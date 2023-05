Generál Řehka: Konflikt medzi Ruskom a NATO sa nedá vylúčiť

„Začíname si pripúšťať, že Rusko je priama hrozba pre nás. Nedá sa vylúčiť v budúcnosti konflikt medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou. Nemyslím si, že to niekto chce, nemyslím si, že to niekto plánuje, ani Rusi. Rusko svojím správaním a konaním je skôr na trajektórii konfliktu s nami,“ uviedol Řehka. Dodal, že Rusko je čoraz viac nepriateľské a menej predvídateľné.

Útok dronmi na ruskú loď Ivan Churs Video

Podľa generála pripustenie si možnosti vojny v Európe znamená dôsledky pre armádu i spoločnosť. „Treba urobiť všetko pre to, aby sme tomu (konfliktu) zabránili. Zabránime tomu tak, že budeme pripravení, odhodlaní,“ uviedol Řehka.

Povedal tiež, že na možný konflikt je potrebné sa pripravovať dlhodobo. „Musíme sa chystať na vážnu krízu, ak sa jej chceme vyhnúť. Na to sa musíme chystať dlhodobo, to nefunguje päť, desať rokov. Musíme zabezpečiť, aby ľudia reálne vnímali situáciu, vnímali hrozby,“ uviedol náčelník generálneho štábu počas diskusie so svojím slovenským kolegom Danielom Zmekom.

Zmeko tiež hovoril o riziku konfliktu s Ruskom. Za najväčšiu hrozbu označil nechcenú vojnu, na čo je podľa neho potrebné sa pripraviť.

Čaputová na Globsecu: Čas aj pravda sú na strane demokracie Video Zdroj: TV Pravda/ta3

Vojna na Ukrajine podľa Řehku ukazuje, že si treba vážiť prínosy členstva Česka v NATO. „To je to, že sme súčasťou silnej aliancie, nielen vojenskej, ale aj politickej. Také bláboly, čo sme počuli a čo vyhovuje ruským naratívom, ako by sme mali byť neutrálni a most medzi Východom a Západom, to je blúznenie z horúčavy. Neutralita nefunguje tak, že poviete, že sme neutrálni. Neutralita funguje tak, že sa ostatní zhodnú, že budete neutrálni; to sa u nás nestane,“ povedal český náčelník generálneho štábu. Dodal, že bez členstva v aliancii by bolo potrebné vynakladať na obranu ešte viac peňazí.

„Vstup do NATO nám dal obrovskú mieru bezpečia. Vykladalo sa, že vojna v Európe nehrozí. Boli výhovorky, aby sa nemuselo investovať do obrany. Reálne sa nepomenovali hrozby,“ povedal Řehka. Podľa neho je však potrebné, aby si dostatočne veľká časť spoločnosti uvedomovala hrozby a vyžadovala od politikov riešenie.