Nemajú k nemu prístup a rovnaké je to aj s inými väzňami. Ales Bjaljacki sa neozval už tri mesiace. On je veľmi silná osobnosť, ale má podlomené zdravie. Musím však povedať aj to, že organizácie ako Medzinárodný Červený kríž neboli schopné vyriešiť tento humanitárny problém.