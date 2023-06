Obmäkčil ju pápež. Nováková udelila v Maďarsku rekordný počet milostí

Maďarská prezidentka Katalin Nováková od nástupu do funkcie vlani 10. mája do 12. mája tohto roka udelila milosť celkom 25 ľuďom, pričom 22 odsúdených dostalo amnestiu v jediný deň. Upozornil na to vo štvrtok server hvg.hu, podľa ktorého od zmeny režimu nebolo prezidentskou milosťou prepustených v jeden deň toľko odsúdených, informuje spravodajca TASR v Budapešti.