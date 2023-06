ONLINE: Zelenskyj: Ukrajina je pripravená na protiofenzívu. Veríme, že uspejeme

Ukrajina je pripravená spustiť dlho očakávanú protiofenzívu s cieľom oslobodiť Ruskom okupované územie. Prezident Volodymyr Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre americký denník Wall Street Journal zverejnenom v sobotu.

„Pevne veríme, že uspejeme,“ povedal Zelenskij. „Neviem, ako dlho to bude trvať. Úprimne povedané, môže to ísť rôznymi spôsobmi, (aj) úplne inak. Ale ideme na to a sme pripravení,“ dodal.

Kyjev dúfa, že protiofenzíva na znovuzískanie územia zmení dynamiku vojny. Zelenskij minulý mesiac povedal, že pred jej spustením Ukrajina musí počkať na dodávku západných obrnených vozidiel. Vedenie v Kyjeve tiež dlhodobo vyvíja diplomatický tlak na udržanie západnej podpory a zvýšenie vojenskej pomoci a zbraní. Pre Ukrajinu to je kľúčové, aby uspela vo svojich plánoch.

Rusko okupuje rozsiahle územia na východe, juhu a juhovýchode Ukrajiny. Dlhšie obdobie suchého počasia vyvolalo očakávania z bezprostredného začatia protiofenzívy. V posledných niekoľkých týždňoch tiež Ukrajina zintenzívnila útoky na ruské muničné sklady a logistické trasy.

Ukrajinská armáda v sobotu v dennej správe z bojiska uviedla, že súčasným ohniskom bojov je Mariinka v Doneckej oblasti. Ukrajinské sily tam odrazili 14 útokov ruských vojakov, uvádza sa v správe. (tasr, reuters)

9:57 Na Ukrajine zostáva dobytie Doneckej a Luhanskej oblasti hlavným cieľom ruských síl, oznámil v sobotu generálny štáb ukrajinskej armády. Rusi podľa štábu v oblasti podnikajú desiatky útočných akcií.

V ruskom informačnom priestore sa rozhoreli rozpory ohľadom toho, kto si na ruskej strane môže pripísať zodpovednosť za úspechy pri Marjinke v Doneckej oblasti, hoci mesto ešte ruské sily nedobyli, upozornili analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Marjinka sa tak podľa analytikov ocitla v centre debát namiesto Bachmutu, iného mesta na Donbase, o ktorého dobytie sa ruské sily snažili mnoho mesiacov, kým po mnohých peripetiách v máji ohlásili, že sa im to podarilo. Bachmut pritom nemá veľký strategický význam, Rusko ale potrebovalo ukázať, že sa mu podarilo na Ukrajine v posledných mesiacoch dosiahnuť aspoň nejaké úspechy, hodnotili ruskú snahu o dobytie mesta západní odborníci vrátane britského ministerstva obrany.

Rovnako prípadné dobytie Marjinky, ktorá mala pred vojnou asi 10-tisíc obyvateľov, Rusku na bojisku žiadnu taktickú výhodu podľa ISW neprinesie. Kremeľ by sa ho ale mohol pokúsiť využiť v informačnom priestore vo svoj prospech.

Marjinka je skoro úplne zničená a nikto z obyvateľov v nej nezostal. Ruské sily sa o jej dobytie snažia od začiatku plnohodnotnej invázie, v oblasti sa im ale podarilo za rok a štvrť invázie postúpiť zhruba o dva kilometre, podotkol inštitút.

Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že ofenzívu pri Marjinke v Doneckej oblasti teraz vedú čečenské špeciálne jednotky rýchleho nasadenia Achmat. Tie sú spolu so žoldniermi zo súkromnej Wagnerovej skupiny „jednými z hlavných hybných síl“ ruskej ofenzívy na Ukrajine. (reuters, čtk, understandingwar­.org)

8:18 Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval na mierové rozhovory Kyjeva a Moskvy, vláda k tomu pripravila aj video. V ňom už Krym nepatrí Ukrajine.

7:10 Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin oznámil, že takmer všetci jeho bojovníci sa už stiahli z dobytého východoukrajinského mesta Bachmut. Informovala o tom agentúra DPA.

Prigožin v piatok večer uviedol, že z Bachmutu sa stiahlo už 99 percent vagnerovcov. „Všetky pozície boli v príslušnom poradí odovzdané (ruskému) ministerstvu obrany,“ povedal.

Šéf vagnerovcov avizoval stiahnutie svojich žoldnierov na začiatok júna. Teraz uviedol, že zo strany ukrajinských ozbrojených síl už nedošlo k žiadnym „provokáciám“. Dodal, že jeho jednotky sa stiahnutú z frontovej línie, naďalej však zostanú dislokované v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.

Veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Syrskyj informoval, že ukrajinská armáda zastavila boje v okrajových častiach Bachmutu a sústredí sa na iné úlohy.

Prigožin oznámil 20. mája — po mesiacoch krutých bojov — dobytie tohto mesta, ktoré malo pred vojnou 70.000 obyvateľov. Zároveň už vtedy avizoval, že jeho vojaci sa z mesta začnú sťahovať.

Západní činitelia odhadujú, že Rusko pri dobývaní Bachmutu na východe Ukrajiny stratilo 60-tisíc vojakov. Tento údaj zahŕňa tak mŕtvych, ako aj ranených, píše britská televízia SkyNews na svojej internetovej stránke. Za celý rok a štvrť invázie na Ukrajinu prišlo Rusko podľa odhadov o viac ako 200-tisíc zranených či mŕtvych.

Rusko minulý mesiac oznámilo, že po približne rok trvajúcej bitke Bachmut dobylo. „Odhadujeme, že za ovládnutie sektora Bachmut-Popasna Rusko zaplatilo najmenej 60 000 obeťami,“ uviedol podľa Skynews nemenovaný predstaviteľ a dodal, že ide o „konzervatívny odhad“. Približne tretina z tohto počtu sú podľa neho mŕtvi. Informácie o stratách na ukrajinskej strane nie sú k dispozícii.

Rusko s ukrajinskými obrancami zvádzalo tvrdé boje o Bachmut, ktorý Kyjev teraz nepovažuje za nijako strategicky dôležitý, najmä od zimných mesiacov. Prakticky všetky budovy v meste sú teraz zničené. V roku 2021 tam žilo asi 75-tisíc obyvateľov.