Šéfka europarlamentu: Musíme škrtnúť ruský plyn aj jadrové palivo

Vieme, aké sú právomoci Európskeho parlamentu. O veciach nemôže rozhodovať sám, ale myslíte si, že v súčasnom rámci by mohla vaša inštitúcia urobiť ešte niečo viac pri riešení ruskej agresie proti Ukrajine?

V prvom rade to vnímame tak, že sme v tejto veci, nazvime to, najprogresívnejšia inštitúcia Európskej únie.

Najprogresívnejšia? Zaujímavé, že to takto hovoríte vzhľadom na vašu stranícku príslušnosť.

V širokom zmysle toho slova o sebe hovorím, že som progresívna. EP je progresívny z toho pohľadu, čo robí v súvislosti s ruskou inváziou. Len niekoľko dní po tom, čo sa začala, sme vyhlásili, že Ukrajina má miesto v Európskej únii. Niektorí si vtedy mysleli, že je príliš skoro na to, aby sme to povedali. Ale obrovská väčšina v Európskom parlamente sa k tomu postavila jasne a podporuje, aby sa Ukrajina stala kandidátskou krajinou. Je to politická sila, ktorou EP disponuje, keďže parlament tvoria poslanci, ktorých zvolili vo všetkých členských krajinách EÚ. Som v ňom desať rokov a môžem povedať, že rozhodnutie o Ukrajine od nás žiadali občania. Zvyčajne je to tak, že my niečo prijmeme a potom to vysvetľujeme. Toto je politická rovina našich krokov.

Čo ešte robí EP?

Z ekonomického hľadiska sme schválili makrofinačnú podporu pre Kyjev. Okrem toho EP na úrovni výborov spolupracuje s ukrajinským parlamentom, aby sme zaistili, že naši partneri budú pripravení prevziať všetku legislatívu únie. To isté riešila vaša aj moja krajina pred vstupom do EÚ. V prípade Ukrajiny sme však začali hneď, ako bolo možné, a parlament podporuje spustenie prístupových rokovaní už tento rok. Ruskú agresiu sme odsúdili, žiadame viac sankcií proti Moskve, keď sa pozeráme aj na americké opatrenia. Podporujeme úplné odstrihnutie sa od Ruska v energetickej sfére. Existuje tiež veľa spôsobov, ako obchádzať sankcie, keď tovary prechádzajú cez tretie krajiny, čo je potrebné riešiť.

Hovoríte o odstrihnutí sa od Ruska v dovoze energií. Znamená to aj koniec dovozu plynu či jadrového paliva?

Áno. Hovoríme, že nijakým spôsobom nemôžeme byť závislí od našich protivníkov. Už príliš dlho žiada EP vznik energetickej únie, ktorá však stále neexistuje. Je to preto, že členské štáty radšej hľadali rôzne samostatné dohody, ktoré mali byť pre ne lukratívne. EP chce tlačiť na to, aby sme mali plne funkčnú energetickú úniu, podobne, ako sme to robili pri Európskej zdravotnej únii a z globálnejšieho hľadiska pri Európskej bezpečnostnej a obrannej únii. Podporujeme tiež výrobu munície pre Ukrajincov. Urýchlili sme pri tomto rozhodnutí hlasovanie, keď sme na to išli procedúrou náhleho postupu, pretože Kyjev potrebuje pomoc. Naše závody musia túto muníciu vyrobiť, čo si však vyžaduje nemalé peniaze a potrebujeme to urobiť rýchlo. (Minulý týždeň to už EP schválil, teraz bude nasledovať rokovanie s radou a konečné schválenie podpory pre výrobu munície sa očakáva v júli, pozn. red.).

Chceli by ste, aby mal EP viac právomocí, aby sa podobal na národné parlamenty?

Diskutuje sa o tom, že by sme mali mať právo predkladať zákony, čo nemáme. Môžeme však prísť s nelegislatívnymi iniciatívami, ktoré sú z politického hľadiska mimoriadne silné. EP riešil článok 7 týkajúci sa dodržiavania zásad právneho štátu či zákon o slobode médií, ktorý prišiel v súvislosti z vraždami Daphne Caruany Galiziaovej a Jána Kuciaka. Proces začali slovenskí a maltskí europoslanci, ktorí chceli niečo spraviť so situáciou. Tlačila som na to spolu s Vladimírom Bilčíkom. Ako parlament by sme chceli mať lepší dohľad na Európskou komisiou. Jej členovia sa v EP ukážu na začiatku mandátu, ale niektorých už potom veľmi nevidíme. Chceli by sme tento vzťah nastaviť inak a parlament je za otvorenie zmlúv, na základe ktorých funguje EÚ. Je totiž čo riešiť. Energetickú úniu, Európsku zdravotnú úniu, zrušenie práva veta v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, k čomu sa EP stavia kladne, ale napríklad Slovensko nie. Neberiem však argument, že s väčšou mierou integrácie prichádzajú menšie štáty o suverenitu, čo sme riešili už pri vstupe do únie, a tvrdia to tí, čo sa nás usilujú rozdeliť. Som príkladom toho, že to neplatí. V EÚ záleží na sile argumentov a myšlienok. Mimochodom, už teraz môžeme rozhodovať v mnohých oblastiach kvalifikovanou väčšinou, len tento postup príliš nevyužívame. A ak k nemu pristúpime, vždy ešte existuje núdzový mechanizmus, ktorý môže veci zbrzdiť, ako sme videli v prípade debaty o spaľovacích motoroch.

Na Slovensku sa štyri razy konali voľby do Európskeho parlamentu a krajina vždy mala najnižšiu účasť zo všetkých členských štátov. Myslíte si, že sa s tým dá niečo robiť? Ďalšie europarlamentné voľby sú už na budúci rok.

Stále ma vaša účasť prekvapuje. Slovensko teraz čakajú parlamentné voľby, potom budete vyberať prezidenta. Voľby do EP sa konajú na budúci rok v júni. Teraz je potrebné usilovať sa, aby si čo najviac Slovákov uvedomilo, aký dôležitý je ich hlas. Do vášho parlamentu prichádza 80 percent legislatívy z úrovne EÚ. Chcem hovoriť s mladými ľuďmi, ktorí niekedy volia v nižších počtoch. Ale v niektorých krajinách vidím tiež občanov, ktorí majú 35 až 50 rokov a pamätajú si, aké zložité bolo dostať sa do únie, ale odvtedy s nimi už politici nehovorili. Chceme vedieť, ako vnímajú oni situáciu, ako ju vidia napríklad poľnohospodári či výrobcovia áut a mladí ľudia, ktorí majú otázky. Po vašich národných voľbách by sme spustili kampaň zameranú na to, prečo na hlase občanov záleží.

Predpokladáte, že vaša Európska ľudová strana sa v súvislosti s voľbami posunie politicky vpravo v snahe nájsť si partnerov, z ktorých niektorí sú aj euroskeptickí?

Vždy som bojovala v strede politického spektra. Prognózy týkajúce sa budúcoročných volieb ukazujú, že konštruktívni proeurópski politici si budú musieť vybrať. Buď budú spolupracovať, alebo sa zamerajú na populistické stratégie. Ale ten druhý prístup nie je moja pozícia a budem proti nemu bojovať.