ONLINE: Rusi počas útoku pri Dnipre zabili dvojročné dieťa. Protiofenzíva? Podľa Zelenského už nemôžno čakať

V troskách dvojposchodového obytného domu pri ukrajinskom meste Dnipro, ktorý podľa Kyjeva zasiahla v sobotu ruská paľba, našli záchranári v noci na nedeľu telo dvojročného dievčaťa. Pri explózii tiež utrpelo zranenia 22 ľudí, z toho päť detí. Ukrajinská ofenzíva sa ešte nezačala, pretože nie je dostatok zbraní a munície na vytlačenie Rusov z Ukrajiny, uviedol poradca Zelenského Ihor Žovkva pre britský denník The Times. Ukrajinský prezident však pripustil, že nie je možné s ofenzívou čakať ďalšie mesiace, aj keby chceli mať ďalšie zbrane, napríklad viac Patriotov.

10:20 Nemecký minister obrany Boris Pistorius v nedeľu vyzval štáty v indicko-tichomorskej oblasti, aby zaujali jasný postoj voči útokom na medzinárodnú bezpečnostnú architektúru, akou je aj vojna rozpútaná Ruskom voči Ukrajine.

„Je to neuveriteľne nebezpečné pre svet ako celok: Ak Rusko zvíťazí, odkazom revizionistickým mocnostiam na celom svete bude, že agresia a nevyprovokované použitie vojenskej sily sú prijateľné a môže byť úspešné. Aj tu v indicko-tichomorskom regióne,“ varoval Pistorius na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii v Singapure známej pod názvom Dialóg Šangri-La.

Nemecký minister zároveň poďakoval krajinám v regióne, ktoré dali jasne najavo, že medzinárodné spoločenstvo neakceptuje nelegálnu vojnu Moskvy.

Ďalej povedal, že pre Nemecko sa agresívna vojna šéfa Kremľa Vladimira Putina stala historickým zlomom v jeho zahraničnej a bezpečnostnej politike.

„Zaväzujeme sa prevziať väčšiu zodpovednosť za našu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť našich spojencov a partnerov. To zahŕňa prehodnotenie našej politiky vývozu zbraní – najmä pokiaľ ide o podporu partnerských krajín s oprávneným záujmom o sebaobranu,“ dodal Pistorius.

9:20 Ruské ozbrojené sily na Ukrajine za uplynulý deň podľa Kyjeva stratili ďalších 470 vojakov. Počet obetí na životoch v radoch ruskej armády od začiatku vojny sa tak zvýšil na 209 940, uviedol v nedeľu na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Moskva podľa neho za uplynulý deň prišla aj o osem tankov, desať obrnených bojových vozidiel pechoty, dvadsaťdva delostreleckých systémov a jeden raketomet.

Od začiatku invázie ruské ozbrojené sily na Ukrajine podľa Kyjeva celkovo stratili 3 837 tankov, 7 512 obrnených bojových vozidiel pechoty, 3 555 delostre­leckých systémov a 583 raketometov.

9:10 Rusi v noci na nedeľu vypálili päť dronov a šesť rakiet, protivzdušná obrana zostrelila tri drony a štyri rakety, uviedli ukrajinské vzdušné sily.

Ráno sa objavili správy o výbuchoch v Kirovohradskej oblasti, informácie o prípadných obetiach či škodách zatiaľ nie sú.

7:55 V troskách dvojposchodového obytného domu pri ukrajinskom meste Dnipro, ktorý podľa Kyjeva zasiahla v sobotu ruská paľba, našli záchranári v noci na nedeľu telo dvojročného dievčaťa. Pri explózii tiež utrpelo zranenia 22 ľudí, z toho päť detí. Informoval o tom vo svojom ruskojazyčnom vydaní server BBC News.

„Dve dvojposchodové budovy, medzi ktoré dopadla nepriateľská strela, boli čiastočne zničené. Poškodených bolo tiež desať ďalších domov, automobil, obchod a plynovody,“ uviedol šéf oblastnej správy Serhij Lysak.

Prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil videonahrávku z miesta zásahu rakety. „Znovu to dokazuje, že Rusko je krajinou sponzorujúcou terorizmus,“ vyhlásil. Moskva dlhodobo popiera, že by jej vojenské sily útočili na civilistov.

7:20 Ukrajinská ofenzíva sa ešte nezačala, pretože nie je dostatok zbraní a munície na vytlačenie Rusov z Ukrajiny, uviedol poradca Zelenského Ihor Žovkva pre britský denník The Times. Žovkva je zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie a hlavný poradca ukrajinského prezidenta pre zahraničné záležitosti. Povedal, že armáda potrebuje viac posíl, aby mohla začať dlho očakávanú operáciu, ktorá bola pôvodne plánovaná ako jarná ofenzíva, ale teraz sa uskutoční v lete.

„Nie som vojenský odborník,“ povedal pre The Sunday Times. „Pracujem na diplomatickom fronte a mojou úlohou je viac zbraní, viac podpory, viac munície. Ale ak chcete začať úspešnú protiofenzívu, potrebujete všetko, čo máte k dispozícii, vrátane delostrelectva, obrnených vozidiel a tankov, takže pravdepodobne zatiaľ nemáme dostatok zbraní“.

Ukrajina má zatiaľ iba dva americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, ale potrebovala by ich 50. V rozhovore s americkým denníkom The Wall Street Journal to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Patriot je podľa neho jediný systém, ktorý dokáže zlikvidovať určité typy ruských rakiet.

Zelenskyj povedal, že za súčasného nedostatku zbraní si Ukrajina musí vyberať medzi ochranou civilistov a vojakov. Podčiarkol, že bez efektívnej protivzdušnej obrany je akákoľvek protiofenzíva veľmi ťažká.

"Predstavte si vojaka, ktorý chápe, že nemá nad hlavou pomyselnú strechu. A pritom nechápe, prečo v iných krajinách toto je, "povedal Zelenskyj.

Aj keď by si Ukrajina priala ďalšie dodávky zbraní zo Západu, je podľa Zelenského pripravená protiofenzívu začať. „Chceli by sme mať určité veci, ale nemôžeme čakať ďalšie mesiace,“ zhrnul.

7:15 Na celom území Ukrajiny v noci na nedeľu niekoľko hodín znovu platil protiletecký poplach v dôsledku ruského útoku dronmi a raketami. Všetky, ktoré mierili na oblasť Kyjeva, sa protivzdušnej obrane podarilo zostreliť, uviedla podľa ruskojazyčnej verzie BBC tunajšia vojenská správa. Úrady na Ruskom okupovanom Kryme zase oznámili, že nad polostrovom zostrelili dron.

„Podľa predbežných informácií žiadny letecký cieľ nedosiahol hlavné mesto. Všetko, čo smerovalo k mestu, bolo protivzdušnou obranou zničené,“ napísal na telegrame šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko. Agentúra Reuters predtým informovala, že sa v oblasti Kyjeva ozývali výbuchy a nasadená bola protivzdušná obrana.

Protiletecký poplach na území celej Ukrajiny, ktorá sa už viac ako 15 mesiacov bráni ruskej agresii, trval takmer tri hodiny.

Už v sobotu večer ukrajinské úrady uviedli, že výbuch pri ukrajinskom meste Dnipro zasiahol dvojposchodový obytný dom a zranil najmenej 20 ľudí, vrátane piatich detí, z ktorých tri sú vo vážnom stave. Agentúra Ukrinform aj v tejto súvislosti písala o ruskom útoku.

Útok bezpilotným lietadlom na mesto Džankoj na Kryme zase hlásia tunajší Ruskom dosadení činitelia. Dron sa podľa nich podarilo zostreliť. Niektoré domy však majú poškodené okná. Ďalšie informácie chce miestna správa oznámiť ráno.