Protiputinovská skupina Ruský dobrovoľnícky zbor drží v zajatí dvoch ruských vojakov a uviedla, že ich odovzdá Kyjevu po tom, čo sa neuskutočnilo navrhované stretnutie. Ultranacionalis­tickí vojenskí blogeri na najnovší útok reagovali kritikou belgorodského guvernéra Viačeslava Gladkova za to, že bol ochotný rokovať s Ruským dobrovoľníckym zborom a Légiou Sloboda Ruska, a ruské úrady za to, že nedokázali dôsledne informovať verejnosť o situácii v Belgorodskej oblasti.

Jeden prominentný bloger podľa ISW využil útok v Belgorode na to, aby kritizoval ruské ministerstvo obrany za to, že „nefinancuje dobrovoľnícke formácie územnej obrany Belgorodu a nepovažuje dobrovoľníkov za skutočných bojovníkov“.

Bývalý ruský dôstojník a zanietený ultranacionalista Igor Girkin podľa ISW vyhlásil, že Kremeľ nemôže so situáciou v Belgorodskej oblasti nič urobiť, „bez toho, aby sa zapojil do nákladného odklonu zdrojov, ktoré by sa pravdepodobne skončili operáciou, ktorá by pripomínala Bachmut“.

Kyjev popiera, že by sa podieľal na predchádzajúcich útokoch cez hranice, ktoré podľa neho vykonali ruské protivládne skupiny.