Ukrajina chce s pomocou Holandska získať španielsky Patriot umiestnený v Turecku. Erdoganovi sa to nepáči

Holandsko a Ukrajina chcú od Španielska, aby odovzdalo jeden zo svojich dvoch protivzdušných systémov Patriot napadnutej krajine. Píše to denník El País. Išlo by pravdepodobne o systém, ktorý je v súčasnosti umiestnený na tureckej leteckej základni Incirlik. To sa však nepáči tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Španielsko už skôr poskytlo Ukrajine staršie protivzdušné systémy Aspide či Hawk.