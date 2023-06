Poľsko nezavrie baňu Turów. Brusel nám nebude hovoriť, čo je energetická bezpečnosť, odkázal Morawiecki do EÚ

„Nenecháme zavrieť tú baňu. Žiadny súd v Bruseli nám nebude hovoriť, čo je energetická bezpečnosť,“ povedal premiér počas návštevy Turówa podľa webu poľského rozhlasu.

Ešte predtým Morawiecki podľa serveru Gazeta.pl odmietol rozhodnutie varšavského správneho súdu z 31. mája, podľa ktorého má baňa ťažbu zastaviť. Poľský rozhlas pripomenul, že Poľská Grupa Energetyczna (PGE), ktorej baňa a priľahlá elektráreň patria, už ohlásila, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.

Morawiecki na sociálnej sieti napísal, že vláda nesúhlasí s „bezprávím“, teda s verdiktom varšavského súdu vydanom na základe sťažnosti nemeckého mesta Žitava, českej a nemeckej pobočky Greenpeace a nadácie Franka Bolda. „Nemôžeme to splniť a urobíme všetko, aby sme toto rozhodnutie zrušili,“ dodal Morawiecki.

Baňa a priľahlá elektráreň podľa vlády pokrývajú osem percent poľskej spotreby elektriny. Ak by varšavský verdikt vstúpil do platnosti, ťažba uhlia v bani by po roku 2026 ustala. Tento rok vo februári poľské úrady vydali povolenie pokračovať v ťažbe až do 27. apríla 2044. Proti pokračovaniu ťažby sú nemeckí a českí ochrancovia prírody, ktorí tvrdia, že táto činnosť ohrozuje životné prostredie. Poľská vláda podobné výhrady odmieta a tvrdí, že sú nepravdivé.

Morawiecki v stredu priamo na mieste podľa rozhlasu vyhlásil, že Turów je príliš významná baňa a vláda ju nedovolí uzavrieť. „Urobíme všetko, aby do roku 2044 baňa normálne fungovala. Zamestnanci bane zaisťujú elektrinu pre celý región,“ povedal. Tvrdil tiež, že stačí ovládnuť časť politických elít, aby slúžili cudzím záujmom. „V Poľsku máme baňu Turów, ale podobné sú v Česku a Nemecku. A kde sú tí, čo bojujú za ekológiu?“ pýtal sa.

Premiér zároveň obvinil „pronemeckú“ liberálnu opozíciu, že chce baňu uzavrieť na základe súdneho rozhodnutia, zatiaľ čo terajšia vláda si myslí, že nemožno splniť rozhodnutie, ktoré neberie ohľad na záujem krajiny, ale na cudzie záujmy. A to premiér považuje za bezprávie.

Poľsko čakajú na jeseň parlamentné voľby, v ktorých vláda konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) bude bojovať o tretí mandát za sebou.

„Máme pokračujúcu klimatickú krízu, a preto by mal byť Turów, rovnako ako ostatné zastarané uhoľné elektrárne, odstavený najneskôr v roku 2030,“ uviedla podľa agentúry Reuters Anna Meresová z Greenpeace.

Vo februári 2021 Česko kvôli rozšíreniu ťažby v Turówe zažalovalo Poľsko na Súdnom dvore EÚ, ktorého generálny advokát dal žalobe vlani vo februári za pravdu. Poľsko podľa neho porušilo únijné právo, keď neposúdilo vplyv bane na životné prostredie.

Súdny dvor EÚ rozhodol v máji 2021, že Poľsko musí ťažbu okamžite zastaviť. Poľsko to odmietlo a Súdny dvor EÚ mu kvôli tomu v septembri 2021 vymeral pokutu pol milióna eur denne.

Čítajte viac Penále 500-tisíc denne. Poľsko pri bani Turów EÚ neuhne

Rokovania Prahy a Varšavy nakoniec vlani vo februári vyústilo do podpisu česko-poľskej dohody, podľa ktorej Poľsko ako náhradu za škody spôsobené ťažbou vyplatilo Česku 45 miliónov eur a ČR žalobu stiahla. Podľa ekologických organizácií ale dohoda nechráni českých občanov pred stratou vody.