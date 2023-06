WP: Ukrajinci vlani tajne plánovali zničiť Nord Stream

Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) dostala podľa denníka The Washington Post (WP) vlani v júni informáciu, že šesťčlenný tím ukrajinskej armády plánoval explóziou zničiť plynovod Nord Stream, ktorým prúdil plyn z Ruska do Nemecka a ďalej do zvyšku Európy.