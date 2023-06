ONLINE: Zelenskyj: Dobrá práca v Bachmute. Krok za krokom

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 469. deň

9:16 Ruská pravoslávna cirkev odovzdala Maďarsku skupinu ukrajinských vojnových zajatcov, ktorí pochádzajú zo Zakarpatia. Informoval o tom portál RBK-Ukrajina s odvolaním sa na tlačovú správu ruskej pravoslávnej cirkvi. O vydanie týchto zajatcov požiadala Rusko maďarská strana.

„S požehnaním Kirilla, patriarchu moskovského a celej Rusi, za sprostredkovania ruskej pravoslávnej cirkvi v rámci medzicirkevnej spolupráce, bola 8. júna na žiadosť maďarskej strany prevezená do Maďarska skupina vojnových zajatcov pôvodom zo Zakarpatia, ktorí sa zúčastnili bojov,“ píše sa na internetových stránkach ruskej pravoslávnej cirkvi. V ukrajinskej Zakarpatskej oblasti žije maďarská menšina, tvorí asi osminu tamojších obyvateľov.

RBK-Ukrajina píše, že do Maďarska odišlo najmenej 11 ukrajinských vojnových zajatcov. Nemenovaný ukrajinský činiteľ portálu povedal, že sa to odohralo bez súhlasu Kyjeva a že sa títo vojaci zo zajatia dostali vďaka „zakarpatskému pôvodu“. Dodal, že „je dôležité si uvedomiť, že všetci spomínaní vojaci sú ukrajinskými občanmi a že ich prevoz do tretej krajiny nie je možný bez súhlasu Ukrajiny“. Obvinil Rusko, že sa proti Ukrajine znovu snaží hrať takzvanú „maďarskú kartou“ a chce oživiť problémy s údajným separatizmom určitých skupín v Zakarpatskej oblasti.

Budapešť obviňuje Kyjev z utláčania maďarskej menšiny na Ukrajine a snaží sa kvôli tomu blokovať snahy o zbližovanie Kyjeva s NATO alebo Európskou úniou. Zároveň vláda konzervatívneho maďarského premiéra Viktora Orbána ako jediná v EÚ udržuje napriek ruskej invázii na Ukrajinu najmä obchodné kontakty s Moskvou. Odmieta napadnutej krajine posielať vojenskú pomoc a nepovoľuje ani ďalším krajinám, aby zbrane na Ukrajinu prevážali cez maďarské územie. Budapešť tiež kritizuje sankcie, ktoré dvadsaťsedmička na Rusko uvalila kvôli vpádu do susednej krajiny.

8:42 Najväčšia európska atómová elektráreň stále dostáva vodu z priehrady, ktorá sa pretrhla počas bojov na Ukrajine, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

MAAE zároveň odmieta tvrdenia prevádzkovateľa danej priehrady o tom, že už nemôže dodávať vodu.

„Ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň pokračuje v čerpaní chladiacej vody z Kachovskej vodnej nádrže,“ uvádza sa vo vyhlásení MAAE. Riaditeľ prevádzkovateľa priehrady Ukrhydroenerho Ihor Syrota uviedol, že hladina vody v priehrade klesla „pod kritickú hranicu 12,7 metra“.

To znamená, že už nemôže zásobovať „nádrže v Záporožskej jadrovej elektrárni na jej chladenie“, povedal Syrota v ukrajinskej televízii.

MAAE vo vyhlásení uviedla, že jej experti boli informovaní, že elektráreň po preskúmaní usúdila, „že by mala byť schopná čerpať vodu z nádrže aj po tom, ako jej hladina klesne pod 12,7 metra“.

Agentúra uviedla, že preskúmanie zahŕňalo rozhovory s osobami, „ktoré majú skúsenosti a odborné znalosti“.

„V týchto zložitých a náročných podmienkach to poskytuje ešte určitý čas pred prípadným prechodom na alternatívne dodávky vody,“ povedal šéf MAAE Rafael Grossi.

Alternatívy, medzi ktoré patrí i veľká chladiaca nádrž vedľa samotnej elektrárne, môžu zabezpečiť potrebnú chladiacu vodu pre elektráreň „na niekoľko mesiacov“, povedal Grossi.

8:09 Pri Orichive v ukrajinskej Záporožskej oblasti druhú noc zúrili tvrdé boje medzi ukrajinskou armádou, ktorá sa v tejto oblasti snaží postúpiť, a ruskými inváznymi silami. Na svojich internetových stránkach o tom informuje britská BBC. Podľa niektorých západných médií sú zosilnené boje v tomto úseku frontu začiatkom aktívnej fázy dlho očakávanej ukrajinskej protiofenzívy.

BBC vykonáva, že ukrajinské jednotky sa pri Orichive snažili postúpiť za podpory delostrelectva, tankov a dronov. Aj ruskí vojenskí blogeri informujú o tvrdých bojoch niekoľko desiatok kilometrov na juhozápad od Záporožia.

Ukrajinský generálny štáb sa vo svojom rannom prehľade situácie na bojisku obmedzil na vetu, že v Záporoží „nepriateľ zotrváva v defenzíve“. Spomenul však aj päť vzdušných úderov ruských síl v oblasti a vymenoval celkom 13 obcí v regióne, na ktoré mierili ruské delostrelecké ú­toky.

Predstaviteľ Ruskom dosadenej správy okupovanej časti Záporožskej oblasti Vladimir Rogov vo štvrtok večer na telegrame napísal, že „v danej chvíli znovu prepukli aktívne vojenské operácie medzi Orichivom a Tokmakom“. Ruskí vojaci podľa neho „udržujú pozície v aktívnej obrane“.

