Macron: Koniec vojny je ďaleko, ale Ukrajina dobytá nebude

Rusko sa opäť snaží otriasť jednotou a bezpečnosťou Európy, tá mu to však nesmie dovoliť, uviedol v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum, informuje TASR.

Koniec vojny na Ukrajine je ďaleko, no jedna vec je istá – Ukrajina nebude dobytá, povedal Macron. Podľa jeho slov musí Európska únia (EÚ) Kyjev uistiť, že bude naďalej stáť po jeho boku a musí ho naďalej efektívne podporovať tak, aby to viedlo k trvalému mieru. Pripomenul, že v stávke je veľa, pretože vojna je na hraniciach EÚ.

Uviedol tiež, že budúce mierové usporiadanie nesmie diktovať Rusko, ale Ukrajina, ktorá bola napadnutá. Mier musí rešpektovať medzinárodné právo, Ukrajina nesmie obetovať územie, zdôraznil. S mierom by zároveň mali prísť určité bezpečnostné garancie, pokračoval.

Dodal, že takzvaná špeciálna vojenská operácia Ruska sa premenila na geopolitický omyl, ktorý vyústil do vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie. Zároveň vyjadril nádej, že čoskoro do nej vstúpi aj Švédsko.

Ako ďalej povedal, EÚ si od Ruska vytvorila nebezpečnú energetickú závislosť, no v priebehu niekoľkých mesiacov sa situácii dokázala prispôsobiť.

Moskva podľa francúzskeho prezidenta neočakávala, že EÚ podporí Ukrajinu humanitárne i vojensky v takom veľkom rozsahu. Zároveň si myslí, že Moskva hrá aj o čas. V niektorých krajinách totiž budú voľby a občania môžu cítiť z celej situácie únavu, vysvetlil.

Vyslovil tiež myšlienku, že európske štáty by sa nemali spoliehať na ostatných, ale mali by prevziať zodpovednosť za svoju bezpečnosť. Podľa neho musia posilniť svoje vojenské kapacity tak, aby boli schopné brániť seba i svojich susedov.

Macron je rád, že súčasná americká administratíva je na strane EÚ. Tvrdí však, že Európania sa nesmú spoliehať na amerických voličov a dúfať, že to tak ostane.

Podľa Macrona Európa nesmie zabúdať na rozvojové krajiny, ktoré teraz nedostávajú dostatočnú pomoc, pretože európske štáty sa sústreďujú na Ukrajinu. Varoval, že v tejto situácii by sa mohli krajiny takzvaného globálneho juhu obrátiť na inú mocnosť.