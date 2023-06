ONLINE: Útoky hlási Kyjev aj ruský Kursk. Straty Rusov v Bachmute? 60-tisíc a to je „konzervatívny odhad“

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 462. deň

Ukrajina zostrelila v noci vyše 30 ruských rakiet a útočných dronov

Rusi zostrelili nad Kurskom niekoľko ukrajinských dronov

10:21 Švajčiarsky parlament hlasoval proti mimoriadnemu povoleniu nepriameho vývozu zbrojného materiálu pochádzajúceho zo Švajčiarska na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej však ešte nie je na konci diskusia o zmene zákona o vývoze vojenského materiálu.

Väčšina poslancov švajčiarskej Národnej rady podľa DPA hlasovala proti návrhu, ktorý vypracoval bezpečnostný výbor. Takzvaný „lex Ukrajina“ predpokladal, že by iné štáty mohli Ukrajine dodávať zbrojný materiál švajčiarskej proveniencie. Švajčiarsko doteraz s odkazom na svoju neutralitu odmieta vývoz svojho zbrojného materiálu na Ukrajinu a zmluvne to zakazuje aj svojim obchodným partnerom. Napríklad neumožňuje ani to, aby bola Ukrajine odovzdaná munícia, ktorú Bern pred rokmi predal Nemecku.

Zástancovia schválenia výnimky v prípade Ukrajiny argumentujú tým, že by Švajčiarsko malo Ukrajinu silnejšie podporiť, a prispieť tak k európskej bezpečnosti. Odporcovia, medzi nimi Zelení a konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP), sa obávajú porušenia neutrality a silného príklonu k NATO.

Podľa DPA štvrtkovým hlasovaním ešte neskončila diskusia o zásadnej zmene zákona o vojenskom materiáli. Parlamentný bezpečnostný výbor sa okrem iného zaoberá myšlienkou povoliť dodávky zbraní a munície v prípade, že Bezpečnostná rada OSN alebo dve tretiny Valného zhromaždenia OSN konštatujú, že daná krajina je obeťou útočnej vojny odporujúcej medzinárodnému prá­vu.

9:38 Ruské vedenie musí naliehavo riešiť dilemu, či posilniť vlastnú obranu v regiónoch susediacich s Ukrajinou, alebo upevniť pozície na fronte. V súvislosti s útokmi partizánskych skupín v Rusku v miestach pri hraniciach s Ukrajinou to uvádza britská vojenská rozviedka.

9:20 Brianska oblasť na západe Ruska sa dostala v noci na piatok pod paľbu, informoval gubernátor tohto regiónu Alexander Bogomaz. Ide o najnovší príklad, že vojna na Ukrajine sa čoraz viac prelieva do Ruska, píše portál britskej televízie Sky News.

Vypálená munícia zasiahla dve dediny blízko hranice s ukrajinskou Černihivskou a Sumskou oblasťou, uviedol Bogomaz.

Ďalšia delostrelecká paľba zasiahla okres Šebekino v ruskej Belgorodskej oblasti, odkiaľ bolo evakuovaných vyše 2 500 ľudí, oznámil oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov.

Ruskí predstavitelia hlásili v posledných dňoch zintenzívnenie útokov zo severnej Ukrajiny na Rusko. Sky News pripomenula, že nemá možnosť nezávisle overiť tieto správy.

8:45 Izraelskí a ukrajinskí vojaci spolupracujú v Poľsku pri nasadení izraelského systému včasného varovania na Ukrajine. Vo štvrtok to podľa agentúry Ukrinform pri svojej návšteve Viedne vyhlásil minister obrany Izraela Eli Kohen.

„Kým my tu hovoríme, pracujú izraelskí a ukrajinskí vojaci v Poľsku spoločne na tom, aby začlenili náš systém varovania, ktorý bude zachraňovať životy civilistov na Ukrajine,“ cituje Ukrinform Kohena.

Ukrajinské médiá už skôr informovali o tom, že Izrael v máji začne v Kyjeve testovať svoj systém včasného varovania pred raketovými útokmi. Očakáva sa, že jeho napojenie na ukrajinský radarový systém umožní rýchlejší prenos výstrahy k užívateľom mobilných telefónov a spustenie sirén iba v miestach, kde naozaj hrozí nebezpečenstvo raketového útoku.

Rusko v posledných týždňoch výrazne zosilnelo útoky na Kyjev, mesto ich teraz zažíva prakticky každú noc. Len v noci na piatok Rusi na Kyjev vyslali 15 rakiet a 18 dronov Šáhed iránskej výroby.

8:30 Predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley upozornil na význam moderných tankov pre Ukrajinu v protiofenzíve. Dodanie stíhačiek F-16 však označil za dlhodobé úsilie.

