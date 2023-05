Berlín Rusku nariadil uzavrieť štyri z jeho piatich konzulátov v Nemecku

Nemecko výrazne zníži ruskú diplomatickú prítomnosť na svojom území po tom, čo Moskva obmedzila počet osôb, ktoré môže Berlín zamestnávať na svojich veľvyslanectvách a inštitúciách v Rusku. Oznámilo to v stredu nemecké ministerstvo zahraničných vecí, informujú agentúry AFP a AP.

„Rozhodli sme sa stiahnuť súhlas s prevádzkovaním štyrom z piatich ruských konzulátov, ktoré v Nemecku fungujú,“ uviedol hovorca nemeckého rezortu diplomacie Christofer Burger.

Dodal, že cieľom tohto opatrenia je nastoliť „rovnosť“ pri počte zamestnancov a štruktúr diplomatických misií medzi Nemeckom a Ruskom.

Otvorené zostane len v Moskve a Petrohrade

Ruská vláda totiž nedávno oznámila, že v Rusku môže zostať 350 nemeckých vládnych predstaviteľov vrátane tých, ktorí pracujú v kultúrnych inštitúciách a školách. Podľa Burgera toto obmedzenia znamená, že Nemecko bude musieť do novembra zatvoriť svoje konzuláty v Jekaterinburgu, Novosibirsku a Kaliningrade. Následne ostane otvorené len nemecké veľvyslanectvo v Moskve a nemecký konzulát v Petrohrade, povedal hovorca.

Rovnako aj Rusko bude môcť mať po novom roku v Nemecku otvorené len veľvyslanectvo v Berlíne a jeden konzulát. „Naše rozhodnutie je recipročné,“ uviedol Burger.

V dôsledku tohto kroku tak podľa AP klesli vzťahy Ruska a Nemecka na najnižšiu úroveň od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.

Burger uviedol, že tento krok je poľutovaniahodný, no vojna podľa neho znamená, že viac neexistuje základ na početné bilaterálne aktivity medzi Nemeckom a Ruskom. „Je to však správanie ruskej strany, ktoré nás dostalo do tejto situácie,“ povedal.

Dodal, že rozhodnutie Nemecka sústrediť svojich zostávajúcich zamestnancov v Rusku na veľvyslanectvo a v kľúčovom konzuláte pomôže zachovať diplomatickú prítomnosť Berlína v Rusku.