Brusel začal s Poľskom konanie. Zákon o posudzovaní ruského vplyvu môže skončiť až na únijnom súde

Európska komisia začala s Poľskom konanie kvôli novému zákonu, ktorý zriaďuje komisiu posudzujúcu ruský vplyv v krajine. Po stredajšom zasadnutí kolégia komisárov to povedal podpredseda exekutívy Únie Valdis Dombrovskis.

Komisia podľa neho odošle do Varšavy list požadujúci bližšie vysvetlenie možných dopadov normy. Brusel má obavy z oslabenia demokratických princípov v krajine. Zákon, by podľa kritikov mohol bez súdu zabrániť politickým oponentom vládnucej strany vo výkone verejných úradov.

Poľský prezident Andrzej Duda po kritike normy zo strany Európskej únie a Spojených štátov minulý piatok oznámil, že zákon navrhuje zmeniť. Predtým ho síce podpísal, zároveň ale oznámil, že ich pošle na posúdenie ústavnému súdu. Podľa Dudu by v komisii nemali zasadať poslanci, ale odborníci.

Ľuďom, u ktorých dôjde k záveru, že konali pod ruským vplyvom, by nový orgán mal mať právomoc na desať rokov zabrániť v získaní bezpečnostnej previerky alebo zakázať prácu v pozíciách so zodpovednosťou za verejné prostriedky. Tým by ich komisia prakticky diskvalifikovala z verejných funkcií. Poľská opozícia sa obáva možnej snahy ovplyvniť jesenné parlamentné voľby.

Európska komisia dohliada na dodržiavanie únijných zmlúv, v ktorých sú zakotvené aj demokratické princípy. Varšava by podľa obvyklých pravidiel mala dostať dva mesiace na reakciu. Ak jej odpoveď Brusel neuspokojí, môže konanie pokračovať a skončiť až podaním žaloby na úniový súd.