Pustí Brusel Orbána k svojmu kormidlu?

Za uznesenie vo štvrtok hlasovalo 442 europoslancov, 144 bolo proti a 33 sa zdržalo hlasovania. Dokument vyjadruje znepokojenie nad stavom hodnôt EÚ v Maďarsku. Situácia sa podľa neho ďalej zhoršuje v dôsledku „úmyselného a systematického úsilia vlády“, a to napriek tomu, že EP aktivoval mechanizmus podľa článku 7. Brusel tiež vláde Viktora Orbána zmrazil finančné prostriedky z EÚ.

Europoslanec Bilčík: Maďarsko má akútny problém

Význam uznesenia, ktoré je právne nezáväzné, Orbánova vláda bagatelizuje. „Maďarsko je plnoprávnym členom Európskej únie. Európskej rade už v minulosti predsedalo a bude to tak aj v roku 2024,“ napísal na sociálnej sieti zahraničnopolitický hovorca kabinetu Zoltán Kovács.

Europoslanci však nie sú až takí bezzubí, ako by si Orbánova vláda želala. "Európsky parlament je baštou právneho štátu. Nezabúdajme na to, že bez EP by využívanie eurofondov nebolo naviazané na dodržiavanie zásad právneho štátu, nemali by sme procedúru na základe článku 7. Môžem ubezpečiť všetkých, že to je pre nás stále priorita,“ pripomenula pre Pravdu na konferencii GLOBSEC predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolaová s tým, že jej inštitúcia je v súvislosti s dianím v Maďarsku dlhodobo aktívna.

Článok 7 Lisabonskej zmluvy je nástrojom EÚ na ochranu zásad právneho štátu v členských krajinách. Môže viesť až k tomu, že štát stratí práva člena únie, ale s tým by museli súhlasiť všetky ostatné vlády súčasnej európskej dvadsaťsedmičky.

Je Maďarsko ešte plne fungujúcou demokraciou? Odpovedá Jourová

„Najnovšie obavy EP sa týkajú prijímania zákonov bez dostatočnej parlamentnej kontroly a verejných konzultácií, ako aj zneužívania stavu ohrozenia, zneužívania ochrany oznamovateľov s cieľom oslabiť práva LGBTIQ+ osôb, slobody prejavu i porušovania sociálnych a pracovných práv učiteľov,“ informuje webová stránka Európskeho parlamentu.

Uznesenie odsudzuje kampane maďarskej vlády proti EÚ, ktorých cieľom je odvrátiť pozornosť od nedodržiavania európskych hodnôt a systematickej korupcie. Naliehavo tiež vyzýva Orbánovu vládu, aby zosúladila pravidlá volieb s medzinárodnými normami, najmä vzhľadom na nadchádzajúce európske voľby v roku 2024.

Alarmujúce sú aj správy o zastrašovaní formou návštev tajnej polície v kanceláriách niektorých spoločností v strategických oblastiach priemyslu s cieľom dostať ich pod kontrolu blízkeho kruhu predsedu vlády. Rozpočet na rok 2022 bol v Maďarsku 95-krát upravený vládnym dekrétom, čo bráni riadnej kontrole a poukazuje na nedostatky v riadení verejných financií, pripomínajú europoslanci.

Spoločné foto - Orbán nad Zelenským. Nezatlieskal mu

Stála spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre Maďarsko Gwendoline Delbosová-Corfieldová vyzdvihla jednotu Európskeho parlamentu pri vyjadrení hlbokého znepokojenia nad zhoršením situácie v oblasti právneho štátu v Maďarsku. „Uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov v tejto fáze by Fideszu umožnilo pokračovať vo svojich útokoch na základné práva,“ citovala webová stránka EP francúzsku europoslankyňu za Zelených, podľa ktorej pre Európsku radu "nastal čas na pochybnosti o tom, či členský štát čeliaci postupu podľa článku 7, môže dôveryhodne zastávať predsedníctvo EÚ“.

Prijaté uznesenie priamo vyzýva Európsku radu, aby našla vhodné riešenie, a pripomína, že ak ho nenájde, mohol by ho prijať Európsky parlament.

Český minister zahraničia Lipavský: Ukrajine by som ponúkol členstvo v NATO

Hlasovaniu o uznesení predchádzala búrlivá diskusia, v ktorej viacerí europoslanci veľmi emotívne vysvetľovali, prečo je potrebné rotujúce predsedníctvo Maďarska buď odložiť, alebo ho výrazne obmedziť, aby v čase ruskej agresie proti Ukrajine a v citlivom období po eurovoľbách rušivo neovplyvnilo vytváranie jednotného postoja EÚ a formovanie jej nových inštitúcií. „Je jasné, že Orbánova vláda je úplne neschopná šesť mesiacov predsedať rade,“ vyhlásila napríklad liberálna holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová. „Európu nemôžu viesť homofóbni kleptokrati a putinovské pudlíky,“ cituje ju spravodajský portál Index.hu.