Odlesňovanie Amazónie sa za vlády Lulu spomalilo len o tretinu

Dobytok odpočíva na brehoch ústia Amazonky, pri vstupe do Canal do Perigoso, alebo „Nebezpečného kanála“, neďaleko Chaves v brazílskom štáte Para, pondelok 5. júna 2023.

Z družicových záberov vyplýva, že od januára do mája bolo v Brazílii zničených 1986 štvorcových kilometrov pralesa. Je to menej ako za rovnaké obdobie vlani, keď v Brazílii zmizlo 2867 štvorcových kilometrov pralesa. Vyplýva to z údajov zozbieraných brazílskym Národným inštitútom vesmírneho výskumu (INPE).

Ide o potešujúcu správu pre ochrancov životného prostredia, ktorí upierali svoje nádeje k ľavičiarovi Lulovi sľubujúcemu pred nástupom do funkcie nulovú toleranciu nelegálneho odlesňovania. Počas vlády jeho predchodcu krajného pravičiara Jaira Bolsonara, ktorý je spojencom mocného brazílskeho agropodnikateľského sektora, sa totiž odlesňovanie Amazonského pralesa zrýchlilo o vyše 75 percent v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím.

Lula si v pondelok pripomenul Svetový deň životného prostredia zverejním nového plánu na boj s odlesňovaním. Jeho cieľom je ukončiť odlesňovanie Amazonského pralesa do roku 2030.

„Brazília hrá kľúčovú úlohu v rovnováhe podnebia našej planéty, najmä vďaka Amazonskému pralesu… Zabraňovanie odlesňovaniu Amazonského pralesa pomáha znížiť globálne otepľovanie,“ uviedol Lula.

Podľa odborníkov však prejde Lulova vláda ozajstným testom až v najbližších mesiacoch s príchodom suchšieho počasia, ktoré začína približne v júli. Práve v tomto období dosahujú odlesňovanie a lesné požiare v Amazonskom pralese najvyššiu úroveň.