Tanky podľa Milleyho poskytujú palebnú silu a môžu zohrať významnú úlohu v očakávanej ofenzíve. „Tanky sú veľmi dôležite, pre obranu i útok,“ povedal Milley počas cesty do Francúzska, kde sa zúčastní na slávnosti pri príležitosti 79. výročia vylodenia spojencov v Normandii počas druhej svetovej vojny. „Zdokonalené moderné tanky, výcvik a schopnosť používať ich budú pre úspech Ukrajiny zásadné,“ dodal. Tanky budú podľa jeho slov spolupracovať s delostrelectvom a pechotou.

Približne 400 ukrajinských vojakov nedávno začalo výcvik na tankoch Abrams M1A1 americkej výroby, pripomína CNN. Ten by mal trvať približne 12 týždňov. USA sľúbili Ukrajine celkovo 31 takýchto tankov. Británia poslala tanky typu Challenger 2 a Nemecko stroje typu Leopard 2.

V spojitosti s dodávkou stíhačiek F-16 na Ukrajinu uviedol, že dlhodobým plánom je poskytnutie moderných vzdušných síl, ktoré budú lepšie schopné čeliť Rusku. „Všetci si uvedomujú, že Ukrajina potrebuje moderné vzdušné sily a všetci to vedia,“ povedal a dodal, že vybudovanie takýchto síl si bude vyžadovať značné množstvo času, úsilia a peňazí.

8:20 V Bazilike svätého Petra vo Vatikáne sa muž vyzliekol a postavil sa nahý na oltár. Prípad sa stal vo štvrtok krátko pred zatvorením chrámu.

Evidentne to bol protest proti invázii Ruska, pretože nápis na mužovom chrbte vyzýval na záchranu detí na Ukrajine, uviedol vatikánsky zdroj.

Švajčiarska garda, ktorá dohliada na bezpečnosť vo Vatikáne, muža odovzdala talianskej polícii. Škrabance na tele si spôsobil sám vlastnými nechtami, dodal zdroj.

7:45 Rusko prišlo pri snahách o dobytie ukrajinského mesta Bachmut o viac ako 60-tisíc vojakov. Ako referuje web news.sky.com, pod podmienkou anonymity to povedal západný predstaviteľ.

„Usudzujeme, že úsilie o dobytie Bachmutu v priebehu ročných bojov v oblasti Bachmut – Popasna pravdepodobne stálo Rusko najmenej 60-tisíc obetí,“ uviedol predstaviteľ. Dodal, že 60-tisíc je „konzervatívny odhad“ ruských strát v tejto oblasti kontaktnej línie, pričom najmenej tretina z tohto počtu prišla o život.

Západný predstaviteľ označil mesto za „strategicky nevýznamné“ a dodal, že podľa Západu sa „ukrajinské jednotky stiahli z hlavnej zastavanej oblasti mesta“.

Celkový počet ruských strát vo vojne s Ukrajinou podľa západného predstaviteľa presahuje číslo 200-tisíc.

7:40 Ukrajina zostrelila v noci na piatok vyše 30 rakiet a dronov, ktorými Rusko útočilo na hlavné mesto Kyjev.

Vojenská správa Kyjeva na sociálnej sieti Telegram oznámila: „Podľa predbežných informácií ukrajinská protivzdušná obrana zistila a zničila vo vzdušnom priestore nad Kyjevom a okolo Kyjeva vyše 30 vzdušných cieľov rôznych druhov.“

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko predtým oznámil dve samostatné vlny útokov a neskôr na Telegrame napísal, že záchranné služby nemali žiadne telefonáty so žiadosťou o pomoc.

Rusko sa zatiaľ k najnovšiemu útoku nevyjadrilo.

7:05 Poľsko pomôže Ukrajine s výcvikom pilotov na stíhačky typu F-16. Vo štvrtok to vyhlásil poľský premiér Mateusz Morawiecki. Dodal však, že jeho vlasť Kyjevu stíhačky poskytnúť nemôže.

Poľsko v súčasnosti disponuje 48 stíhačkami F-16, nie všetky z nich sú však bojaschopné. „Počet stíhačiek F-16, ktoré má Poľsko momentálne k dispozícii, nie je nateraz dostatočný na to, aby sme ich poslali na Ukrajinu, preto v tejto záležitosti nie sú žiadne očakávania,“ povedal Morawiecki na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Moldavsku.

Premiér dodal, že Varšava už poslala Ukrajine svoje bojové lietadlá MiG, ktoré označil za „dobré lietadlá a stíhačky“. Zároveň uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu poďakoval za to, že sa Poľsko podieľa na tvorbe koalície krajín ochotných poskytnúť Ukrajine stíhačky.

Morawiecki tiež ozrejmil, že Varšava nemôže Ukrajine poskytnúť systém protivzdušnej obrany Patriot, pretože ich nemá dostatok. Apeloval však na ostatných zúčastnených summitu, aby niektoré zo svojich Patriotov Kyjevu ponúkli.

