Rusko údajne zničilo poslednú ukrajinskú vojenskú loď. Podľa Britov Moskva stráca iniciatívu

Rusko od začiatku tohto mája čoraz viac stráca iniciatívu vo svojom ťažení na Ukrajine a skôr reaguje na ukrajinské akcie, než aby aktívne postupovalo smerom k dosiahnutiu vlastných vojnových cieľov. Vo svojej dnešnej analýze vývoja bojov to uviedlo britské ministerstvo obrany.

Ruský rezort obrany medzitým oznámil, že jeho armáda pri vzdušnom údere na Odese zničila poslednú funkčnú ukrajinskú vojenskú loď, podľa agentúry Reuters pre svoje tvrdenie neposkytol dôkazy. Veliteľ ukrajinského námorníctva naopak povedal, že Ukrajinci zničili od začiatku konfliktu už 18 ruských plavidiel.

„Vysoko presný útok ruských leteckých a kozmických síl na miesto so zakotvenými loďami v prístave v Odese zničil 29. mája poslednú vojenskú loď ukrajinského námorníctva Jurij Olefirenko,“ vyhlásil podľa agentúry TASS hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Útok dronmi na ruskú loď Ivan Churs. 25.5.2023 Video Zdroj: Ako prvé je video ruského ministerstva obrany, ktoré hovorí, že všetky tri útočiace drony zničili a ako dôkaz ukazuje výbuch jedného z nich. Ukrajinská armáda sa ironicky pýta - aj tento? Na videu zase ukázala, ako sa lodný dron priblížil až k lodi.

Hovorca ukrajinského vojenského námorníctva Oleh Čalyk podľa BBC vyhlásil, že nebude reagovať na žiadne vyhlásenie z Ruska. Dodal, že ukrajinské ozbrojené sily neinformujú o stratách počas vojny. Ruská redakcia BBC dodala, že v pondelok ukrajinskí predstavitelia potvrdili, že v odeskom prístave po ruských vzdušných útokoch vznikol požiar. Ukrajinskí činitelia sa o prípadných škodách a obetiach ruských útokov nezmienili. A ukrajinské námorníctvo disponuje ešte mínonoskou Balta a viac ako desiatimi bojovými kutrami a rôznymi pomocnými plavidlami, pripomenulo Rádio Sloboda.

Agentúra AFP poznamenala, že Jurij Olefirenko je výsadkové plavidlo, ktoré sa predtým volalo Krivohrad a v roku 2016 ho námorníctvo premenovalo po dôstojníkovi, ktorý padol o rok skôr pri Mariupole. Vlani v júni ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj posádku tejto lode vyznamenal za hrdinstvo pri obrane krajiny pred ruskou inváziou.

Čítajte viac Ruskí protiputinovskí partizáni najímajú tisíce členov na útoky proti Moskve

Veliteľ ukrajinského námorníctva Oleksij Nejužnpapa podľa agentúry Ukrinform dnes v televíznom vysielaní uviedol, že ukrajinské ozbrojené sily od začiatku ruskej ozbrojenej agresie zničili 18 ruských vojnových lodí a člnov, vrátane veľkej výsadkovej lode a výsadkových plavidiel triedy Serna a Raptor. Ukrinform v tejto súvislosti pripomenul tiež minuloročné potopenie vlajkovej lode ruskej Čiernomorskej flotily ruského krížnika Moskva.

Konašenkov ďalej podľa Reuters okrem iného tvrdil, že ruské invázne sily vytlačili ukrajinské jednotky z ich pozícií okolo obcí Krasnohorivka a Jasynuvata v Doneckej oblasti na východe krajiny. Najprudšie boje sa podľa neho odohrávajú pri Avdijivke, ktorá leží neďaleko okupovaného Donecka.

Český minister zahraničia Lipavský: Ukrajine by som ponúkol členstvo v NATO Video Zdroj: TV Pravda

Ukrajinský generálny štáb vo svojom pravidelnom rannom hlásení okrem iného informoval o pokračujúcej ruskej snahe plne sa zmocniť Luhanskej a Doneckej oblasti a tiež o odrazení 22 ruských útokov za posledný deň. Pri Avdijivke podľa neho Rusi podnikli neúspešnú útočnú operáciu blízko obce Severne.

Podobné vyhlásenia jednotlivých strán konfliktu nemožno bezprostredne v podmienkach vojny nezávisle overiť.

Rusko počas tohtoročného mája podniklo 20 nočných útokov pomocou dronov a riadených striel na miesta hlboko vo vnútri Ukrajiny, píše britský rezort obrany, podľa ktorého invázne sily dosiahli len malý úspech vo svojej pravdepodobnej snahe „neutralizovať“ vylepšenú ukrajinskú protivzdušnú obranu a zničiť ukrajinské sily určené na protiofenzívu.

Čítajte viac Drony nad Moskvou: Prekonali protivzdušnú obranu a leteli bez odhalenia, alebo štartovali z Ruska?

„Na krajinu (Rusko) presunulo bezpečnostné sily, aby reagovali na partizánske útoky vo vnútri západného Ruska,“ uvádza ďalej ministerstvo. Ruskí velitelia sa podľa neho zrejme pokúšajú vytvoriť záložné sily a umiestniť ich v miestach, kde sa domnievajú, že Ukrajina podnikne očakávanú protiofenzívu. „To však pravdepodobne narúša vyslanie neangažovaných síl na vyplnenie medzier na frontovej línii okolo Bachmutu,“ myslia si Briti.

Zakladateľ žoldnierskej armády, známej ako Vagnerova skupina, Jevgenij Prigožin dnes ohlásil, že poslal federálnej kriminálnej centrále a prokuratúre žiadosti, aby preverili podozrenie, že sa „mnoho vysokopostavených predstaviteľov ministerstva obrany dopustilo zločinov pri príprave a v priebehu špeciálnej vojenskej operácie“, ako Rusko nazýva svoju vojnu proti Ukrajine.

Europoslanec Štefanec: Výroba munície pre Ukrajinu podporí naše podniky Video

Prigožin je v dlhodobom konflikte s rezortom obrany. Terčom jeho kritiky za neschopnosť pri vedení vojny je aj minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov, ktorý bol poverený priamym velením operácií proti Ukrajine.

Ruské médiá dnes Prigožin zaujal návrhom na všeobecnú mobilizáciu. „Ďalej bude ťažko,“ vysvetľuje miliardár potrebu zmobilizovať státisíce Rusov do vojny proti Ukrajine. „Predpovedám, že docestujeme do Kyjeva, ak nám dajú toľko ľudí, koľko treba,“ uviedol Prigožin podľa denníka Moskovskij komsomolec a dodal, že 200 000 vojakov stačí len na dobytie Donbasu, na dobytie Kyjeva je nutné „zmobilizovať celú spoločnosť“ a previesť celú ekonomiku na výrobu zbraní a munície. Prigožin na sociálnej sieti Telegram spresnil, že do vojny treba zmobilizovať dva milióny Rusov.