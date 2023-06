Po zlyhaní rozhovorov otriasa sudánskym Chartúmom paľba, zahynulo 27 ľudí

Denník The Guardian s odvolaním sa na miestnych obyvateľov informoval, že pri stredajšom zásahu chartúmskeho trhoviska delostreleckou paľbou zahynulo 27 ľudí a 106 utrpelo zranenia.

Spojené štáty vo štvrtok uvalili ekonomické sankcie a vízové reštrikcie na činiteľa a spoločnosti spojené so sudánskou armádou aj s RSF. Obchodné sankcie amerického ministerstva financií mieria na dve firmy napojené na sudánsku armádu, vrátane najväčšej zbrojnej firmy v Sudáne Defence Industries System, ktorá podľa americkej vlády vyrába zbrane a ďalšie vybavenie pre sudánsku armádu a ktorej ročné príjmy sa odhadujú na dve miliardy dolárov. Americké sankcie postihnú aj dve firmy s väzbami na RSF, z ktorých jedna sa zaoberá ťažbou zlata. Tú vlastní generál Muhammad Hamdan Dagalo, ktorý stojí na čele polovojenských jednotiek RSF, a jeho brat, píše agentúra AFP.

Podľa expertov citovaných agentúrami AFP a Reuters diplomatická izolácia a sankcie nie sú pre súperiacich generálov reálnou hrozbou. Generál Dagalo je považovaný za jedného z najbohatších ľudí v Sudáne, ktorý je tretím najväčším africkým producentom zlata. Šéf armády, generál Abdal Fattáh Burhán, sa podľa analytikov naučil medzinárodné sankcie šikovne obchádzať.

„Je to skôr varovný výstrel ako priamy zásah, čo je zvláštne, pretože už dávno uplynul čas, kedy mali varovné výstrely zaznieť,“ vyhlásil Cameron Hudson z Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá. Ten tiež poukázal na to, že štáty ako Rusko či Spojené arabské emiráty nebudú sankcie s veľkou pravdepodobnosťou vymáhať.

Od 15. apríla si násilnosti v Sudáne podľa tlačových agentúr vyžiadali takmer 900 civilných obetí, vyhnali z domova takmer 1,4 milióna ľudí, z ktorých viac ako 350 tisíc utieklo za hranice krajiny, a podľa Svetového potravinového programu bude v nasledujúcich mesiacoch trpieť hladom na 2,5 milióna ľudí.

Prerušovaná streľba bola v piatok počuť v severnej časti Umm Durmánu aj na juhu mesta Bahrí. Ozbrojené strety pokračovali aj okolo trhoviska na južnom predmestí Chartúmu, kde podľa miestnych obyvateľov v stredu pri delostreleckej paľbe a náletoch prišlo o život 27 ľudí. Predmestie Majo obývajú predovšetkým chudobní, ktorí nemali prostriedky na to, aby opustili hlavné mesto po vypuknutí bojov, napísal denník The Guardian. Podľa obyvateľov predmestia, paľba vychádzala z jednej z mála oblastí, ktorú má ešte armáda v metropole pod kontrolou. Nie je pritom známe, že by sa v blízkosti nachádzal nejaký cieľ spojený s polovojenskými jednotkami, uviedol The Guardian. Počet obetí môže ďalej stúpať, pretože mnoho zranených nemohlo byť prepravených do nemocnice.

Okrem oblasti Chartúmu zúria najprudšie boje v západnom regióne Darfúr. Miestna ľudskoprávna organizácia podľa agentúry Reuters uviedla, že za posledný týždeň bolo v meste Geneina zabitých najmenej 50 osôb. Mesto je už viac ako desať dní odstrihnuté od telekomunikačného spojenia. V ďalšom darfúrskom meste Zalingei bola podľa organizácie vyplienená nemocnica, univerzita a v uliciach sú zabíjaní ľudia.