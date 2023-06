Experti: Zničená Kachovka na chvíľu pomôže Rusom

"Vytvára to veľmi dobrú obrannú pozíciu pre Rusov, ktorí očakávajú ukrajinskú útočnú aktivitu,“ povedal Matysiak.

Voda z Kachovky zničila dom v Chersone Video Zdroj: Telegram novinára Andrija Caplienka

Zničenie Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny podľa odborníkov, ktorých oslovil denník New York Times, v utorok pravdepodobne spôsobila explózia výbušnín umiestnených vo vnútri hrádze a vodnej elektrárne. Tie malo v čase explózie pod kontrolou Rusko. Za menej pravdepodobné, aj keď nie nemožné, experti považujú, že by hrádzu zničilo ostreľovanie alebo sa zrútila, lebo bola už skôr poškodená.

"Vzhľadom na to, že Rusko je v strategickej defenzíve a Ukrajina v strategickej ofenzíve, z krátkodobého hľadiska je to pre Rusko určite výhoda,“ reagoval pre Reuters aj Ben Barry z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie. "Pomôže to Rusom, kým voda neklesne, pretože to Ukrajine sťaží prechod cez rieku Dneper,“ vysvetlil Barry, ktorý v minulosti velil multinárodným obrneným brigádam v misiách OSN a NATO v Bosne.

Kachovská priehrada vyletela do vzduchu, voda sa valí na Cherson Video

Rozsah záplav ukazujú podľa agentúry Reuters satelitné snímky spoločnosti Maxar, na ktorých je vidieť veľa zatopených miest a dedín. Z mnohých domov nad hladinu vyčnievajú iba strechy.

"Všetko je ponorené vo vode, nábytok, chladnička, jedlo, všetky kvety, všetko pláva. Neviem, čo mám robiť,“ poznamenala 53-ročná obyvateľka Chersonu, ktorý je najväčším mestom pod priehradou. Hladina Dnepra tu v utorok stúpla o 3,5 metra. Chersom vlani od marca do novembra okupovali Rusi.