Ani psa to nezobudilo, tvrdila ruská televízia o nálete dronov na Moskvu

Denník Kommersant na titulnej strane zverejnil reportáž svojho kremeľského spravodajcu, ktorý s iróniou sebe vlastnou opísal, ako zamestnancov strediska Zotov v bývalej pekárni, ktorí sa zhromaždili z dôvodu stretnutia s Putinom, neznepokojoval nálet, ale obava, aby preň nezrušili schôdzku s hlavou štátu. Ďalej sa dôraz kládol na Putinovo hodnotenie, že moskovská protivzdušná obrana fungovala „uspokojivo“ a že nálet budú kriminalisti vyšetrovať ako vojnový zločin.

Video Generál Zalužnyj: Vyhubíme nepriateľov, zoberieme si, čo je naše / Zdroj: Ukrajinské ozbrojené sily

Denník Vedomosti tiež zdôraznil Putinovo vyjadrenie o nálete a citoval názor šéfredaktora portálu Bezpilotnaja aviacija, že „ruská protivzdušná obrana predviedla svoju schopnosť bojovať s cieľmi tohto druhu dostatočne účinne“.

Moskovský komsomolec si s ohľadom na širšiu čitateľskú obec dovolil „varovnú“ predpoveď veterána vojenskej rozviedky, plukovníka v zálohe Rustema Klupova, že v budúcnosti môže byť horšie, nálety môžu byť častejšie a presnejšie. Na pozore by sa mali mať predovšetkým ľudia, ktorí bývajú blízko vojenských objektov. Tých však bude podľa Klupova v prvom rade chrániť protivzdušná obrana, a tak nemožno odhadnúť, kde bude bezpečnejšie.

Moderátor televízie Prvý kanál uviedol, že na nálete na metropolu sa podľa ministerstva obrany podieľalo osem dronov, z ktorých tri „narazili do domov“. Nejasnosti ohľadom počtu dronov objasnil úvodnými zmätkami na sociálnych sieťach, ktoré opakovali rovnaké zábery, a potom sa podľa neho objavili aj falošné správy.

Následná reportáž vykreslila „obrázok udalostí“ so zásahom protivzdušnej obrany v hlavnej úlohe: protiraketová strela „roztrhala na kusy ukrajinský dron letiaci na hlavné mesto“. A tiež sa ukázala zraniteľnosť útočných bezpilotných lietadiel voči zásahu prostriedkov rádioelektronického boja (REB), tvrdil reportér a jeho slová sprevádzali zábery na Atlasovej ulici, kde dron „zasiahol výškovú budovu“. Či ju zasiahol zásluhou REB, zostáva nejasné, ironicky podotkla BBC.

Video Spôsobili to Rusi. Porovnajte si Bachmut pred a po invázii / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Leitmotívom všetkých televíznych rozhovorov s očitými svedkami bolo tvrdenie, že „všetko je v poriadku“. „U nás panika, vďakabohu, nevypukla,“ povedala jedna z obyvateliek domu, ktorá si hneď po nálete išla zdriemnuť. „Ráno som sa zobudila a mala som stovku esemesiek. Všetci prepadajú panike a ja si hovorím, čo sa vlastne stalo?“ dodala.

„Nestojí za to prepadať panike, všetko dobre dopadne,“ prizvukoval v reportáži Prvého kanála ďalší očitý svedok.

Jeden z obyvateľov domu na Leninskej triede, kde dron vletel do bytu, na kameru hlásil, že to dokonca „ani psa neprebudilo“. A reportér tvrdil, že evakuáciu obyvateľov domu sprevádzala humorná príhoda, keď majiteľa bytu, do ktorého vletel dron, musela ochranka najprv prebudiť. „Išli sme spať dosť neskoro, okolo tretej ráno, a tak sme nepočuli, čo sa stalo,“ potvrdila jeho slová žena z bytu.

Vo večernej reportáži televízie Rossija 1 obyvateľka bytu, do ktorého vletel dron, povedala, že ju prebudilo „klopanie na dvere a zvonenie“. Inak nemohla nič povedať: „Nič som nevidela, lebo zle vidím.“

Čítajte viac Prigožin zúri. Po útoku dronov na Moskvu zasypal ministerstvo obrany nadávkami

Hoci reportáž bola z veľkej časti venovaná trom miestam v Moskve, kde drony zasiahli obytné domy, zazneli tiež mená miest v okolí Moskvy, kde „našli trosky ukrajinských dronov“ – aj blízko miest, kde žijú ruské elity. Tieto miesta najprv vymenoval poslanec Alexander Chinštejn z vládnej strany Jednotné Rusko, nikto ďalší z oficiálnych predstaviteľov ho však nenasledoval. Server Meduza tvrdí, že podľa kremeľských pokynov na nálet mali médiá citovať Chinštejnove vyjadrenia výlučne v negatívnom svetle.

A vo večernom vysielaní televízia NTV po „najnovšej správe“ o zničení všetkých ôsmich dronov zopakovala, že „dievčatá, ku ktorým oknom vletel dron, sa nezobudili zo spánku ani na sekundu“. A to jej umožnilo urobiť záver, že „hlavnou úlohou náletu bol psychologický útok“ a „cieľom bolo vyvolať paniku“, čo sa ale „Kyjevu nepodarilo“.