Mesto Tokmak ležiace na juh od Orichova mnoho vojenských expertov považuje za kľúčový cieľ pre ukrajinskú armádu pri možnom postupe smerom k Azovskému moru.

7:41 Kyjev podľa agentúry Reuters poprel tvrdenia o začiatku svojej protiofenzívy proti ruským jednotkám. Stanica NBC News s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa ukrajinských ozbrojených síl a vojaka z oblasti blízko frontových línií vo štvrtok uviedla, že ofenzíva ukrajinskej armády sa už začala. Denník The Washington Post citoval „štyroch jednotlivcov“ z radov ukrajinských ozbrojených síl, ktorí tvrdili to isté.

Generálny štáb ukrajinskej armády to však pre Reuters poprel. „Nemáme takúto informáciu,“ uviedol prostredníctvom svojho hovorcu.

Britské ministerstvo obrany vo svojom štvrtkovom brífingu informovalo o ťažkých bojoch pozdĺž „viacerých úsekov frontu“ s tým, že iniciatívu vo väčšine týchto oblastí prebral Kyjev.

Ruská tlačová agentúra TASS vo štvrtok podľa Reuters uviedla, že vysokopostavený veliteľ ruskej armády informoval tamojšieho prezidenta Vladimira Putina o odrazení rozsiahleho ukrajinského útoku v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu predtým vyhlásil, že ruské jednotky odolali pokusom ukrajinských vojakov prelomiť frontovú líniu v Záporoží, pričom mali ukrajinskej strane spôsobiť ťažké straty.

6:12 Americké ministerstvo obrany by mohlo už v piatok oznámiť ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine, píše agentúra Bloomberg. Podľa jej zdrojov pôjde o zbrojnú pomoc v hodnote viac ako dvoch miliárd dolárov, pričom značnú časť bude tvoriť munícia určená do systémov protivzdušnej obrany.

Zabezpečenie účinnej protivzdušnej obrany je pre Ukrajinu, ktorá naďalej čelí ruským vzdušným útokom, hlavnou prioritou. Ďalšia munícia by pritom krajine mohla pomôcť v čase, keď podľa niektorých vojenských analytikov štartuje svoju dlho očakávanú protiofenzívu.

Očakávaná americká pomoc bude podľa informácií Bloombergu použitá na nákup odpaľovacích zariadení a rakiet Hawk a dvoch typov moderných rakiet protivzdušnej obrany Patriot.

Biden vo štvrtok po rokovaní s britským premiérom Rishim Sunakom v Bielom dome ubezpečil, že USA budú napadnutú Ukrajinu podporovať, ako dlho to bude potrebovať. Podľa Sunaka je nutné dať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi najavo, že pomoc Kyjevu nebude v priebehu vojny slabnúť.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom nočnom videu vyzdvihol „výsledky“ ukrajinských síl v bojoch v Doneckej oblasti. „V Doneckej oblasti prebiehajú veľmi ťažké boje,“ poznamenal. „Ale sú tu výsledky a ja som vďačný tým, ktorí tieto výsledky dosiahli. Dobrá práca v Bachmute. Krok za krokom,“ povedal. Zmienil sa aj o ďalších oblastiach, kde dochádza k ťažkým bojom, ale uviedol, že nebude oznamovať podrobnosti, píše agentúra Reuters.

Zelenskyj uviedol, že sa Rusko snaží ešte zhoršiť ekocidu, ktorú spôsobilo zničením Kachovskej priehrady. Podľa neho ruské sily naďalej ostreľujú Chersonskú oblasť postihnutú záplavami, pričom útočia aj na miesta, odkiaľ sa ľudia evakuujú.

Hrádza obrovskej Kachovskej priehrady sa pretrhla v utorok ráno a odvtedy voda zaplavila rozsiahle územie na dolnom toku Dnepra. Ukrajinské aj Ruskom dosadené úrady v okupovanej časti Chersonskej oblasti katastrofa prinútila evakuovať obyvateľov. Rusko tvrdí, že priehradu zničilo ukrajinské ostreľovanie. Ukrajina, naopak, uvádza, že vodné dielo do vzduchu vyhodili ruské sily, ktoré pri invázii do krajiny obsadili aj priehradu. Agentúra AP vo štvrtok zverejnila zábery z dronov nad Kachovskou priehradou deň po zničení a uviedla, že nepodporujú ruskú verziu o ukrajinskom útoku zhora.

"Ruskí teroristi sa snažia situáciu, ktorú spôsobili svojou ekocídou, ešte zhoršiť. Je to absolútne zámerné, "uviedol Zelenskyj v nočnom vyhlásení z vlaku pri návrate z oblastí postihnutých záplavami po zničení Kachovskej priehrady. "Pokračujú v ostreľovaní Chersonu a obcí v regióne, ktorý už teroristi zaplavili. Dokonca ostreľujú evakuačné miesta, "doplnil. Podľa ukrajinského prezidenta okupanti úplne ponechali ľudí na ľavom brehu Dnepra napospas osudu.

Pri záplavách spôsobených pretrhnutím hrádze Kachovskej priehrady zomrelo najmenej 14 ľudí a tisíce ľudí prišli o domovy, napísala agentúra AP s odvolaním sa na ukrajinských aj okupačných ruských činiteľov. Záplavy tiež zničili poľnohospodárske plodiny, vyplavili míny a spôsobili rozsiahle škody na životnom prostredí.