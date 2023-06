Chápe už Macron východ Európy? Ukrajinu vyslal na cestu do NATO

„Pred rokom, po tom, čo sa začala invázia, mal Macron viacero nešťastných vyjadrení, hoci podporil Ukrajinu. Spomínal napríklad bratstvo medzi Ukrajincami a Ruskom či mierové plány. Lenže to boli úplne mylné predstavy a nevhodné poznámky,“ povedal pre Pravdu na GLOBSEC-u francúzsky analytik Nicolas Tenzer. „Teraz však nie sú pochybnosti, že Macron skutočne podporuje Ukrajinu. Paríž Kyjevu dodáva veľa zbraní a munície. Hovoril som o tom aj so svojím priateľom, šéfom spoločnosti Nexter, ktorá vyrába húfnice CEASAR. Povedal mi, že z ministerstva obrany mu oznámili, že Ukrajina má dostať čo najviac vecí,“ ozrejmil Tenzer.

Čaputová privítala Macrona s plnou parádou Video Zdroj: TASR

Ruská imperiálna fantázia

Macron v Bratislave zdôraznil, že Ukrajina teraz bráni Európu. Podľa neho je v záujme Západu, aby Kyjev dostal od spojencov bezpečnostné záruky. Francúzsky prezident tiež po prvý raz verejne uviedol, že Ukrajina musí mať šancu vydať sa na cestu k členstvu v NATO.

„Cieľom je ponúknuť Ukrajine skutočné a dôveryhodné bezpečnostné záruky. Som za to a bude to predmetom kolektívnych rozhovorov v nasledujúcich týždňoch. Spojenci budú musieť vybudovať niečo medzi bezpečnosťou poskytnutou Izraelu a plnohodnotným členstvom. Potrebujeme niečo oveľa podstatnejšie, potrebujeme cestu k členstvu,“ skonštatoval Macron v Bratislave.

Čítajte viac Šéf českej diplomacie: Ruský kolonializmus rozpútal v Európe peklo

Už v roku 2008 na summite v Bukurešti NATO povedalo, že Ukrajina a Gruzínsko môžu v budúcnosti vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. No aj vzhľadom na postoje Paríža a Berlína vtedy Kyjev a Tbilisi nezískali Akčný plán členstva, čo je krok k vstupu do transatlantickej organizácie.

Situácia je teraz úplne iná. Priznal to aj Macron, ktorý pripustil, že NATO v roku 2019 adresoval drsné slová. Hovoril vtedy, že aliancia je v stave mozgovej smrti.

„Dnes môžem povedať, že Vladimir Putin ju zobudil tým najhorším elektrickým šokom,“ vyhlásil francúzsky prezident.

Čaputová na GLOBSEC-u: Čas aj pravda sú na strane demokracie Video Zdroj: TA3

Už 11. a 12. júla sa v litovskom Vilniuse koná summit NATO. Neočakáva sa, že aliančné štáty Ukrajine priamo ponúknu členstvo. No zdá sa, že otázka už nestojí tak, či sa to niekedy stane, ale kedy sa to stane.

„Všetci spojenci súhlasia s tým, že dvere NATO sú otvorené pre nových členov. Všetci spojenci tiež súhlasia s tým, že Ukrajina sa stane členom aliancie. A všetci spojenci sa zhodnú na tom, že je to na nich a na Ukrajine, aby rozhodli, kedy sa Ukrajina stane členom. Moskva nemá veto v otázke rozširovania NATO,“ vyhlásil včera generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín v nórskom Osle.

Český minister zahraničia Lipavský: Ukrajine by som ponúkol členstvo v NATO Video Zdroj: TV Pravda

Macron na GLOBSEC-u označil ruskú inváziu za imperiálnu fantáziu. „Vojna sa ani zďaleka neskončila, ale myslím, že už dnes môžem povedať, že jedna vec je jasná. Ukrajina nebude dobytá. V Európe nie je miesto pre imperiálnu fantáziu. Je veľmi dôležité si to uvedomiť a podľa môjho názoru to podmieňuje akékoľvek budúce vytvorenie mieru,“ povedal šéf Elyzejského paláca. Do Ruska tiež odkázal, že Moskva nemôže svoje požiadavky podmieňovať hrozbami a že vojna pre ňu vyústila do geopolitického zlyhania, čoho výsledkom je vstup Fínska a čoskoro asi aj Švédska do NATO.

„Macron podporuje Zelenského 10-bodový mierový plán. Teda to, že Ukrajina obnoví svoju územnú celistvosť vrátane Krymu. A aj potrestanie vojnových zločinov,“ reagoval Tenzer. Podľa neho Paríž už v rámci cesty Ukrajiny do NATO podporuje aj Akčný plán členstva.

Čítajte viac Čo by sa stalo, keby Lukašenko zomrel? Cichanovská má plán

Odborník si myslí, že Macron postupne pochopil, že jeho prístup k vojne nie je úplne správny.

„Zistil, že ruský prezident Vladimir Putin si z neho jednoznačne robí dobrý deň. Toto sa podľa mňa stalo. Putin spôsobil, že Macron do istej miery vyzeral smiešne. Jeho rozhovory so šéfom Kremľa neviedli absolútne nikam. Ale pri pochopení tohto faktu by Francúzsko nemalo skončiť. Je potrebné ísť ešte ďalej. Rusko musí vojnu radikálne prehrať. Je to ďalší krok. Ten ešte Macron nepripúšťa, ale nie je v tom sám. Takto to nevnímajú ani americký prezident Joe Biden a nemecký kancelár Olaf Scholz, ale dokonca ani britský premiér Rishi Sunak,“ ozrejmil Tenzer.

Stará a nová Európa?

Macron sa vo svojej reči na GLOBSEC-u dotkol neustáleho delenia Európy na starú a novú, hoci mnohé krajiny na východe kontinentu sú už takmer 20 rokov členmi Európskej únie a NATO, niektoré sú v aliancii dokonca ešte dlhšie. Francúzsky prezident aj v súvislosti s ruskou inváziou sľúbil, že bude načúvať strednej a východnej Európe, z ktorej zaznievali varovania pred krokmi Moskvy.

„Niektorí povedali, že ste premeškali príležitosť zostať ticho. Myslím si, že nám ušla príležitosť, aby sme vás počúvali. Toto sa skončilo,“ zdôraznil v Bratislave šéf Elyzejského paláca.

Rusko ako fiktívny nepriateľ. Francúzi ukončili manévre Orion 23 Video Francúzsko v máji ukončilo najväčšie vojenské cvičenie za posledné desaťročia. Na štvrtej fáza cvičenia Orion 23 sa zúčastnilo 12-tisíc vojakov so spojeneckých krajín NATO. / Zdroj: NATO

Francúzsky prezident takto reagoval na slová jedného zo svojich predchodcov. V roku 2003 odkázal Jacques Chirac krajinám strednej a východnej Európy, ktoré smerovali do EÚ, že premeškali príležitosť byť ticho. Vtedajší šéf Elyzejského paláca reagoval na ich podporu americkej invázie do Iraku.

Pred 20 rokmi vzbudilo Chiracovo vyhlásenie vlnu nevôle v regióne. Aj preto si Macron v Bratislave vypočul potlesk, keď povedal, že strednej a východnej Európe bude načúvať.

Otázkou, samozrejme, zostáva, či Chirac nemal aspoň do istej miery pravdu, hoci použil nediplomatické slová. Američania síce v Iraku zvrhli diktátora Saddáma Husajna, ale vojna viedla ku chaosu, nárastu teroristických skupín a vyžiadala si státisíce obetí.