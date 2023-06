Trump: Obvinili ma v kauze 'falošných škatúľ'. Je to hoax, som nevinný

Americké ministerstvo spravodlivosti podľa agentúry AP informáciu bezprostredne nepotvrdilo a Biely dom vec odmietol komentovať.

Podľa denníka The New York Times (NYT) Trump čelí siedmim obvineniam, vrátane sprisahania, cieleného zatajovania dokumentov a nepravdivých vyhlásení. Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy uviedol, že stojí pri Trumpovi a že jeho obvinenie predstavuje temný deň pre Spojené štáty.

Nové obvinenie je pre Trumpa ďalšou právnou prekážkou v jeho snahe vrátiť sa po voľbách v roku 2024 do Bieleho domu. NYT píše, že je to vôbec prvýkrát v americkej histórii, keď bývalý prezident čelí federálnemu obvineniu. V apríli si Trump v New Yorku vypočul obvinenia v kauze peňazí za mlčanie.

„Skorumpovaná Bidenova administratíva informovala mojich právnikov, že som bol obvinený, pravdepodobne v kauze falošných škatúľ,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social a dodal, že bol predvolaný, aby sa v utorok dostavil na federálny súd v Miami. Vo videu exprezident vyhlásil, že je „nevinný muž“ a že Spojené štáty sú „národom v konkurze“. „Je to hoax, celé je to hoax,“ vyhlásil s tým, že ide o „zasahovanie do volieb“ a snahu zničiť jeho povesť.

Problémy bývalého prezidenta so zákonom sa stupňujú v čase, keď vedie kampaň s cieľom vrátiť sa do Bieleho domu po voľbách na jeseň budúceho roka. Trump už čelí obžalobe prokuratúry v New Yorku, podľa ktorej sfalšoval viacero obchodných záznamov v snahe zakryť platbu údajnej milenke v čase vrcholiacej predvolebnej kampane v roku 2016. Prokuratúra v štáte Georgia zase vyšetruje pokus Trumpa a jeho spojencov zvrátiť nátlakom výsledok voľby prezidenta v roku 2020. Najnovšie obvinenie je však podľa agentúry AP zrejme najzávažnejšie.

Trump pri odchode z úradu na začiatku roka 2021 prepravil na Floridu krabice s vládnymi dokumentmi, hoci podľa zákona mal všetky oficiálne záznamy na konci jeho mandátu prevziať Národný archív. Archivári od Trumpa síce na začiatku roka 2022 prevzali 15 škatúľ obsahujúcich aj dokumenty podliehajúce utajeniu, vo floridskej rezidencii Mar-a-Lago však zostávali ďalšie citlivé materiály.

Neochota Trumpovho tímu spolupracovať vyústila vlani v auguste do prehliadky jeho bydliska, pri ktorej agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zaistili okrem iného vyše stovku dokumentov označených ako dôverné, tajné či prísne tajné.

Republikánsky šéf Snemovne reprezentantov McCarthy na Twitteri uviedol, že stojí pri exprezidentovi, pričom jeho obvinenie označil za veľkú nespravodlivosť a „temný deň“ pre USA. „Je nezmyselné, aby prezident obžaloval svojho protikandidáta. Joe Biden uchovával tajné dokumenty po celé desaťročia,“ uviedol Mccarthy. „Ja a každý Američan, ktorý verí v právny štát, stojíme na strane prezidenta Trumpa proti tejto veľkej nespravodlivos­ti,“ dodal.

Trump sa v súčasnosti nachádza v Bedminsteri v štáte New Jersey. Agentúra AP s odvolaním sa na nemenovanú informovanú osobu uvádza, že prokurátori Trumpových právnikov kontaktovali krátko predtým, ako exprezident oznámil, že bol obvinený. Podľa AP Trump do 20 minút od oznámenia svojho obvinenia na základe toho spustil zbierku na svoju kampaň do prezidentských volieb v roku 2024.