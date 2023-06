Prigožin vie, ako na víťazstvo. Aká bude ďalšia úloha pre vagnerovcov?

Prigožin ruským vojenským novinárom povedal, že vagnerovci potrebujú „aspoň mesiac na zotavenie“ po bojoch vo východoukrajinskom Bachmute. Potom vzniknú „ďalšie šarvátky, myslím, s najväčšou pravdepodobnosťou tentoraz na ruskom území“.

Vodca vagnerovcov sa takto vyjadril v čase útokov na ruskú pohraničnú Belgorodskú oblasť, kde protiputinovskí ruskí dobrovoľníci tvrdia, že znova vstúpili na ruské územie. Kremeľ tvrdí, že ich odrazilo a nenarušili štátnu hranicu.

Bojovníci z Vagnerovej skupiny by mali opustiť Bachmut do 5. júna a nahradiť by ich tam mali ruské ozbrojené sily. Prigožin povedal, že jeho jednotky sa premiestnia do táborov v Doneckej a Luhanskej oblasti ďalej od línie kontaktu.

Mobilizácia a popravy

Prigožin sa tento týždeň vydal na „turné“ po Rusku. Počas dvoch dní usporiadal tlačové konferencie v troch mestách, kde predstavil svoj projekt „Vagnerovci. Druhý front“. Okrem iného loboval za trest smrti či plánované hospodárstvo, píše portál idnes. Receptom na víťazstvo je podľa neho všeobecná mobilizácia, disciplína a popravy.

Podľa nezávislého portálu Meduza sa Prigožinov projekt zameria na „vojensko-vlasteneckú výchovu mládeže“ alebo na to, aby s Rusmi „úprimne hovoril“ o problémoch súvisiacich s vojnou na Ukrajine a nielen o „úspechoch“ ruského ministerstva obrany. S ním je Prigožin v dlhodobom konflikte.

Prigožin na konferenciách, ktoré usporiadal v Jekaterinburgu, Vladivostoku a Novosibirsku, povedal, že vojna bude dlhá a je nutné vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu. „Ak urobíme všetko správne, predpovedám, že do dvoch rokov oslobodíme Donbas a za tri až štyri roky sa dostaneme do Kyjeva,“ povedal.

Na dobytie Donbasu bude podľa neho treba asi 200-tisíc vojakov. „K dobytiu Kyjeva je nutné zalarmovať celú spoločnosť a previesť celú ekonomiku na výrobu zbraní a munície,“ uviedol podnikateľ, podľa ktorého treba do vojny zmobilizovať dva milióny Rusov.

„Recept na víťazstvo v špeciálnej vojenskej operácii je okrem generálnej mobilizácie aj dobré vedenie armády, disciplína a popravy dezertérov. Zo všetkých šéfov obranných podnikov je nutné urobiť armádny personál. Je nutné zo zeme urobiť vojenské monštrum, aby sme tu mali viac zbraní ako v KĽDR,“ dodal vodca vagnerovcov Prigožin.