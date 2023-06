Exšéf NATO Rasmussen: Ak Kyjev nedostane jasné záruky, Poliaci aj ďalší môžu poslať vojakov na Ukrajinu

Bývalý šéf NATO Anders Rasmussen varuje, že ak Kyjev nedostane na summite NATO konkrétne záruky, situácia môže eskalovať. Uviedol to britský denník The Guardian. Štáty NATO, ktoré by neboli spokojné so závermi summitu vo Vilniuse, by sa mohli rozhodnúť zasiahnuť samostatne.

„Ak sa NATO nedokáže dohodnúť na jasnej ceste vpred pre Ukrajinu, existuje možnosť, že niektoré krajiny zakročia samostatne. Vieme, že Poľsko sa veľmi angažuje v poskytovaní konkrétnej pomoci Ukrajine. A nevylučoval by som ani možnosť, že Poľsko by sa v tomto zmysle angažovalo ešte silnejšie – a nasledovali by ho pobaltské štáty – možno vrátane vyslania pozemných jednotiek,“ uviedol varovanie Rasmussena The Guardian.

„Myslím si, že Poliaci by vážne uvažovali o tom, že pôjdu a zostavia koalíciu ochotných, ak Ukrajina vo Vilniuse nič nezíska. Nemali by sme podceňovať poľské pocity, Poliaci sa domnievajú, že západná Európa príliš dlho nepočúvala ich varovania pred pravou ruskou mentalitou,“ uviedol Rasmussen. Ukrajina by podľa neho mohla legálne požiadať o takúto vojenskú pomoc.

Rasmussen tvrdí, že je nevyhnutné, aby Ukrajina dostala písomné bezpečnostné záruky, najlepšie pred summitom, ale mimo rámca NATO. Je potrebné, aby zahŕňali zdieľanie spravodajských informácií, spoločný výcvik na Ukrajine, zvýšenú výrobu munície, interoperabilitu NATO a dodávky zbraní, ktoré postačujú na odradenie Ruska od ďalšieho útoku, píše The Guardian.

Dodal však, že samotné bezpečnostné záruky nestačia, aj keď niektoré štáty NATO by ich mohli presadzovať, aby sa vyhli naozajstnej diskusii o ambíciách Ukrajiny stať sa členom NATO. Otázka členstva sa podľa Rasmussena aj tak dostane na program summitu.

„Hovoril som s niekoľkými východoeurópskymi lídrami a existuje skupina tvrdých spojencov zo strednej a východnej Európy, ktorí chcú pre Ukrajinu aspoň vytýčiť jasnú cestu k členstvu v NATO,“ uviedol podľa britského denníka.

História ukázala, že je nebezpečné nechať Ukrajinu v čakárni NATO na neurčito, tvrdí. Aj keby teraz vo Vilniuse neprišla pozvánka do aliancia, mala by zostať táto možnosť otvorená vo Washingtone v budúcom roku. Odmietol argument, že Ukrajine nemožno ponúknuť možnosť byť členom NATO, kým sa neskončí vojna – to by podľa neho Putinovi dalo právo veta.