7:00 Dolná komora švajčiarskeho parlamentu zahlasovala vo štvrtok proti návrhu zákona, ktorý by výslovne povolil transfer zbraní švajčiarskej výroby na Ukrajinu. Iniciatívu podporilo 75 poslancov, no proti sa ich vyslovilo 98.

Jean-Luc Addor z populistickej, pravicovej a najväčšej parlamentnej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) povedal, že „prijatie tejto iniciatívy by znamenalo zaujať stanovisko k jednému z protagonistov (konfliktu), o čom značí aj samotný názov ("Lex Ukrajina“)". Legislatíva by preto podľa jeho slov porušovala vojenskú neutralitu Švajčiarska, čo je postoj, ktorý táto krajina dlhodobo zastáva.

O neutralite Švajčiarka sa horlivo diskutuje už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára, konštatuje AFP. Bern síce nasledoval kroky EÚ a uvalil sankcie na Moskvu, v otázke vojenskej neutrality však zatiaľ takú flexibilitu nepreukázal.

Napriek tlaku zo strany Kyjeva a jeho spojencov dosiaľ Švajčiarsko odmietalo povoliť krajinám, ktoré vlastnia zbrane švajčiarskej výroby, ich reexport na Ukrajinu.

6:45 Ruské zbrojovky tento rok vyrobili už viac ako 600 tankov, vyhlásil bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medvedev, ktorý je v súčasnosti zástupcom predsedu štátnej bezpečnostnej rady. Podobné tvrdenia nemožno v podmienkach vojnového konfliktu bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.

6:30 Francúzsko sa zmenilo. Šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron to potvrdil aj na konferencii GLOBSEC v Bratislave. Slovensko navštívil v stredu.

6:00 Letecký poplach na Ukrajine bol podľa BBC vyhlásený po tom, ako ruské bombardéry nad Kaspickým morom vypustili strely s plochou dráhou letu mieriace na ukrajinské mestá. Ruská protivzdušná obrana počas noci zostrelila nad Kurskom niekoľko ukrajinských dronov, uviedol na sociálnej sieti Roman Starovojt, gubernátor Kurskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou. „Prosím obyvateľov Kurska zachovať pokoj, mesto spoľahlivo chránia naši vojaci,“ napísal. Obete a ranených tentoraz nehlási ani jedna strana.

Ruské prihraničné regióny hlásia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pomerne často ostreľovanie alebo útoky bezpilotných lietadiel na svoje územia. Viní z nich Kyjev, ktorý ale tieto správy ponecháva bez komentára, alebo odmieta, že by útočil na ruské územie.

Kyjevské úrady vyzvali obyvateľov ukrajinského hlavného mesta, aby zostali v krytoch až do odvolania leteckého poplachu a aby nezdieľali v sociálnych sieťach zábery vyhotovené počas náletu. „V oblasti je zvýšené nebezpečenstvo vzdušného útoku. Protivzdušná obrana zasahuje proti nepriateľským cieľom,“ uviedla oblastná vojenská správa podľa denníku Ukrajinska pravda. „V meste sú výbuchy, zasahuje protivzdušná obrana. Ďalšia vlna bezpilotných lietadiel utočí na Kyjev,“ uviedol starosta Vitalij Kličko.

„Terorizácia Kyjeva vzdušnými útokmi pokračuje,“ napísal v sociálnej sieti šéf vojenskej správy Serhij Popko, podľa ktorého „šialení teroristi prakticky bez prestávky útočia na hlavné mesto – o šesť dní podnikli už šiesty vzdušný útok“. Konštatoval, že nepriateľ zakaždým mení zbrane, a tak po balistických raketách z predchádzajúceho dňa tentoraz zaútočil súčasne dronmi Šáhed iránskej výroby a strelami s plochou dráhou letu, vypustenými zo strategických bombardérov Tu-95MS z oblasti Kaspického mora. "Ale naše sily protivzdušnej obrany sú jednoducho úžasné! Podľa predbežných informácií odhalili nad Kyjevom a v okolí a zničili viac ako 30 vzdušných cieľov rôzneho typu, "napísal Popko s tým, že presnejšie údaje už čoskoro oznámi letectvo.

Žiadne obete neboli doteraz hlásené. Starosta Kličko, ktorý predtým ohlásil dve vlny útokov, uviedol, že počas leteckého poplachu neboli privolaní záchranári a zdravotníci k zásahu, a neskôr dodal, že na dvoch miestach zasahujú hasiči kvôli doutnajúcim troskám striel.

O deň skôr pri ruskom nálete na ukrajinskú metropolu zomreli traja ľudia, vrátane deväťročného dievčaťa.

Rusko od začiatku mája podniklo okolo dvoch desiatok vzdušných útokov strelami a dronmi na ukrajinské mestá, napísal agentúra Reuters.