Nahráva zničenie priehrady Kachovka viac Rusom alebo Ukrajincom? Názory odborníkov sa rozchádzajú

Stojím si za tým, že zničenie vodnej priehrady Kachovka hrá viac do karát Ukrajincom ako Rusom, hovorí Zdeněk Kríž z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. „Nevidím žiadny racionálny dôvod, prečo by z odpálenia Kachovky malo Rusko čerpať akúkoľvek vojenskú, ekonomickú alebo politickú výhodu. To ešte ale samozrejme neznamená, že ju neodpálili. Ale to, že zničenie Kachovky neslúži ruskému vojenskému ťaženiu je úplne zrejmé,“ tvrdí.

Analytik Kříž teda predpokladá, že po uschnutí pôdy sa pre Ukrajincov otvorí možnosť na založenie nového frontu v rámci plánovaného protiútoku. „Kachovku už nemožno vypustiť druhýkrát. Rusi sa tým zbavili možnosti spláchnuť vojská prekračujúce rieku Dneper prílivovou vlnou,“ dodáva.

Inak to ale vidí riaditeľ Adapt institut Matej Kandrík. „Tie bahná a náplavy budú schnúť týždne, v závislosti od počasia aj mesiace. Nemyslím si preto, že sa ten terén teraz stane nejako lepšie priechodný pre ťažkú mechanizovanú techniku. Navyše, Ukrajina musí vynaložiť enormné úsilie na to, aby zmiernila dopad tej katastrofy. Preto hovoriť, že toto je nejakým spôsobom v prospech Ukrajiny a naopak na škodu Ruska…trochu sa pýtam na logiku tých úvah,“ reaguje Kandrík.

Obaja oslovení analytici sa však zhodujú v tom, že zodpovednosť za zničenie priehrady majú Rusi. Či už bola priama alebo nepriama, a či už bolo jej zničenie úmyselné alebo nie. „Rusko sa mohlo pokúsiť urobiť niečo čo sa vyvinulo trochu inak, ako mohli pôvodne očakávať. Niekto mohol urobiť hrubú chybu,“ myslí si Kandrík.

„To, že niekto stratil nervy je samozrejme vždy v hre. Na internete sú špekulácie, že Rusi chceli odpáliť len vrchnú časť priehrady, ale sa im to vymklo z rúk,“ dodáva Kříž. Aký bude mať zničenie priehrady Kachovka vplyv na očakávanú ukrajinskú protiofenzívu a na celkový priebeh vojny? Vypočujte si v podcaste denníka Pravda:

