Iba krátke podanie rúk. Čínsky generál odmietol rokovať s Austinom na fóre v Singapure

Austin sa na ázijskom bezpečnostnom fóre chcel stretnúť so svojím čínskym náprotivkom generálom Li Šang-fuom. Ten ale rokovania s ním už skôr odmietol. Li čelí sankciám Washingtonu kvôli nákupom vojenského vybavenia od Ruska v predchádzajúcich rokoch.

Austin a generál Li, ktorý bude mať na fóre prejav v nedeľu, si v piatok v Singapure len krátko podali ruky. Americkú žiadosť o rokovanie oboch ministrov Čína odmietla s tým, že len reaguje na správanie USA.

Foto: SITA/AP, Vincent Thian Lloyd Austin / Li Šang-fu / Americký minister obrany Lloyd Austin (vpravo) si podáva ruku s čínskym ministrom obrany generálom Li Šang-fuom počas ich stretnutia v rámci medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Dialóg Šangri-La v Singapure 2. júna 2023

„Americká strana by mala okamžite napraviť svoje nesprávne postupy, prejaviť úprimnosť a vytvoriť potrebnú atmosféru a podmienky na dialóg a komunikáciu medzi oboma armádami,“ povedal tento týždeň hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí.

„Som veľmi znepokojený, že Čínska ľudová republika nie je ochotná vytvoriť lepší krízový mechanizmus medzi našimi armádami,“ povedal Austin v Singapure. „Čím viac spolu hovoríme, tým lepšie by sme sa mohli vyhnúť nedorozumeniu a chybným kalkuláciám, ktoré by mohli viesť ku kríze alebo konfliktu,“ dodal americký minister. „Srdečné podanie rúk pri večeri nenahradí rokovania,“ povedal Austin. Dodal, že Spojené štáty si neželajú novú studenú vojnu a že súperenie sa nesmie preliať do konfliktu.

Foto: SITA/AP, Vincent Thian Li Šang-fu / Lloyd Austin / Lawrence Wong / Šangri-La / Americký minister obrany Lloyd Austin (vpravo) a čínsky minister obrany generál Li Šang-fu (vľavo) sedeli za jedným stolom počas konferencie Šangri-La, k spoločnému rozhovoru však nedošlo

Generál Li je ministrom obrany od marca tohto roku, ale už v roku 2018 voči nemu Spojené štáty zaviedli sankcie kvôli nákupom ruských stíhačiek SU-35 a ruského protivzdušného systému S-400.

USA tvrdia, že sankcie nie sú prekážkou pre stretnutie s americkými predstaviteľmi. Podľa Pekingu by však práve ich zrušením Washington mohol pomôcť k obnove rozhovorov vysokých vojenských predstaviteľov oboch krajín.

Vzťahy Pekingu a Washingtonu sú v poslednej dobe na najnižšej úrovni za niekoľko dekád. Rozdeľuje ich dlhodobo okrem iného vzťah k zvrchovanosti Taiwanu, špionážnej aféry s čínskym balónom či územné spory Číny s ďalšími ázijskými krajinami v Juhočínskom mori.

Minulý týždeň sa však americká ministerka obchodu Gina Raimondová vo Washingtone stretla so svojím čínskym náprotivkom Wang Wen-tchaom. Témou rozhovorov, ktorý bol prvým stretnutím predstaviteľov vlád oboch krajín za niekoľko mesiacov, boli investície, exportná politika a obchod.

Austin a Li sa v Singapure zúčastňujú každoročného fóra Šangri-la, ktoré sa začalo v piatok a je neformálnym stretnutím predstaviteľov obrany a analytikov. Očakáva sa, že obaja ministri budú hovoriť so svojimi náprotivkami z celého regiónu.