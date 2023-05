Ruskí protiputinovskí partizáni najímajú tisíce členov na útoky proti Moskve

Partizánska skupina Légia Slobody Ruska, ktorá sa prihlásila k zodpovednosti za minulotýždňový útok v ruskej Belgorodskej oblasti, pre stredajšie vydanie britského denníka The Times uviedla, že verbuje "tisíce" nových členov na útoky proti Moskve.

Veliteľ skupiny povedal, že má obrovské počty žiadateľov o členstvo a tí už čakajú, kedy sa budú môcť k partizánom pridať a podnikať útočné akcie v ruských oblastiach na hranici s Ukrajinou.

„Máme serióznu výzbroj,“ povedal pre noviny veliteľ, ktorý používa volací znak Caesar. „Máme mínomety, obrnené vozidlá, prenosné protilietadlové raketové systémy Stinger, prenosné protitankové systémy a vysoko účinnú jednotku prieskumných dronov,“ dodal. Citoval ho v stredu aj portál britskej televízie Sky News.

Légia minulý týždeň v pondelok oznámila, že „úplne oslobodila“ ruskú obec Kozinka a jej oddiely sa dostali až k okresnému mestu Grajvoron. Potom Rusko vyhlásilo, že ich do utorka popoludnia vytlačilo z územia.

Moskva obvinila z útoku „ukrajinských militantov“, ale Kyjev označil tento prienik do Ruska za povstanie ruských občanov. Portál Sky News doplnil, že nemohol overiť tieto správy z bojov.

Hlavným cieľom je deokupácia

Cézar tvrdí, že členovia jeho skupiny sú ruskí občania, avšak pripustil, že slúžia pod ukrajinskými ozbrojenými silami. "Naším hlavným cieľom a úlohou je obrana Ukrajiny a deokupácia jej územia. Potom pôjdeme oslobodiť našu vlasť, dodal. Cieľom cezhraničného výpadu podľa neho bola podpora plánovanej ukrajinskej protiofenzívy, zároveň mal Rusov povzbudiť, aby Putina zosadili.

„Máme stály prísun odvedencov a ďalej rastie. Čoraz viac Rusov chápe, že táto vojna je zločinná a mala by byť zastavená,“ tvrdil denníku Ceasar, podľa ktorého ruská spoločnosť v súčasnosti nerešpektuje diplomaciu, ale iba silu. „A my sme im ukázali našu silu,“ vyhlásil. Obe zoskupenia podľa The Times obsadili minulý týždeň na čas osem ruských obcí. Partizáni hlásia vyššie straty na ruskej strane a tvrdia, že ich prekvapila neorganizovanosť odporu.

Ceasarov oddiel má podľa jeho slov veľkosť práporu, ale mieni sa rozšíriť, keďže čoraz viac Rusov si uvedomuje, že možno bojovať proti Putinovi a zvíťaziť. Prápor sa zvyčajne skladá z 500 až 1000 vojakov. „Budeme pokračovať v týchto prepadoch do chvíle, keď získame časť ruského územia, aby sa k nám mohli pripojiť skutoční ruskí synovia a dcéry, skutoční vlastenci. Akonáhle sa to stane, rýchlo rozšírime naše sily a počty a skončí to ťažením na Kremeľ,“ predniesol Cézar.

Štyridsaťdeväťročný muž denníku povedal, že sa Kremľa nebojí, keďže jeho rodina je v bezpečí na Ukrajine a on sám je v Rusku hľadaný už dlhší čas. The Times pripomína jeho niekdajšie členstvo v krajne pravicových skupinách, ktoré Moskva označuje za teroristické. Légia Slobody Rusku je podľa neho napriek jeho minulosti „centristická“. Hoci v Ruskom dobrovoľníckom zbore prevažujú nacionalisti a krajne pravicoví bojovníci, légia tvrdí, že ju okrem nacionalistov tvoria anarchisti, ľavicovo zameraní ľudia a tí, ktorí sa až do ruskej invázie o politiku príliš nezaujímali.

Podľa partizánov je Rusko pripravené na revolúciu. „Rusko je obrovský kus TNT. Môžete s ním robiť, čo chcete, a nevybuchne, ale keď použijete malú rozbušku, vytvoríte silný výbuch. Na Ukrajine chystáme rozbušku,“ tvrdí Ceasar. „Nehovoríme, že sa do Moskvy dostaneme zajtra. To sa stane, keď u“ dodal s odvolaním sa na ukrajinský polostrov, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.

Podľa The Times však nie je jasné, akú veľkú podporu títo bojovníci v Rusku majú. "Skutočné partizánske hnutie potrebuje podporu vlastných ľudí. A tú teraz nevidím, "myslí si ukrajinský vojenský expert Petro Černyk.