Ukrajina by podľa Zelenského potrebovala 50 systémov Patriot, má ich však len dva

Ukrajina má zatiaľ iba dva americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, ale potrebovala by ich 50. V rozhovore s americkým denníkom The Wall Street Journal to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Patriot je podľa neho jediný systém, ktorý dokáže zlikvidovať určité typy ruských rakiet.