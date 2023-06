Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko má rekordnú popularitu, obľuba Scholzovej vlády výrazne klesla

Spolupredseda AfD Tino Chrupalla je s výsledkom posledných prieskumov spokojný a očakáva ďalší rast záujmu o stranu. „Náš kurz je správny,“ napísal Chrupalla na twitteri v reakcii na prieskumy, podľa ktorých sa strana priblížila k 20 percentám.

Podľa sondáže agentúry INSA pre nedeľník Bild am Sonntag by za AfD hlasovalo 19 percent ľudí, čo by bolo rovnako ako pre SPD. V spolkových voľbách v septembri 2021, ktoré SPD vyhrala, dalo hlas sociálnym demokratom 25,7 percenta, zatiaľ čo AfD získala okolo 10,3 percenta.

SPD, ktorá v koalícii vládne so Zelenými a liberálnymi slobodnými demokratmi (FDP), na popularite uberajú nielen následky vojny na Ukrajine vrátane vysokej inflácie, ale aj vnútrovládne spory.

Jeden z najviditeľnejších nesúladov sa týka budúcnosti vykurovania, kde Zelení požadujú radikálny odklon od kotlov na plyn a olej a prechod k tepelným čerpadlám. Liberáli s rýchlou zmenou nesúhlasia.

Prieskum INSA by so 27 percentami vyhrala konzervatívna únia CDU/CSU opozičného Friedricha Merza, o druhé miesto by sa potom delili sociálni demokrati s AfD. Vládni Zelení a liberáli by získali trinásť, respektíve deväť percent. Do Spolkového snemu by sa dostala ešte postkomunistická ľavica s piatimi percentami.

V aktuálnom prieskume DeutschlandTrend, ktorú pre televíziu ARD spracovala agentúra Infratest Dimap, získali sociálni demokrati a AfD zhodne po 18 percent.

Víťazom sa stali s 29 percentami konzervatívci. Z tohto prieskumu tiež vyplynulo, že so súčasnou spoločnou vládou je spokojných, prípadne veľmi spokojných, dvadsať percent opýtaných. To je o osem percentuálnych bodov menej ako v máji a najmenej od decembra 2021, kedy sa Scholzova koalícia ujala vlády v Nemecku.

Foto: SITA/AP, Jean-Francois Badias Olaf Scholz Nemecký kancelár Olaf Scholz

Zatiaľ čo podľa prieskumov Infratest Dimap a INSA je pomer medzi SPD a AfD vyrovnaný, agentúra Kantar v sondáži uverejnenej začiatkom júna namerala sociálnym demokratom 20 percent a AfD 17 percent. Víťazom podľa Kantaru boli konzervatívci CDU/CSU s 27 percentami.

Riadne spolkové voľby sa budú konať na prelome leta a jesene 2025, medzitým ale Nemecko čaká niekoľko volieb v jednotlivých spolkových krajinách, kde výsledok môžu celoštátne témy výrazne ovplyvniť.

Pozornosť sa sústredí okrem iného na Sasko, kde si ľudia budú novú regionálnu vládu vyberať na jeseň v roku 2024. Aktuálne prieskumy ukazujú, že AfD by tu mohla poraziť vládnu Kresťanskodemo­kratickú úniu (CDU) spolkového premiéra Michaela Kretschmera. Podobná je tiež situácia v Durínsku, kde budú voľby v nadchádzajúcom roku. Aj tu prieskumy sľubujú víťazstvá AfD nad Ľavicou, ktorá v tejto spolkovej krajine spoločne so Zelenými a SPD vládne.

Čítajte viac AfD bude pod dohľadom spravodajských služieb

Obžaloba za nacistické heslo

Vplyvný politik Alternatívy pre Nemecko a krajinský poslanec v Durínsku Björn Höcke čelí obžalobe za použitie nacistického hesla Všetko pre Nemecko. V pondelok to oznámilo štátne zastupiteľstvo v sasko-anhaltskom Halle, ktoré obžalobu vznieslo na krajinskom súde.

„Björn Höcke je podľa záveru vyšetrovania podozrivý, že vo verejnom prejave na volebnej akcii strany Alternatíva pre Nemecko pred asi 250 poslucháčmi dňa 25. mája 2021 v Merseburgu použil zakázané heslo úderných oddielov SA (nacistickej strany) NSDAP Všetko pre Nemecko, hoci mu mal pôvod a význam tejto frázy poznám,“ uviedlo štátne zastupiteľstvo.

Heslo Všetko pre Nemecko (v nemčine Alles für Deutschland) je v spolkovej republike zakázané verejne používať podobne ako ďalšiu nacistickú symboliku a nacistická motta. Také zákazy sa vzťahujú okrem iného na nacistické pozdravy Heil Hitler alebo Sieg Heil, zakázané zostáva aj rozlúčka s nemeckým pozdravom (mit deutschem Gruß), ktoré nacisti tiež zneužili.

Höcke, ktorý je spolu so Stefanom Möllerom spolupredsedom durýnskej pobočky AfD, založil v strane krajnepravicové Krídlo (Der Flügel). Pravicovo extrémistické zoskupenie sa v marci 2020 rozhodlo rozpustiť, čím reagovalo na oznámenie kontrarozviedky, že bude Krídlo sledovať.

Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV), ako sa civilná kontrarozviedka oficiálne volá, ale aj ďalšie nemecké úrady poukazujú na to, že názorový prúd národoveckého Krídla je v strane naďalej zastúpený.

AfD teraz spolupredsedajú Tino Chrupalla a Alice Weidelová. Najmä Chrupalla je analytikmi často spomínaný ako zástupca radikálnejšie­ho prúdu.