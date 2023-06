ONLINE: Na Kyjev útočili Rusi balistickými strelami. Pod paľbou Ukrajincov ruské Šebekino

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 461. deň

10:55 Všetci spojenci z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa zhodujú na tom, že „Ukrajina sa stane členom aliancie“. Vo štvrtok to povedal generálny tajomník organizácie Jens Stoltenberg, informuje spravodajský portál CNN.

„Všetci spojenci súhlasia, že dvere NATO sú otvorené novým členom,“ povedal Stoltenberg novinárom pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničia krajín NATO v nórskom Osle a dodal, že Moskva nemá právo veta proti rozširovaniu aliancie.

Rusko pritom pri ospravedlňovaní invázie na Ukrajinu okrem iného tvrdilo, že chce zabrániť NATO v expanzii do blízkosti svojich hraníc.

I keď Ukrajina nie je členom aliancie a NATO trvá na tom, že nie je stranou konfliktu, blok zohráva kľúčovú úlohu v podpore Kyjiva poskytovaním miliárd vo forme vojenskej pomoci a inej podpory.

Najdôležitejšou úlohou NATO je podľa Stoltenberga zabezpečiť, aby Ukrajina zvíťazila vo vojne proti Rusku a zabrániť tomu, aby sa konflikt rozšíril za jej hranice. „To je dôvod, prečo sme zvýšili našu hlavnú prítomnosť na východnom okraji územia NATO,“ povedal tiež vo štvrtok.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vo štvrtok pricestoval na samit Európskeho politického spoločenstva v Moldavsku, skonštatoval, že jeho krajina je pripravená pridať sa k NATO. „Ukrajina je pripravená byť v NATO,“ povedal Zelenskyj, stojac po boku moldavskej prezidentky Maie Sandu.

10:09 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) do moldavského mesta Bulboaca.

Zelenskyj je prvý z celkovo 47 európskych lídrov, ktorý na summit pricestovali. Zároveň ide o jeho prvú návštevu v Moldavsku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022.

Moldavská prezidentka Maia Sanduová ho privítala na zámku Mimi v Bulboace, kde sa uskutoční druhý summit EPC. Jeho vznik inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron a slovenskú republiku na podujatí zastupuje premiér Ľudovít Ódor.

Stretnutie EPC má ukázať silu európskej diplomacie zjednotenej proti Rusku.

„Podporujeme Moldavsko a jeho obyvateľov, ktorí sa integrujú do EÚ. Podporili ste našich ľudí, našich utečencov, ktorí utiekli v prvých dňoch vojny, a my na to nikdy nezabudneme,“ povedal Zelenskyj po boku Sanduovej. „Naša budúcnosť je v EÚ. Ukrajina je pripravená vstúpiť do NATO,“ dodal podľa agentúry Reuters.

9:41 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že námorný prístav Pivdennyj je v súčasnosti prakticky zablokovaný, a ak sa Rusku bude naďalej tolerovať blokovanie plavby v Čiernom mori, potom by podobnými krokmi mohli trpieť aj ďalšie krajiny sveta. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Svet vie, akú zásadnú úlohu zohráva náš námorný vývoz obilia z pohľadu svetovej potravinovej bezpečnosti. Vo všeobecnosti je bezpečnosť v Čiernom mori a účinnosť medzinárodného práva týkajúceho sa plavby celosvetovo dôležitým bezpečnostným faktorom,“ povedal Zelenskyj.

Poznamenal taktiež, že z troch prístavov zahrnutých do čiernomorskej obilnej dohody je námorný prístav Pivdennyj prakticky zablokovaný. Nahromadilo sa tam viac ako jeden a pol milióna ton poľnohospodárskych produktov, najmä obilia, ktoré očakáva najmenej desať krajín. Zelenskyj uviedol, že medzi tieto krajiny patria Turecko, Egypt, Bangladéš a Čína. Zdôraznil, že čím menej potravín sa bude do týchto krajín dodávať, tým vyššie budú ceny potravín pre obyvateľstvo.

„Blokáda jedného prístavu na Ukrajine vytvára mimoriadne vážne riziká pre rôzne krajiny. A to sú štáty, kde sa Rusko stále snaží využiť svoje vzťahy s nimi,“ podotkol Zelenskyj. Poďakoval tiež všetkým, ktorí pomáhajú Ukrajine zvýšiť bezpečnostný priestor v Čiernom mori a vyvíjajú tlak na Rusko, aby odblokovalo dodávky potravín.

9:00 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že čoskoro pocestuje do Turecka, aby tam diskutoval o členstve Švédska v NATO. Ankara ani Budapešť zatiaľ švédsku prihlášku neschválili.

„Môj odkaz (prezidentovi Recepovi Tayyipovi) Erdoganovi bude, že je v záujme všetkých členov NATO, aby v jeho radoch bolo aj Švédsko,“ uviedol Stoltenberg pred začiatkom rokovania ministrov zahraničia NATO v Osle.

