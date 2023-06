Moskva spätne vykupuje z Mjanmarska a Indie diely pre tanky a rakety

Rusko pravdepodobne začalo spätne vykupovať náhradné diely pre tanky a rakety, ktoré predtým Moskva vyviezla do Mjanmarska a Indie. Referuje o tom web asia.nikkei.com odvolávajúci sa na analýzu údajov o colnom odbavení.

„Rusko môže spätne dovážať komponenty na zlepšenie starých zbraní určených na použitie na Ukrajine, pričom sa spolieha na pomoc krajín, s ktorými má dlhodobé vojenské väzby,“ uvádza spomenutý web. Napríklad spoločnosť UralVagonZavod, ktorá vyrába tanky pre ruskú armádu, doviezla 9. decembra 2022 produkty od mjanmarskej armády v hodnote 24 miliónov dolárov.

Spomenuté produkty Rusko dodalo do Mjanmarska v roku 2019. V colných dokladoch sa uvádza, že položky boli „vrátené“ do Ruska, pretože boli chybné. Vojenský analytik Kiniči Nišimura, ktorý predtým pôsobil na japonskom ministerstve obrany, však tvrdí, že „akékoľvek chybné produkty by mali byť vymenené po kontrole vykonanej v čase dovozu“.

Iná ruská spoločnosť NPK KBM, ktorá sa zaoberá výrobou rakiet, zasa vlani v auguste a novembri kúpila od indického ministerstva obrany komponenty pre fungovanie rakiet v noci a pri slabom osvetlení, ktoré predtým v roku 2013 ruský výrobca KBM predal do Indie. Rusko možno doviezlo diely na opravu, ale neexistujú žiadne záznamy o odoslaní položiek naspäť do Indie.