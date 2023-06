Expert: Zničenie Kachovky hrá viac do karát Ukrajincom ako Rusom

Kríž sa špecializuje na medzinárodné bezpečnostné organizácie či bezpečnostnú politiku. Voda napríklad poškodí ruské obranné postavenie, povedal Kríž pre agentúru ČTK. Z Kachovskej priehrady vyteká voda po tom, čo jej hrádzu zničila explózia. Kyjev ju pripisuje ruským silám. Rusi, naopak, z deštrukcie obviňujú Ukrajincov. Obe strany uvádzajú, že zničenie ohrozilo tisíce ľudí.

Kachovská priehrada vyletela do vzduchu, voda sa valí na Cherson

„Nebudem sa vyjadrovať k tomu, kto tú priehradu poškodil, ale aké to má dôsledky na vedenie bojových operácií. V prvom rade to znamená, že ak bude Kachovka vypustená, a ona sa sa počas niekoľkých dní vypustí, tak ju nikto nebude môcť vypustiť druhýkrát. Napríklad niekedy v lete, keď by chceli Ukrajinci násilne prekročiť Dneper a Rusi by im v tom chceli zabrániť. Ak by bola Kachovka plná, vypustením by Rusi mohli tento pokus elegantne zlikvidovať. To už teraz nebude možné," uviedol Kríž.

Mieni, že by sa asi 70 percent vody malo vyliať na ľavý breh Dnepra – ukrajinské územia okupované Ruskom. Zvyšných 30 percent zaplaví pravý breh Dnepra, ktorý Ukrajinci oslobodili.

„Z tohto uhla pohľadu to znamená, že obranné postavenia, ktoré si Rusi vytvorili na ľavom brehu Dnepra, utrpia škody. Tiež to znamená, že terén bude vysychať oveľa pomalšie, vyschne napríklad až v lete. Ruský generálny štáb tak bude musieť počítať s tým, že by sa Ukrajinci mohli v lete, v prípade ďalšej fázy ukrajinského útoku, pokúsiť zosilniť tlak násilným prechodom Dnepra, a vytvoriť si priaznivé podmienky pre vpád do chrbta Rusom, ktorí sa bránia pri Melitopole," opísal analytik.

Vypustenie Kachovskej priehrady podľa neho vytvára pre tento scenár podmienky a pomáha viac Ukrajincom ako Rusom. Usudzuje, že Rusom zničenie priehrady rozhodne nepomáha.

Upozornil, že priehrada zásobuje vodou Krym okupovaný Rusmi. „Neviem, do akej miery tam Rusi vybudovali nejaké ďalšie opatrenia, ktoré by umožnili Krym zásobovať vodou iným spôsobom, ale áno, Kachovka zásobuje Krym, ktorý v lete začne opäť trpieť nedostatkom vody,“ uviedol Kríž.

Priehrada je posledným článkom kaskády na ukrajinskom toku Dnepra a rozkladá sa na stovkách kilometrov štvorcových na území Záporožskej, Dnepropetrovskej a Chersonskej oblasti. Po zničení hrádze sa hladina vody v Novej Kachovke podľa agentúry TASS zdvihla o desať metrov.

Podľa ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti situácia ohrozovala 22-tisíc obyvateľov. Evakuácia sa podľa miestnej ruskej okupačnej správy začala vo viacerých menších obciach po prúde Dnepra od Novej Kachovky. Evakuáciu začali aj ukrajinské úrady.