Prvý krok ofenzívy: kde a ako prerazí Ukrajina ruské opevnenie?

„Napriek značnému množstvu zbraní, ktoré Ukrajina dostala na odrazenie útoku agresora, problematickou otázkou je vybavenie ženijných jednotiek ženijnými tankami a ďalšími technológiami,“ citoval denník Washington Post Matvejčuka.

Podpora pre ženijné vojsko

Podľa novín problém vnímajú aj analytici, ktorí hovoria, že hoci sa západní podporovatelia Kyjeva zamerali na rakety, obrnené vozidlá a muníciu, zatiaľ neposkytli správnu pomoc, ktorá by sa hodila na prelomenie ruskej obrany.

Ukrajinci stoja pred niekoľkými problémami. Ak chcú na niektorých miestach pohnúť svoje jednotky, najprv musia odstrániť míny, ktoré tam uložili sami, aby zastavili ruský postup. Ukrajinské ozbrojené sily to už robia, hoci neprezradili kde.

„Všetkým sa trasú ruky,“ povedal 42-ročný veliteľ ženistov prvej tankovej brigády, ktorého Washington Post z bezpečnostných dôvodov identifikoval iba pod menom Klimat.

Ten povedal, že tento druh odmínovacích prác robia jeho ľudia ručne v noci a beží už niekoľko týždňov. Ukrajinský vojak však odmietol opísať presné miesta alebo metódy používané na deaktiváciu mín. Len čo sa cestu podarí uvoľniť, sú na nej umiestnené značky, ktoré sú niekedy osvetlené, s lúčmi smerujúcimi tak, aby ukázali bezpečnú cestu vpred.

Po ukrajinských mínach však prichádzajú ruské. Tie sú väčšinou zoradené tak, že po jednom rade protitankových mín nasleduje rad protipechotných línií s ďalšími nastraženými pascami a potom ďalší rad protitankových mín. Ukrajinci hovoria, že na identifikovanie protitankových mín sa dajú použiť drony, ale protipechotné míny sa hľadajú ťažšie.

Mínové polia je možné rozstrieľať delostrelectvom. No Ukrajinci by na to museli minúť muníciu, ktorú potrebujú inde, a výsledok by zďaleka nebol dokonalý.

Ako pripomenul Washington Post, moderné armády majú špeciálne zariadenia, ako sú mechanizované odstraňovače mín, ženijné tanky a líniové nálože, čo sú zariadenia, ktoré využívajú výbušniny prepojené v línii, aby sa podarilo vyčistiť od mín určenú oblasť.

Ukrajina na odmínovanie môže nasadiť napríklad vozidlá sovietskej konštrukcie UR-77 Meteorit, ktoré využívajú vstavané líniové nálože na vyčistenie priestoru až 90 metrov pred nimi. K dispozíci ho má aj ruská armáda.

Západné štáty už Kyjevu poslali niektoré moderné ženijné obrnené vozidlá vrátane tankov na odstraňovanie mín Leopard 2R, ktoré dodalo Fínsko. Tie dokážu preraziť mínové polia tak, že využívajú silne obrnené pluhy na odpálenie mín, ktoré im stoja v ceste, a dokážu zničiť aj ploty a umelé vyvýšeniny.

Matvijčuk by však bol rád, keby mohol použiť americké M1150, ktoré fungujú na podvozku tanku M1 Abrams, ale Washington tieto vozidlá zatiaľ nedodal.

Samozrejme, plány ukrajinskej protiofenzívy sú prísne tajné. "Predpokladám, že Kyjev veľmi pozorne plánuje, ako použiť to, čo má k dispozícii. Rusko posilňuje svoju obranu, otázkou však je, nakoľko dokáže byť flexibilné vzhľadom na množstvo tankov a obrnených vozidiel, ktoré stratilo. A statická obrana sa dá neraz nejakým spôsobom obísť, nie je možné, aby bola dokonalá na frontovej línii, ktorá má stovky kilometrov. Niekde bude slabšia. Samozrejme, je potrebné brať do úvahy terén, lesy, močiare, cesty či železnice. Vždy je to komplexné plánovanie,“ povedal nedávno pre Pravdu Johan Norberg zo Švédskej agentúry pre obranný výskum.

Pôjdu Ukrajinci na juh?

Washington Post napísal, že sa špekuluje hlavne o tom, že sa Ukrajinci o niečo pokúsia v Záporožskej oblasti vzhľadom na jej strategický význam. Keby sa Ukrajina pretlačila cez tento región na juh, môže odrezať pozemné spojenie okupovaného Krymu s Ruskom. No práve tu agresori premenili obrovské poľnohospodárske polia na skutočné pevnosti so sieťami zákopov a iných prekážok, ktoré možno vidieť aj z vesmíru.

„Do veľkej miery to vyzerá ako prvá svetová vojna. Ak budú Rusi tvrdo bojovať, bude ťažké preraziť,“ reagoval pre Washington Mark Cancian, bývalý dôstojník námornej pechoty a odborník na obranu z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie, keď súčasnú situáciu na Ukrajine porovnal s krvavou patovou zákopovou vojnou prvého svetového konfliktu pred viac ako storočím.

Ak ukrajinské sily dokážu nájsť cestu cez mínové polia, budú musieť použiť stratégiu kombinovaných manévrov jednotlivých častí ozbrojených síl, aby sa im podaril prelom.

Podľa Canciana musí ukrajinská pechota s podporou delostrelectva rýchlo obsadiť zákopy, aby v nich ruskí vojaci nemali úkryt na odpaľovanie protitankových rakiet. Ukrajinské tanky by sa potom mohli tlačiť vpred spolu so ženijnými strojmi, vrátane premosťovacích vozidiel, ktoré umožňujú ostatným prejsť cez priekopy a malé rieky. Každý malý prelom v opevnení nepriateľa je potrebné bez váhania využiť. Rýchly ukrajinský útok by tak mohol prevalcovať ruskú obranu, ktorá je natiahnutá pozdĺž frontu.

Samozrejme, Moskva nebude sedieť so založenými rukami. Podľa expertov je potrebné rátať s tým, že dokáže vyslať pripravené posily aj vo viacerých vlnách.

„V okolí Melitopoľu toho má veľa. Rusi si očividne myslia, že Ukrajinci prídu na juh,“ povedal pre Washington Post James Rand, bezpečnostný analytik spoločnosti Janes. Melitopoľ patrí k najväčším mestám v Záporožskej oblasti a Rusi ho okupujú už od marca 2022.