Švédsko podalo prihlášku do NATO spoločne s Fínskom vlani na jar v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Kým Fínsko sa oficiálne členom vojenskej aliancie stalo v apríli, vstup Švédska stále dvaja členovia aliancie neratifikovali, akokoľvek je podľa Stoltenberga či Washingtonu severská krajina na členstvo pripravená.

8:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ráno prišiel na summit lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý sa koná v Moldavsku. Na červenom koberci ho privítala moldavská prezidentka Maia Sanduová. Ide o prvú návštevu Zelenského v susednej krajine od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári. Zelenskyj na sociálnych sieťach uviedol, že ho dnes v Moldavsku čaká tiež viacero bilaterálnych rokovaní.

8:45 Všetky členské štáty NATO súhlasia s tým, že sa Ukrajina stane členom aliancie, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Aliančné krajiny tiež Ukrajinu podporujú v jej obrane proti ruskej ozbrojenej agresii a vytrvajú v tom tak dlho, ako to bude potrebné, dodal pred začiatkom neformálneho rokovania ministrov zahraničia NATO, ktoré sa koná v Nórsku.

8:35 Rusko v stredu oznámilo evakuáciu stoviek detí z pohraničných obcí v Belgorodskej oblasti, keďže v tomto južnom regióne sa zosilňuje ostreľovanie. Informoval o tom portál britskej televízie Sky News.

8:00 Pri nočnom ostreľovaní ruského mesta Šebekino blízko hranice s Ukrajinou utrpelo zranenia päť ľudí, napísal na telegrame šéf Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov. Troch ľudí museli hospitalizovať. Priamo zasiahnutá bola jedna obytná budova, ktorá začala horieť. Horí tiež aj strecha jednej z administratív­nych budov.

„Šebekino je pod neustálou paľbou, o 12.00 h v noci, o 3.40 h a o 5.15 h strieľali ozbrojené sily Ukrajiny na stred a okraj mesta,“ uviedol Gladkov. Ako dodal, škody na obytných domoch i administratívnych budovách rovnako ako už niekoľkokrát v minulosti spôsobili strely z raketometu Grad.

Belgorodská oblasť podobne ako ďalšie ruské regióny susediace s Ukrajinou od začiatku ruskej invázie pomerne často hlásia útoky na svojom území, okrem iného z dronov. Minulý pondelok sa stala dejiskom ozbrojených stretov, ktoré podľa ruských úradov vyvolal vpád ukrajinských „sabotážnych skupín“. Podľa Kyjeva aj médií do oblasti prenikli Rusi z oddielov Legie Sloboda Rusku a Ruského dobrovoľníckeho zboru bojujúcich na strane Ukrajiny. Neskôr sa stiahli. Podobné informácie o vpáde ruských dobrovoľníkov bojujúcich na ukrajinskej strane sa v súvislosti s obcou Šebekino začali na webe objavovať aj teraz.

Gladkov tiež uviedol, na internete sa šíria falošné správy o zberných miestach na urgentnú evakuáciu z oblasti. „V tejto chvíli je nemožné a nebezpečné zhromažďovať množstvo ľudí na jednom konkrétnom mieste,“ napísal gubernátor ruského regiónu. Tým, ktorí už mesto opustili, sú podľa jeho slov pripravení pomôcť a môžu sa ubytovať v prechodných ubytovacích strediskách, napríklad na štadióne v Belgorode.

7:45 Kyjevská vojenská správa a jej šéf Serhij Popko sa podľa zatiaľ dostupných informácií domnievajú, že nočný útok na ukrajinskú metropolu, ktorý má najmenej tri obete, viedli Rusi balistickými raketami a strelami s plochou dráhou letu. Podľa Popka sa všetky blížiace sa rakety podarilo zostreliť, obete majú na svedomí ich padajúce trosky.

7:30 Moskovský súd na stredu naplánoval predbežné pojednávanie, na ktorom sa mali prerokovať technické otázky súvisiace s procesom s väzneným opozičným politikom Alexejom Navaľným, ale bez uvedenia dôvodu ho presunul na 6. júna.

Súd súčasne zamietol žiadosť Navaľného právnikov, aby dostali viac času na preskúmanie rozsiahlych materiálov k prípadu.

V tomto novom prípade je Navaľnyj obvinený z výziev na extrémizmus, financovania extrémizmu, založenia extrémistického spoločenstva, zapojenia neplnoletých do nebezpečných činov, rehabilitácie nacizmu a zo založenia mimovládnej organizácie zasahujúcej do práv občanov.

Ako informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, ruskému opozičnému politikovi za to hrozí 30 rokov väzenia. Samotný Navaľnyj obvinenia súvisiace s extrémizmom odmietol ako „absurdné“.

Jarmyšová dodala, že nový proces s Navaľným sa nebude konať na súde, ale priamo vo väzenskom tábore IK-6, kde si politik momentálne odpykáva svoj trest.

