Kto zabije Prigožina? Putinov kuchár si zavaril

Čečenskí hrdlorezi ho volali na "férovku", ruskí vojaci pálili na jeho žoldnierov, keď im predtým mínovým poľom odrezali ústupovú cestu. Jevgenij Prigožin, zakladateľ súkromnej armády vagnerovcov, si v Rusku narobil priveľa nepriateľov. Mnohí z nich by sa ho najradšej zbavili. Najnovšie ruskému vojenskému veleniu hodil rukavicu zajatím vysokého dôstojníka regulárnej armády.

Ide o zatiaľ najdramatickejšiu eskaláciu vlečúceho sa konfliktu, ktorý má Putinov kuchár, ako znie prezývka podnikateľa, ktorý okrem vojenskej podpory v agresii proti Ukrajine poskytuje Kremľu aj cateringové služby, s ministerstvom obrany a ruským vojenským velením.

Vo videu z výsluchu, ktoré zverejnila Prigožinova tlačová služba na sociálnych sieťach, podplukovník Roman Venevitin, veliteľ 72. ruskej brigády, priznáva, že nariadil svojim vojakom, aby strieľali na konvoj vagnerovcov. Na záberoch, ktoré pripomínajú videá s vojnovými zajatcami, podplukovník hovorí, že konal z „osobnej nevraživosti“ a „v stave alkoholického opojenia.“ Na otázku, ako by charakterizoval svoje konanie, muž s pomliaždeným nosom odpovedá rezignovanie: „Vinný.“

Minulý týždeň Prigožin obvinil ruskú armádu z pokusu zlikvidovať jeho bojovníkov pri ich odsune z východoukra­jinského mesta Bachmut. Podľa jeho slov sa našlo „asi tucet miest, kde boli nastražené protitankové míny a tony plastickej trhaviny".

Prigožinova tlačová služba zverejnila aj správu veliteľa ženijnej brigády vagnerovcov, podľa ktorej sa žoldnieri 17. mája pri obci Semiria neďaleko Bachmutu dostali do stretu s ruskými vojakmi. Keď sa vagnerovskí pyrotechnici pokúšali vyčistiť cestu z Bachmutu, stali sa terčom ostreľovania z pozícií ruskej armády, tvrdí hlásenie. Ženijná rota žoldnierov musela odmínovanie zastaviť. Vagnerovci vzäpätí „podnikli odvetné opatrenia“, aby odrazili „agresiu“ pravidelných jednotiek ruskej armády a zajali asi desať vojakov vrátane ich veliteľa Venevitina.

Video z výsluchu podplukovníka zverejnil Prigožin podľa vlastných slov ako „čerešničku na torte, aby nebolo pochybností“. Reagoval tak na otázku ruského spravodajského portálu Live24, ktorý ho požiadal o vyjadrenie k „šokujúcej informácii“, že ústupové trasy Vagnerovej skupiny zamínovali ruskí vojaci. Najnovší incident opäť odhaľuje trhliny v moskovskej vojnovej mašinérii. Prichádza len pár dní po ostrej slovnej prestrelke, ktorú mal Prigožin a veliteľ jeho žoldnierskej armády Dmitrij Utkin, prezývaný Vagner, s najbližšími pobočníkmi čečenského vodcu Ramzana Kadyrova.

Šéfa čečenského parlamentu Magomeda Daudova a poslanca Štátnej dumy Adama Delimchanova sa dotklo, že Prigožin verejne spochybnil prísľub Kadyrova, že jeho elitné jednotky Achmat prevezmú pozície po odchádzajúcich vagnerovcoch a čoskoro „oslobodia celý Donbas“.

Daudov Prigožina označil za „hysterického blogera“, ktorý podkopáva ruské vojnové úsilie. Vyzval ho tiež na „férovku“, aby si spory vydiskutovali „po chlapsky“. Utkin, alias Vagner, Daudovovi odkázal, že je vždy pripravený sa s ním „pozhovárať ako chlap s chlapom“, tým skôr, že sa vzájomne poznajú ešte z čias čečenskej vojny. V nej kedysi stáli na opačnej strane frontu. Daudov spolu s Kadyrovom a jeho otcom pôvodne bojovali proti Rusom, kým plukovník Utkin, veterán s nacistickým tetovaním na tele, velil ruským špeciálnym silám.

V exile žijúcemu kritikovi Kremľa Michajovovi Chodorkovskému to pripomenulo divoké 90. roky, poznačené v ruských mestách krutými bitkami Kaukazanov so skinhedmi. „Tentoraz ale majú Kaukazania 30-tisíc bojovníkov s obrnenou technikou a všetkými druhmi strelných zbraní vrátane granátometov a skinhedi mali pred Bachmutom 30– až 40-tisíc bojovníkov, lietadlá, tanky a systémy protivzdušnej obrany,“ napísal Chodorkovskij na Telegrame.

Vyhrotený spor napokon čiastočne stlmil telefonát Kadyrova s Prigožinom. „Dohodli sme sa, že to pribrzdíme,“ napísal na Telegrame zakladateľ vagnerovcov. „Pri zúčtovaní medzi čečenským práporom Achmat a Súkromnou vojenskou spoločnosťou Vagner by víťaz bol jasný,“ pripomenul prevahu svojich síl. „Ale krvi by sa prelialo veľmi veľa,“ dodal.

Prigožin z roznecovania sporov medzi vagnerovcami a Čečencami obvinil tú časť ruských elít, ktorá stojí aj za jeho konfliktom s ministerstvom obrany. „Pandorina skrinka je už otvorená – my nie sme tí, ktorí ju otvorili,“ poznamenal Prigožin vo vyhlásení zverejnenom jeho tlačovou službou. „Nejaká kremeľská veža sa rozhodla hrať nebezpečné hry,“ dodal.

Po stiahnutí sa z Bachmutu Prigožin služby svojich žoldnierov ponúka v prihraničných ruských oblastiach, ktoré čelia útokom zo susednej Ukrajiny. „Ak ministerstvo obrany v najbližšom čase neskončí s tým rozvratom, ktorý sa zmocňuje územia Ruskej federácie, prídeme do Belgorodskej oblasti a budeme chrániť náš ruský ľud,“ odkázal zakladateľ vagnerovcov na Telegrame. „Očakávať pozvanie a pýtať si povolenie nebudeme. Jediné, čo potrebujeme, je munícia, bez nej nemá význam prísť,“ dodal. Hoci v Rusku ľudia končia za mrežami za oveľa nevinnejšiu kritiku armády a jej invázie, Prigožinovými provokáciami sa zatiaľ ruská prokuratúra nezačala zaoberať. Politológovia to považujú za príznak toho, že nad ním drží ochrannú ruku Putin. Iní zase predpokladajú, že útokmi na moskovské elity sa Putinov kuchár chystá na politickú kariéru.

Či sa jej dožije, je však pri toľkých nepriateľoch, ako má, otázne.

„Prigožin môže iba snívať o tom, že sa dostane k moci. Nič také nebude. Pretože to je už príliš odporné aj pre samotný systém,“ predpovedal pred časom v rozhovore pre Pravdu ruský spisovateľ a publicista Viktor Šenderovič. „Pri deľbe Ruska sa začnú navzájom zabíjať. Bude to samý hnis a krv. Jednoducho ho zlikvidujú,“ dodal.