ONLINE: Voda zo zničenej priehrady zaplavila množstvo domov, niekde trčia len strechy

7:23 V okupovanom meste Nová Kachovka na juhu Ukrajiny je po záplavách spôsobených zničením Kachovskej priehrady nezvestných najmenej sedem ľudí. Uviedol to Moskvou dosadený starosta mesta, podľa ktorého muselo byť z Novej Kachovky evakuovaných vyše 900 ľudí. Voda v oblasti ale začala ustupovať, klesla zatiaľ o 35 centimetrov, píše s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov agentúra TASS.

6:55 Zničenie Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny podľa odborníkov oslovených denníkom The New York Times pravdepodobne spôsobila explózia výbušnín umiestnených vo vnútri hrádze a vodnej elektrárne. Tie malo v čase výbuchu pod kontrolou Rusko. Za menej pravdepodobné, aj keď nie nemožné, experti považujú, že by hrádzu zničilo ostreľovanie alebo by sa zrútila kvôli skoršiemu poškodeniu.

6:00 Voda zo zničenej Kachovskej priehrady, ktorá leží na juhu Ukrajiny, zaplavila vyše 1 300 domov na pravom brehu Dnepra. Postihnutých je 24 lokalít, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinských činiteľov. OSN zase informovala o tom, že urgentnú pomoc potrebuje vyše 16-tisíc ľudí. Humanitárne dopady situácie podľa nej však pocítia státisíce osôb.

Šéf chersonskej regionálnej vojenskej správy Oleksandr Prokudin uviedol, že zaplavených bolo 1 335 domov, ukrajinský minister vnútra Igor Klymenko potom informoval o počte zaplavených lokalít.

Evakuovaní sú tiež ľudia nachádzajúci sa v oblastiach južne od Kachovskej priehrady a Dnepra, ktoré okupuje Rusko. Len z mesta Nova Kachovka, ktoré leží priamo pri teraz zničenej vodnej elektrárni na priehrade, bolo podľa starostu Vladimira Leonťjeva premiestnených okolo 900 obyvateľov. Už skôr uviedol, že je tu pod vodou asi 600 domov.

zväčšiť Foto: SITA/AP Cherson, vojna na Ukrajine, Kachovská priehrada Na satelitnej snímke poskytnutej spoločnosťou Maxar Technologies sú zaplavené domy pozdĺž rieky Dneper v juhovýchodnom Chersone na juhu Ukrajiny v utorok 6. júna 2023.

Rozsah záplav ukazujú podľa agentúry Reuters satelitné snímky spoločnosti Maxar Technologies, na ktorých je vidieť množstvo zatopených miest a dedín. Z mnohých domov nad hladinu vyčnievajú len strechy.

"Všetko je ponorené vo vode, všetok nábytok, chladnička, jedlo, všetky kvety, všetko pláva. Neviem, čo mám robiť, "vylíčila svoju zložitú situáciu 53-ročná obyvateľka Chersonu, ktorý je najväčším mestom pod priehradou. Hladina Dnepra tu už v utorok stúpla o 3,5 metra.

Hrádza priehrady, ktorá je jedným z najväčších vodných diel v Európe, bola zničená v skorých utorkových hodinách. Ukrajina je presvedčená, že za skazu môže Rusko, Moskva zase obviňuje Kyjev.

5:55 Ukrajina a Rusko sa počas utorňajšieho mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v New Yorku opäť navzájom obvinili z útoku na Kachovskú priehradu na juhu Ukrajiny, informovali agentúry DPA a Reuters.

Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycja obvinil Moskvu z odpálenia „bomby hromadného ničenia“. Hovoril o „akte ekologického a technologického terorizmu“.

Na druhej strane podľa ruského veľvyslanca pri OSN Vasilija Nebenziu išlo o zámernú sabotáž, ktorú vykonal Kyjev", a ktorá by sa mala označiť za „vojnový zločin alebo teroristický čin“.

Ani jeden z nich pre svoje tvrdenia neposkytol žiadne dôkazy, píše Reuters.

O mimoriadne zasadnutie BR OSN požiadalo Rusko aj Ukrajina.

Na otázku, či Spojené štáty vedia, kto je za zničenie priehrady zodpovedný, zástupca amerického veľvyslanca pri OSN Robert Wood ešte pred samotným zasadnutím povedal: „Vôbec si nie sme istí. Domnievame sa, že v najbližších dňoch budeme mať viac informácií“. Podľa neho však nedáva zmysel, aby Ukrajina také niečo urobila svojmu vlastnému ľudu a svojmu územiu.

Generálny tajomník OSN António Guterres ešte pred zasadnutím uviedol, že OSN nemá nezávislé informácie o okolnostiach, ktoré viedli k zničeniu Kachovskej priehrady. „Jedna vec je však jasná. Je to ďalší zničujúci dôsledok ruskej invázie na Ukrajinu,“ uviedol.

Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths na zasadnutí BR OSN povedal, že „úplný rozsah katastrofy sa naplno prejaví až v najbližších dňoch“.

„Už teraz je však jasné, že to bude mať vážne a ďalekosiahle následky pre tisíce ľudí na juhu Ukrajiny na oboch stranách frontovej línie,“ dodal.