Navaľnyj nedávno vyhlásil, že podľa vyšetrovateľa bude čeliť aj samostatnému súdnemu konaniu pred vojenským súdom, a to v súvislosti s obvineniami z terorizmu, za ktoré by mu potenciálne mohol hroziť doživotný trest.

7:15 Medzi tromi obeťami ostreľovania, ktorému bola v noci na štvrtok vystavená ukrajinská metropola, je jedno dieťa narodené v roku 2012.

Informovala o tom britská stanica BBC, ktorá pred tým s odvolaním sa na kyjevskú mestskú vojenskú správu a primátora Vitalija Klička informovala o dvoch detských obetiach tohto útoku.

Z paľbou zasiahnutých dvoch okresov mesta Kyjev okrem toho hlásia 12 zranených vrátane jedného dieťaťa, uviedli miestne úrady.

Počas nočného útoku bola troskami poškodená detská poliklinika v mestskej časti Desňanskyj. Administratíva Kyjeva nateraz nešpecifikovala, o aké úlomky ide.

V tej istej štvrti dostali zásah aj dve školy, okresná policajná stanica a materská škola. V mnohých bytových domoch sú rozbité okná a dvere a „tlaková vlna strhla balkón“.

V niekoľkých ďalších oblastiach mesta tiež padali trosky a boli rozbité okná. Na jednom mieste bolo poškodené potrubie na prívod teplej vody.

BBC informovala, že ráno bol v meste Kyjev opäť vyhlásený letecký poplach. Monitorovacie služby avizovali hrozbu útoku balistickými raketami a tvrdia, že sú namierené priamo na Kyjev.

6:47 Ukrajina má dôkazy, že na deportáciách ukrajinských detí, rukojemníkov z radov civilistov i vojnových zajatcov sa priamo podieľajú aj bieloruské orgány, vyhlásil komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Dmytro Lubinec.

Podľa tlačovej agentúry Reuters ukrajinská generálna prokuratúra v súčasnosti vyšetruje možnú úlohu Bieloruska v nezákonnom transfere ukrajinských detí z území okupovaných Ruskom.

V správe exilových členov bieloruskej opozície sa tvrdí, že do rekreačných táborov a sanatórií v Bielorusku bolo proti svojej vôli odvezených 2150 ukrajinských detí vrátane sirôt vo veku od šesť do 15 rokov.

Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin v stredu informoval, že od rozpútania vojny voči Ukrajine Rusko z jej územia nezákonne odviedlo takmer 20.000 detí, informovala BBC s tým, že Kostin to oznámil na tlačovej konferencii v predvečer Medzinárodného dňa detí.

K svojim rodinám na Ukrajinu sa doteraz vrátilo len 371 z nich.

6:45 Ruské médiá – po vzore pokojnej reakcie prezidenta Vladimira Putina – utorňajší nálet bezpilotných lietadiel na Moskvu nijako nedramatizovali. Doteraz najväčší útok dronov na hlavné mesto však ruské noviny neopomenuli a hlavné štátne televízie mu venovali nezvyčajne veľa vysielacieho času, uviedla ruská redakcia BBC na svojom webe.

Čítajte viac Ani psa to nezobudilo, tvrdila ruská televízia o nálete dronov na Moskvu

6:40 Útok, ktorému bola v noci na štvrtok vystavená ukrajinská metropola Kyjev, si vyžiadal tri obete na životoch. S odvolaním sa na záchranné služby o tom informoval kyjevský primátor Vitalij Kličko, pričom spresnil, že dve z obetí sú deti vo veku asi päť a 12 rokov.

Štyri ďalšie osoby utrpeli zranenia, dodáva agentúra AFP. Podľa britskej stanice BBC, ktorá podotkla, že ide ide predbežnú bilanciu, bolo pri nočnom útoku na Kyjev zranených najmenej sedem osôb.

6:00 Počas nočného útoku zo vzduchu dnes zomreli v Kyjeve tri osoby a ďalšie sú zranené. Uviedli to miestne úrady. Útok zasiahol východnú časť metropoly, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie vojenských úradov. Mŕtvych a škody na majetku zrejme spôsobil dopad zostrelených ruských rakiet.

Podľa serveru The Kyiv Independent bolo v ukrajinskom hlavnom meste počuť vo štvrtok skoro ráno niekoľko výbuchov. „Tri osoby zomreli a štyria sa zranili počas útoku v Desňanskej štvrti,“ uviedla vojenská správa na sieti Telegram. Podľa úradu sú medzi mŕtvymi dve deti. Neskôr úrady informovali o tom, že zranených je najmenej desať.

Útoku podľa vyhlásenia úradov čelila aj Dniprovská štvrť.

Podľa agentúry AP Rusko použilo pre tento útok rakety. Mŕtvych a zranených potom zrejme spôsobili zbrane zostrelené protivzdušnou obranou. Trosky rakiet poničili tiež nemocnicu, obytné domy a vodovod.

Kyjev čelil nočným útokom zo vzduchu štvrtý deň za sebou. Pri ruskom útoku v stredu s použitím bezpilotných prostriedkov zahynul najmenej jeden človek.