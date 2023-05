Drony nad Moskvou: Prekonali protivzdušnú obranu a leteli bez odhalenia, alebo štartovali z Ruska?

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že celkovo útočilo osem dronov, z ktorých tri zneškodnili prostriedky rádioelektronického boja (REB) a zrútili sa, a ďalších päť podľa ministerstva zostrelili protiletecké systémy Pancir-S.

Tri zrútené drony zodpovedajú zásahom troch obytných budov na Leninskej triede a Profsojuznej a Atlasovej ulici. Neovládané drony sa mohli zrútiť na domy. Ale chýba potvrdenie z nezávislých zdrojov, že sa všetko naozaj odohralo práve takto.

Spravodajský kanál Baza na sociálnej sieti telegram sprvu tvrdil, že na utorňajšom útoku sa zúčastnilo asi 25 dronov, z ktorých veľkú časť sa podarilo zostreliť.

Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že protivzdušná obrana fungovala „normálne, uspokojivo“, hoci je na čom pracovať. Putin vyhlásil, že Kyjev zvolil cestu zastrašovania ruských občanov, nezmienil sa však o tom, čo v takom prípade robí ruská armáda, keď raketami a dronmi napáda ukrajinské mestá.

Putinov hovorca Dmitrij Peskov tvrdí, že za útokom sú Ukrajinci. Minister obrany Sergej Šojgu označil nálet za „teroristickú akciu kyjevského režimu proti civilným objektom“.

Kyjev ranný útok na Moskvu oficiálne nekomentovali. Ale v relácii Breakfast Show na YouTube poradca šéfa prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak povedal, že „s uspokojením sleduje“ dianie a predpovedá zvýšenie počtu útokov, aj keď žiadny vzťah k nim Kyjev „samozrejme nemá“.

Nálet dronov na Moskvu neviedol k takým ničivým následkom, aké majú útoky dronov Šáhed iránskej výroby v Kyjeve. Ráno, keď Moskovčania zaznamenali na nebi drony a počuli výbuchy, ruská armáda vyslala na ukrajinské hlavné mesto 31 šáhedov. Zostreliť sa podarilo 29, ale nálet bol taký silný, že zahynula jedna žena a 13 ľudí bolo zranených.

Na začiatku vlaňajšieho septembra náčelník generálneho štábu ukrajinských síl Valerij Zalužnyj zverejnil článok o vyhliadkach ukrajinskej strany v roku 2023. Hovorilo sa v ňom o tom, že hlavnou výhodou ruských síl je dosah ruských zbraní. Rusko vtedy mohlo použiť proti Ukrajine strely s plochou dráhou letu s doletom 2 000 kilometrov, zatiaľ čo Ukrajina mala len rakety s doletom nepresahujúcim 100 kilometrov. „Problém spočíva práve v beztrestnosti, zabezpečenej fyzickou vzdialenosťou. V tom spočíva skutočná sila nepriateľa. Nemáme právo ponechať to bez patričnej pozornosti,“ písal ukrajinský generál.

Podľa niektorých komentátorov Zalužnyj prakticky vopred ohlasoval útoky na ciele v hĺbke Ruska s cieľom pošramotiť sebaistotu Rusov ohľadom vlastnej bezpečnosti.

Ťažko povedať, či drony, ktoré sa objavili nad Moskvou, mali vojenské ciele. O zasiahnutí vojenských objektov či infraštruktúry úrady nič neoznámili. Ak však za náletom skutočne boli ukrajinské ozbrojené sily, potom už iba objavenie sa dronov nad Moskvou splnilo úlohu, o ktorej písal Zalužnyj. Odpaľovanie protileteckých rakiet, výbuchy padajúcich dronov, zásahy obytných domov ničia vieru Moskovčanov, že sú chránení. A ak by pády dronov na obytné domy boli dielom protivzdušnej obrany, potom jej efektivita sotva môže upokojiť ľudí žijúcich v týchto domoch.

O samotných dronoch sa toho veľmi nevie. Súdiac podľa záberov na internete išlo o drony strednej triedy s rozpätím krídel okolo troch metrov, vybavené spaľovacími motormi. Vidieť boli drony dvoch typov – jeden s klasickým usporiadaním, podobný ľahkému lietadlu, a tiež dron s usporiadaním typu „kačica“ s nosnými plochami vzadu.

Na kanáli Shot v aplikácii Telegram sa objavila snímka bojovej časti dronu, ktorý vletel do bytu jedného z domov. Podľa záberov išlo o ženijnú búraciu nálož KZ-6, ktorá sa vyrábala ešte v Sovietskom zväze a ktorá sa používa na rôzne účely. Dron, ktorý ňou bol vybavený, mohol byť prerobený z prieskumného dronu na dron-kamikadze.

Určite by sa ruské úrady mali pýtať, akú vzdialenosť môžu tieto drony preletieť. Drony tejto veľkosti môžu prekonať niekoľko stoviek kilometrov a teoreticky mohli odštartovať z Ukrajiny. Ale potom sa podľa BBC ponúka otázka: ako dokázali prekonať protivzdušnú obranu pri fronte a potom sa vyhnúť odhaleniu počas celého letu?

Nejde o prvý nálet dronov, ktoré dokázali nepozorovane prekonať veľkú vzdialenosť. Na konci februára a apríla našli v okolí Moskvy trosky bezpilotných strojov, ktoré sa podobali dronom UJ-22 Airborne ukrajinskej výroby. A v máji dva drony explodovali nad Kremľom.

V prípade, že drony spozorované v utorok nad Moskvou odštartovali z ruského územia, mohla by to byť dosť zložitá záležitosť. Tak veľké stroje štartujú buď z katapultu, ktorý predstavuje veľkú konštrukciu, alebo ako lietadlá po rozjazde na zemi. Ale na to potrebujú viac-menej rovnú plochu. Navyše by bolo nutné takéto stroje dopraviť do Ruska, čo nie je jednoduché ani v rozobratom stave, tvrdí BBC.